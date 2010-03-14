Команда «Астана» продолжит выступать в сезоне 2022 года

Будущее велосипедной команды «Астана» в Мировом Туре гарантировано на 2022 год. Казахстанские партнеры подтвердили, что продолжат поддерживать проект в качестве акционера и титульного спонсора в течение следующего сезона.

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Александр Винокуров вернется к исполнению своих обязанностей в качестве Спортивного Руководителя команды в 2022 году и возьмет на себя все функции по комплектованию состава гонщиков и персонала, а также по всей спортивной деятельности проекта.

На данный момент команда находится в процессе подготовки к своему 17-му сезону в высшей лиге мирового велоспорта, и в ближайшее время начнет объявление о продлении контрактов и подписании новых гонщиков.

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech