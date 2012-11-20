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«Астана – Premier Tech» продлевает контракты на 2021 год с Йоном и Горкой Исагирре, Санчесом, Боаро, Грегаардом Вилсли, Мартинелли и Контрерасом

«Астана – Premier Tech» продлевает контракты на 2021 год с Йоном и Горкой Исагирре, Санчесом, Боаро, Грегаардом Вилсли, Мартинелли и Контрерасом

 

Казахстанско-канадская команда «Астана – Premier Tech» рада объявить о продлении контрактов с семью гонщиками. Мануэле Боаро, Давиде Мартинелли, Йонас Грегаард Вилсли, Родриго Контрерас, Йон Исагирре, Горка Исагирре и Луис Леон Санчес продолжат выступать в команде в сезоне 2021 года.

 

 


Йон Исагирре, победитель этапа «Вуэльты Испании-2020»:
- Вместе с моим братом я присоединился к команде в 2019 году. Это были два замечательных года, так что я рад подписать новый контракт еще на один сезон. В этом году были свои взлеты и падения, сход с «Тур де Франс» был тяжелым ударом, но победа на этапе «Вуэльты Испании» поставила красивую точку в этом напряженном сезоне. Рад остаться в команде вместе со своим братом и уже с нетерпением жду новый 2021 год. Как всегда, я полон больших амбиций и целей, планирую выйти на хороший уровень формы прямо со старта сезона.

Луис Леон Санчес, действующий чемпион Испании в групповой гонке:
- Я рад продлить контракт с командой, где я чувствую себя очень комфортно. Это замечательный профессиональный коллектив с по-настоящему семейной атмосферой. Я знаю свою роль в команде, но, вместе с тем, я всегда получаю свой шанс проявить себя. Я пришел сюда в 2015 году и провел в команде уже достаточно много сезонов, но не растерял мотивацию и амбиции, которые по-прежнему остаются на высоком уровне. Со своим опытом, думаю, я могу оказать поддержку молодым гонщикам, но, также, готов помочь и нашим лидерам добиться максимально возможных результатов на Гранд-турах. После сложного сезона 2020 года, я надеюсь, что в 2021 нам удастся провести нормальный велосипедный год.

Горка Исагирре о новом контракте на 2021 год:
- Я рад остаться в команде еще на один сезон вместе с моим братом. 2020 год, как мы все знаем, сложился не так, как предыдущие. Он был очень трудным, но наши спонсоры, несмотря на это, оказывали нам великолепную поддержку. Я очень мотивирован вернуться в гоночный режим, есть огромное желание вновь начать выступать в гонках вместе с командой. Думаю, у нас очень сильный состав, которому многое по плечу. У меня есть несколько личных целей на 2021 год, и надеюсь, что я смогу их добиться.

Давиде Мартинелли, проведший свой первый сезон в команде «Астана – Premier Tech»:
- Очень хочется верить, что после такого странного и трудного сезона из-за пандемии COVID-19, мы сумеем провести хороший 2021 год без каких-либо проблем. Я получил шанс продолжить выступать в этой команде, чему очень рад. Я хотел бы по-настоящему продемонстрировать свой потенциал, особенно, на весенних классических гонках. Для этого, уже сейчас я начал подготовку к сезону, чтобы начать его в хорошей форме. Хотел бы поблагодарить команду и ее руководство за доверие, постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы оправдать его.

Йонас Грегаард Вилсли, начавший в команде свою профессиональную карьеру:
- Я взволнован и счастлив продлением контракта с командой, где я чувствую себя, как в большой семье. Чувствую, что за последние месяцы мне удалось сделать большой шаг вперед, так что уверен, что наступающий сезон будет успешным и для меня, и для команды. Мне очень комфортно в этом проекте, который функционирует на очень высоком профессиональном уровне, и в котором я получал поддержку в течение всего года.  С воодушевлением жду возможности выступать в майке команды в течение еще одного сезона.

Мануэле Боаро, подписавший новое соглашение на 2021 год:
- Я рад остаться в команде еще на один год. Чувствую себя здесь очень здорово, и рад, что команда доверяет мне, продлевая со мной контракт еще на один сезон. Это был трудный год для всех, но, думаю, что несмотря на это, нам удалось провести хороший сезон и добиться хороших результатов. Надеюсь, что 2021 год будет еще лучше. После не большой паузы я планирую начать подготовку к сезону. Ставлю перед собой ряд личных целей, которых я хотел бы добиться вместе с казахстанско-канадской командой.

