- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 11:01
Команда «Астана» продолжит выступать в сезоне 2022 года
Будущее велосипедной команды «Астана» в Мировом Туре гарантировано на 2022 год. Казахстанские партнеры подтвердили, что продолжат поддерживать проект в качестве акционера и титульного спонсора в течение следующего сезона.
Photo credit: Chris Auld
Александр Винокуров вернется к исполнению своих обязанностей в качестве Спортивного Руководителя команды в 2022 году и возьмет на себя все функции по комплектованию состава гонщиков и персонала, а также по всей спортивной деятельности проекта.
На данный момент команда находится в процессе подготовки к своему 17-му сезону в высшей лиге мирового велоспорта, и в ближайшее время начнет объявление о продлении контрактов и подписании новых гонщиков.
Пресс-служба команды Astana – Premier Tech
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