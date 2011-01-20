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Евгений Федоров и Глеб Брусенский переходят в «Астана – Premier Tech»

Евгений Федоров и Глеб Брусенский переходят в «Астана – Premier Tech», еще шесть казахстанских гонщиков продлевают контракт с командой

 

Казахстано-канадская команда Мирового Тура «Астана – Premier Tech» объявляет о подписании контрактов с двумя молодыми казахстанскими гонщиками, Евгением Федоровым (20 лет) и Глебом Брусенским (20 лет). Оба гонщика, в первую очередь, смогут проявить себя на однодневных классических гонках.

Также, команда объявляет о продлении контрактов с шестью казахстанскими гонщиками: Евгением Гидичем, Дмитрием Груздевым, Юрием Натаровым, Вадимом Пронским, Никитой Стальновым и Артемом Захаровым. 

Соглашения с Федоровым, Брусенским и Пронским рассчитаны на следующие два года, а Гидич, Груздев, Натаров, Стальнов и Захаров продлили контракты на 2021 год. Все восемь казахстанских гонщиков среди основных целей рассматривают и однодневные, и многодневные гонки.

 

 


Евгений Федоров, чей дебютный профессиональный контракт рассчитан на два сезона (2021 и 2022):

Стать частью такой команды - это мечта, которая сбывается. Я очень рад, что от нашей главной казахстанской команды поступило предложение, и, конечно же, я сразу же согласился. Перейти в Мировой Тур, да еще и в составе «Астана – Premier Tech» - что может быть лучше? Последний сезон, несмотря на всю эту ситуацию с вирусом, получился очень неплохим, удалось одержать несколько хороших побед, почувствовать, что постепенно идет прогресс. Очень хотелось бы продолжать двигаться вперед, год за годом совершенствоваться, становиться сильнее. Знаю, что в Мировом Туре сначала будет очень трудно, придется перестраиваться, привыкать, набираться опыта. Я готов к этому, но, вместе с тем, надеюсь, что смогу и проявить себя на профессиональном уровне. 

Глеб Брусенский, который также будет выступать в команде два следующих года:

- Для меня было полной неожиданностью получить предложение от команды Мирового Тура. Выступать за эту команду всегда было моей мечтой, и теперь я готовлюсь к переходу на профессиональный уровень именно в составе «Астана – Premier Tech». С самого детства я стремился стать профессиональным гонщиком, защищать честь своей страны на самых престижных велосипедных соревнованиях. Я очень рад, что у меня появился такой шанс и, конечно же, я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы реализовать его. 

Генеральный менеджер «Астана – Premier Tech» Александр Винокуров комментирует приход новых гонщиков:

- За Евгением мы следим очень давно, он чемпион Юношеского Олимпийского Фестиваля, мощный гонщик, который может вырасти в сильного гонщика под «классики». Также, Глеб является очень многообещающим спортсменом, обладает всеми качествами для того, чтобы быть успешным на классических гонках. Кроме того, у Глеба очень неплохой финишный кусок, и мы хотели бы поработать с ним над спринтом. Мы хотим дать шанс ребятам в нашей команде проявить себя на «северных классиках».

Яна Зельуправляющий директор:

- Тепло приветствуем наши молодые казахстанские таланты. Мы постоянно ищем и развиваем талантливых гонщиков из Казахстана, и сейчас мы рады, что два новых гонщика присоединяются к нашему составу. Но, также и те казахстанские ребята, что продлили свои контракты, доказали свою значимость для команды. Поэтому, мы рады, что они остаются с нами, продолжая представлять Казахстан в Мировом Туре.

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Астана Про Тим Astana Pro Team Яна Зель Астана – Premier Tech Astana – Premier Tech Александр Винокуров Евгений Федоров Глеб Брусенский

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  1. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 13:46 | Регистрация: 23.05.2017

    Ну что тут скажешь. удачи молодым! Может увидим в этом сезоне команду с полностью казахским составом)

  2. AAA

    Сегодня, 14:56 | Регистрация: 20.01.2011

    У Луценко есть контракт или торгуются?

  3. Бакеша

    Сегодня, 15:12 | Регистрация: 1.02.2018

    Верните лучше Андрея Зейц

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Sezar
    Патрик Лефевр мечтает выиграть ... (17)
    Sezar-Фото
    Это вообще-то ваша логика))).
  • Бакеша
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (3)
    Бакеша-Фото
    Верните лучше Андрея Зейц
  • дрокер
    Роман Кройцигер усилит состав ... (5)
    дрокер-Фото
    Пора подписывать Давиде Ребелина:)
  • AAA
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (3)
    AAA-Фото

    У Луценко есть контракт или торгуются?

  • Адриен
    Роман Кройцигер усилит состав ... (5)
    Адриен-Фото
    А при чем страна ? Это Газпром богатый и щедрый - за счет потребителей газа. Тарифы для населения не маленькие - можно и НАСТОЯЩЕГО профессионала пригласить.
  • levonardo
    Роман Кройцигер усилит состав ... (5)
    levonardo-Фото

    Ну, судя по всему, приглашение на Джиро 2021 не из области фантастики. Было бы хорошо

  • levonardo
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (3)
    levonardo-Фото

    Ну что тут скажешь. удачи молодым! Может увидим в этом сезоне команду с полностью казахским составом)

  • Astanaforever
    Роман Кройцигер усилит состав ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Сбитый летчик приземлился как всегда на нашем аэродроме. Ну а где еще, же? Мы же богатая страна.... и щедрая к тому же.

    Надо тогда еще и Янеца Брайковича взять , у него былых победных регалий не меньше будет. Да и Игорь Антон тоже для коллекции пригодится. Команда чемпионов будет.
  • Альоша Шац
    Роман Кройцигер усилит состав ... (5)
    Альоша Шац-Фото
    Вот так и сливаются бюджеты.
  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр мечтает выиграть ... (17)
    Shalam s Urala-Фото

    Ремко парень уникальный, глупо спорить. но у него ни одного даже доезда до финиша гт, никто пока просто не знает - каков он на длинной дистанции. но все гт ему уже отдали )

    нынче Тадей блистательно подтвердил своё генеральство. за Карапаса ещё можно порадоваться - тоже неслучайно-залётным оказался (почему-то казался очередным Перейро/Кобо). у Берналя сезон в говорение красивых разговоров вылетел. вот Нибали на днях же хорошо сказал - не надо никаких целей. ну типа за говорение про которые потом обязательно подтянут за язычок ))

    делай что должен и будь что будет

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