Родриго Контрерас, остающийся в команде еще на один сезон:
- Несмотря на то, что это был трудный год, для меня он сложился неплохо, особенно из-за того, что мне удалось проехать и завершить свой первый Гранд-тур. Я рад остаться в команде еще на один сезон, мне очень нравится атмосфера в команде, стиль работы и люди вокруг меня. На данный момент я нахожусь в Колумбии, постепенно набираю форму перед стартом сезона и моментом, когда я вернусь в Европу.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Астана Про Тим Astana Pro Team Астана – Premier Tech Astana – Premier Tech Мануэле Боаро Давиде Мартинелли Йонас Грегаард Вилсли Родриго Контрерас Йон Исагирре Горка Исагирре Луис Леон Санчес

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:43 | Регистрация: 30.06.2017

    Рад за братьев. За ЛуЛу особенно. Боаро красавчик, пахарь. Вилсли молодой еще. А вот Контрерас вопрос? Первый сезон в Астане пахал, потом расслабился. Дайте ему станок, пусть ночью тоже крутит. 9

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 16:38 | Регистрация: 20.11.2012

    продление Мартинелли и Боаро дает 30 человек на 2021, то есть Луценко ушел.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 17:30 | Регистрация: 17.05.2015

      Так официально подтверждены только 21. Так что и с Власовым и с Луценко ещё ничего не ясно.

      1. Имя: Алексей

        sixpack

        Сегодня, 18:52 | Регистрация: 20.11.2012

        гонщики, у которых контракт продолжается с 2019 и ранее + переподписанные + новые = 30

  3. Бакеша

    Сегодня, 16:40 | Регистрация: 1.02.2018

    Цитата: Astanaforever
    Рад за братьев. За ЛуЛу особенно. Боаро красавчик, пахарь. Вилсли молодой еще. А вот Контрерас вопрос? Первый сезон в Астане пахал, потом расслабился. Дайте ему станок, пусть ночью тоже крутит. 9
    Согласен с Вами

  4. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 17:13 | Регистрация: 4.05.2017

    Цитата: Astanaforever
    Рад за братьев. За ЛуЛу особенно. Боаро красавчик, пахарь. Вилсли молодой еще. А вот Контрерас вопрос? Первый сезон в Астане пахал, потом расслабился. Дайте ему станок, пусть ночью тоже крутит. 9

     

    Так раньше делали, чтобы гематокрит не шкалил, сейчас нельзя- забанят надолго.

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Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • sixpack
    «Астана – Premier Tech» продле ... (6)
    sixpack-Фото
    гонщики, у которых контракт продолжается с 2019 и ранее + переподписанные + новые = 30
  • Адриен
    «Астана – Premier Tech» продле ... (6)
    Адриен-Фото
    Так официально подтверждены только 21. Так что и с Власовым и с Луценко ещё ничего не ясно.
  • дрокер
    «Астана – Premier Tech» продле ... (6)
    дрокер-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Рад за братьев. За ЛуЛу особенно. Боаро красавчик, пахарь. Вилсли молодой еще. А вот Контрерас вопрос? Первый сезон в Астане пахал, потом расслабился. Дайте ему станок, пусть ночью тоже крутит. 9

     

    Так раньше делали, чтобы гематокрит не шкалил, сейчас нельзя- забанят надолго.

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (113)
    levonardo-Фото
    Тоже 3й призер Авенира, принципиально лучше Рыбалкина не ехал. Травма да, тяжелая. но, по факту, его бросили с этой травмой, ни Катюша(простите, Альпецин) контракта не предложили, ни Русвело. ВУт и попращались с ним.
  • sixpack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (113)
    sixpack-Фото
    Мамыкин здесь причем? Он вполне нормально начал взрослую жизнь и поломался.
  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (113)
    levonardo-Фото
    Вы ещё про Мамыкина вспомните)
  • Бакеша
    «Астана – Premier Tech» продле ... (6)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Рад за братьев. За ЛуЛу особенно. Боаро красавчик, пахарь. Вилсли молодой еще. А вот Контрерас вопрос? Первый сезон в Астане пахал, потом расслабился. Дайте ему станок, пусть ночью тоже крутит. 9
    Согласен с Вами
  • sixpack
    «Астана – Premier Tech» продле ... (6)
    sixpack-Фото

    продление Мартинелли и Боаро дает 30 человек на 2021, то есть Луценко ушел.

  • Meilleur
    Эган Берналь о проблемах со сп ... (9)
    Meilleur-Фото

    В возрасте Эгана восстанавливается практически всё. Подлечится. 
    :)

  • Astanaforever
    «Астана – Premier Tech» продле ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Рад за братьев. За ЛуЛу особенно. Боаро красавчик, пахарь. Вилсли молодой еще. А вот Контрерас вопрос? Первый сезон в Астане пахал, потом расслабился. Дайте ему станок, пусть ночью тоже крутит. 9

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