«Астана – Premier Tech» продлевает контракты на 2021 год с Йоном и Горкой Исагирре, Санчесом, Боаро, Грегаардом Вилсли, Мартинелли и Контрерасом

Казахстанско-канадская команда «Астана – Premier Tech» рада объявить о продлении контрактов с семью гонщиками. Мануэле Боаро, Давиде Мартинелли, Йонас Грегаард Вилсли, Родриго Контрерас, Йон Исагирре, Горка Исагирре и Луис Леон Санчес продолжат выступать в команде в сезоне 2021 года.



Йон Исагирре, победитель этапа «Вуэльты Испании-2020»:

- Вместе с моим братом я присоединился к команде в 2019 году. Это были два замечательных года, так что я рад подписать новый контракт еще на один сезон. В этом году были свои взлеты и падения, сход с «Тур де Франс» был тяжелым ударом, но победа на этапе «Вуэльты Испании» поставила красивую точку в этом напряженном сезоне. Рад остаться в команде вместе со своим братом и уже с нетерпением жду новый 2021 год. Как всегда, я полон больших амбиций и целей, планирую выйти на хороший уровень формы прямо со старта сезона.



Луис Леон Санчес, действующий чемпион Испании в групповой гонке:

- Я рад продлить контракт с командой, где я чувствую себя очень комфортно. Это замечательный профессиональный коллектив с по-настоящему семейной атмосферой. Я знаю свою роль в команде, но, вместе с тем, я всегда получаю свой шанс проявить себя. Я пришел сюда в 2015 году и провел в команде уже достаточно много сезонов, но не растерял мотивацию и амбиции, которые по-прежнему остаются на высоком уровне. Со своим опытом, думаю, я могу оказать поддержку молодым гонщикам, но, также, готов помочь и нашим лидерам добиться максимально возможных результатов на Гранд-турах. После сложного сезона 2020 года, я надеюсь, что в 2021 нам удастся провести нормальный велосипедный год.



Горка Исагирре о новом контракте на 2021 год:

- Я рад остаться в команде еще на один сезон вместе с моим братом. 2020 год, как мы все знаем, сложился не так, как предыдущие. Он был очень трудным, но наши спонсоры, несмотря на это, оказывали нам великолепную поддержку. Я очень мотивирован вернуться в гоночный режим, есть огромное желание вновь начать выступать в гонках вместе с командой. Думаю, у нас очень сильный состав, которому многое по плечу. У меня есть несколько личных целей на 2021 год, и надеюсь, что я смогу их добиться.



Давиде Мартинелли, проведший свой первый сезон в команде «Астана – Premier Tech»:

- Очень хочется верить, что после такого странного и трудного сезона из-за пандемии COVID-19, мы сумеем провести хороший 2021 год без каких-либо проблем. Я получил шанс продолжить выступать в этой команде, чему очень рад. Я хотел бы по-настоящему продемонстрировать свой потенциал, особенно, на весенних классических гонках. Для этого, уже сейчас я начал подготовку к сезону, чтобы начать его в хорошей форме. Хотел бы поблагодарить команду и ее руководство за доверие, постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы оправдать его.



Йонас Грегаард Вилсли, начавший в команде свою профессиональную карьеру:

- Я взволнован и счастлив продлением контракта с командой, где я чувствую себя, как в большой семье. Чувствую, что за последние месяцы мне удалось сделать большой шаг вперед, так что уверен, что наступающий сезон будет успешным и для меня, и для команды. Мне очень комфортно в этом проекте, который функционирует на очень высоком профессиональном уровне, и в котором я получал поддержку в течение всего года. С воодушевлением жду возможности выступать в майке команды в течение еще одного сезона.



Мануэле Боаро, подписавший новое соглашение на 2021 год:

- Я рад остаться в команде еще на один год. Чувствую себя здесь очень здорово, и рад, что команда доверяет мне, продлевая со мной контракт еще на один сезон. Это был трудный год для всех, но, думаю, что несмотря на это, нам удалось провести хороший сезон и добиться хороших результатов. Надеюсь, что 2021 год будет еще лучше. После не большой паузы я планирую начать подготовку к сезону. Ставлю перед собой ряд личных целей, которых я хотел бы добиться вместе с казахстанско-канадской командой.



Родриго Контрерас, остающийся в команде еще на один сезон:

- Несмотря на то, что это был трудный год, для меня он сложился неплохо, особенно из-за того, что мне удалось проехать и завершить свой первый Гранд-тур. Я рад остаться в команде еще на один сезон, мне очень нравится атмосфера в команде, стиль работы и люди вокруг меня. На данный момент я нахожусь в Колумбии, постепенно набираю форму перед стартом сезона и моментом, когда я вернусь в Европу.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM