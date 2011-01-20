Евгений Федоров и Глеб Брусенский переходят в «Астана – Premier Tech», еще шесть казахстанских гонщиков продлевают контракт с командой

Казахстано-канадская команда Мирового Тура «Астана – Premier Tech» объявляет о подписании контрактов с двумя молодыми казахстанскими гонщиками, Евгением Федоровым (20 лет) и Глебом Брусенским (20 лет). Оба гонщика, в первую очередь, смогут проявить себя на однодневных классических гонках.



Также, команда объявляет о продлении контрактов с шестью казахстанскими гонщиками: Евгением Гидичем, Дмитрием Груздевым, Юрием Натаровым, Вадимом Пронским, Никитой Стальновым и Артемом Захаровым.



Соглашения с Федоровым, Брусенским и Пронским рассчитаны на следующие два года, а Гидич, Груздев, Натаров, Стальнов и Захаров продлили контракты на 2021 год. Все восемь казахстанских гонщиков среди основных целей рассматривают и однодневные, и многодневные гонки.



Евгений Федоров, чей дебютный профессиональный контракт рассчитан на два сезона (2021 и 2022):



- Стать частью такой команды - это мечта, которая сбывается. Я очень рад, что от нашей главной казахстанской команды поступило предложение, и, конечно же, я сразу же согласился. Перейти в Мировой Тур, да еще и в составе «Астана – Premier Tech» - что может быть лучше? Последний сезон, несмотря на всю эту ситуацию с вирусом, получился очень неплохим, удалось одержать несколько хороших побед, почувствовать, что постепенно идет прогресс. Очень хотелось бы продолжать двигаться вперед, год за годом совершенствоваться, становиться сильнее. Знаю, что в Мировом Туре сначала будет очень трудно, придется перестраиваться, привыкать, набираться опыта. Я готов к этому, но, вместе с тем, надеюсь, что смогу и проявить себя на профессиональном уровне.



Глеб Брусенский, который также будет выступать в команде два следующих года:



- Для меня было полной неожиданностью получить предложение от команды Мирового Тура. Выступать за эту команду всегда было моей мечтой, и теперь я готовлюсь к переходу на профессиональный уровень именно в составе «Астана – Premier Tech». С самого детства я стремился стать профессиональным гонщиком, защищать честь своей страны на самых престижных велосипедных соревнованиях. Я очень рад, что у меня появился такой шанс и, конечно же, я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы реализовать его.



Генеральный менеджер «Астана – Premier Tech» Александр Винокуров комментирует приход новых гонщиков:



- За Евгением мы следим очень давно, он чемпион Юношеского Олимпийского Фестиваля, мощный гонщик, который может вырасти в сильного гонщика под «классики». Также, Глеб является очень многообещающим спортсменом, обладает всеми качествами для того, чтобы быть успешным на классических гонках. Кроме того, у Глеба очень неплохой финишный кусок, и мы хотели бы поработать с ним над спринтом. Мы хотим дать шанс ребятам в нашей команде проявить себя на «северных классиках».



Яна Зель, управляющий директор :



- Тепло приветствуем наши молодые казахстанские таланты. Мы постоянно ищем и развиваем талантливых гонщиков из Казахстана, и сейчас мы рады, что два новых гонщика присоединяются к нашему составу. Но, также и те казахстанские ребята, что продлили свои контракты, доказали свою значимость для команды. Поэтому, мы рады, что они остаются с нами, продолжая представлять Казахстан в Мировом Туре.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM