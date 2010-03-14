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Команда «Астана» продолжит выступать в сезоне 2022 года

Команда «Астана» продолжит выступать в сезоне 2022 года

 

Будущее велосипедной команды «Астана» в Мировом Туре гарантировано на 2022 год. Казахстанские партнеры подтвердили, что продолжат поддерживать проект в качестве акционера и титульного спонсора в течение следующего сезона.

 

Команда «Астана» продолжит выступать в сезоне 2022 года

 

Photo credit: Chris Auld

 

Александр Винокуров вернется к исполнению своих обязанностей в качестве Спортивного Руководителя команды в 2022 году и возьмет на себя все функции по комплектованию состава гонщиков и персонала, а также по всей спортивной деятельности проекта.

 

На данный момент команда находится в процессе подготовки к своему 17-му сезону в высшей лиге мирового велоспорта, и в ближайшее время начнет объявление о продлении контрактов и подписании новых гонщиков.

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Astana

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  1. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 11:06 | Регистрация: 11.12.2014

    Хорошая новость! Видимо Винокурову дают год для поисков новых со-спонсоров, иначе прикроют/продадут по истечении  следующего сезона. 

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 11:11 | Регистрация: 22.05.2013

    Отличная новость, надеюсь молодняк останется типо Родригеса, Техады, а также ветеран Санчес. Алексею, похоже снова придется выбор делать. 

  3. Имя: Александр

    bambuk1970

    Сегодня, 11:21 | Регистрация: 24.06.2013

    Новость-то новость, но ничего хорошего в ней не смотрится... Разосрались с пришлыми ухватистыми ребятами, для чего обратились напрямую к руководству страны (хотя я целиком на стороне Вино!!!). Соответственно, потеряли "гениальную менеджерку" и главного спонсора. А стране бесприбыльный спортивный проект, не связанный с пополнением кошельков главных креслосидельцев бюджета - откровенно в тягость. Значит, через год есть опасность полного шваха... Жаль!!!

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 11:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Прочитайте опус от 13 августа Артемия Кутейникова на сайте Евроспорт. Вот уж прет от него ненависть к Астане. Вот уж неуч, . Я в шоке ка

    Так он хочет чтобы Астаны не существовало. Я очень рад за Вино и за команду. Желаю громкими победами заткнуть всем недругам их рты в сл.сезоне.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 12:36 | Регистрация: 27.08.2018

      По моему, вы видите то, чего в статье не написано. Там напрсано о проблеме отсутствия финансирования, помимо государственного и неумение найти другое. Никакой ненависти не чувствуется (или для вас отсутствие придыханий - это уже ненависть?)

    2. Имя: Михаил

      meniscus

      Сегодня, 15:05 | Регистрация: 13.08.2014

      Не увидел ненависти, есть элементы безразличия и нейтральности. А Вы хотели, чтобы он заплакал? Написал всё, как есть в нашей суровой и плачевной действительности.

  5. Имя: Сергей

    APXEOLOG

    Сегодня, 11:53 | Регистрация: 14.03.2010

    С какой хорошей новости начался день! Надеюсь здесь не было места выгоранию и Вино сможет с новой силой двигать команду к победам!

  6. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 11:56 | Регистрация: 20.11.2012

    "Генеральная" с мутной эффективноменеджерской биографией пришла не с канадской, а с казахской стороны, до этого работала при правительстве. вот уж по кому не заплачут.

     

    на суслингньюз была статья о конфликте среди акционеров именно вокруг Вино. В итоге спонсор ушел, Вино возвращается. В общем, увидим. Надеюсь, Астана возродится с новыми спонсорами и гонщиками, успехов! Жаль, что Власов успел сбежать.

  7. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:52 | Регистрация: 4.07.2011

    Что сказать, с возвращением Винокуровa и Long Live Astana!

  8. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 14:50 | Регистрация: 8.05.2013

    Всех с хорошей новостью. Сейчас главное не особо зацикливаться "только на 2022 год", надо спокойно и целенаправленно провести межсезонку, а победы придут без сомнения.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  9. Имя: Karsen

    Karsen

    Сегодня, 15:00 | Регистрация: 20.07.2017

    https://www.instagram.com/p/CSofcxOrNck/?utm_medium=copy_link Смагулов о будущем Астаны

  10. s75

    Сегодня, 20:01 | Регистрация: 9.06.2015

    а всеобщая любимица остаётся?

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 20:38 | Регистрация: 20.05.2021

      "...и возмет на себя функции по комплектованию состава гонщиков и персонала,а также по всей спортивной деятельности проекта."Так что"токалка" никаким боком не проходит.

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • salomon
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    salomon-Фото
    Цитата: AlexanderS
    Улыбнуло. Ожидал увидеть подобный коммент:)
    Ну куда ж без упоминания - "колхоз"
  • Ayrton
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    Ayrton-Фото

    Карапаз минуту словил. Хм, а он мне виделся одним из главных соперников Роглича.

  • s75
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    s75-Фото

    Цитата: BlAr
    Есть небольшая разница: Инеос не захотели тянуть командой, а Джамбо не смогли...


    Инеосу какой смысл опять плясать на граблях - работать на бонусные секунды Роглича?)) 

  • nightbuster33
    Команда «Астана» продолжит выс ... (13)
    nightbuster33-Фото
    "...и возмет на себя функции по комплектованию состава гонщиков и персонала,а также по всей спортивной деятельности проекта."Так что"токалка" никаким боком не проходит.
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    Arciv-Фото
    Рейна молодец! Юмбо посыпались все рано очень! Вообще не понимаю наличие Хофстаде,зачем он вообще тут? Ланда тоже не приятно удивил,зачем команда старалась? Если он не готов дёргать,тогда зачем команда надрывалась? Карапаз как для меня ожидаемо отлетел! Масс хорош,удивил! Власов разочаровал,как и Кати! Ну это всего третий этап,будем смотреть))
  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    nightbuster33-Фото
    Вторая победа Рейна на Вуелте Испании.Ровно 10лет назад был победителем 14-го этапа Вуелты,выступая за команду "Кофидис и тоже из отрыва.
  • Kay82
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    Kay82-Фото
    вот вам колхозный минус от меня;))
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    velodoctor-Фото

    Рейна с победой, давно он затих уже, искренне рад. 

  • s75
    Команда «Астана» продолжит выс ... (13)
    s75-Фото

    а всеобщая любимица остаётся?

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    Геродот-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Вуэльта идёт по сценарию предыдущих Туров, гонка делится на две гонки. Борьба в отрыве за этап и в основной группе за генерал.
    Прошедший Тур дает надежду,что стереотип последних лет будет сломан.Погачар на первом же горном финише,в стиле Армстронга,засветил всем претендентам дыру (чтоб не рыпались дальше)),а потом методично добивал конкурентов психологически,не давая высунуться.Ну а на Вуэльтах пенсионеры пусть пока порезвятся в компании олимпийских чемпионов.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
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