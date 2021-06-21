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Реми Каванья – чемпион Франции-2021 в групповой гонке

Реми Каванья выиграл групповую гонку чемпионата Франции из одиночного отрыва

 

 

  После разочарования от результата в индивидуальной гонке чемпионата Франции, когда серия механических проблем разрушила надежды сохранение титула Реми Каванья (Remi Cavagna) одержал победу в групповой гонке и завоевал майку с триколором.

 

Реми Каванья выиграл групповую гонку чемпионата Франции из одиночного отрыва

 

Реми Каванья выиграл групповую гонку чемпионата Франции из одиночного отрыва

 

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Thomas Maheux - Photo credit: ©Thomas Maheux

 

  25-летний велогонщик команды Deceuninck-Quick Step на 242,9 километровой дистанции групповой гонки чемпионата Франции стартовал вместе со своими товарищами по команде Жулианом Алафилиппом и Флорианом Сенешалем.

 

Каванья атаковал через 30 км после старта, отобрался в отрыв, который набрал пятиминутное преимущество над пелотоном. Казалось, что основная группа полностью контролирует ситуацию, учитывая, что несколько команд имели численное преимущество и им было выгодно вернуть беглецов. На холмистом кольце в окрестностях Эпиналя за три круга до финиша предстартовые фавориты атаковали.

 

В числе тех, кто проверил соперников, был и Жулиан Алафилипп. Он уехал с небольшой группой, но когда его попутчики не стали включаться в работу, Алафилипп тоже бросил работать и позволил пелотону догнать их группу. В это время у отрыва дня за 20 км до финиша в запасе оставалось две минуты. Три гонщика из пелотона переложились к ним, но как только им удалось это сделать, Каванья атаковал. И увидеть его соперники смогли только на финише. Всего за пару километров «TGV из Клермон-Феррана» создал почти минутный просвет, что позволило ему под проливным дождём аккуратно проходить спуску к финишу в Эпинале. После 200 километров в отрыве у Реми Каваньи было достаточно времени, чтобы отпраздновать один из самых важных успехов в карьере.

 

На финише Каванья опередил ближайших преследователей на 58 секунд. Руди Молар (Groupama-FDJ) стал серебряным призёром групповой гонки чемпионата Франции, Дамьен Тузе (AG2R Citroen) замкнул тройку сильнейших.

 

  Реми Каванья: «С ума сойти» Не могу поверить! Главной целью недели для меня была разделка, а когда она закончилась, я был разочарован. А сейчас я чемпион Франции в групповой гонке! Я стартовал, чтобы помочь Жулиану Алафилиппу, но в итоге сам выиграл. Не могу поверить.

 

  Гонка была странной, потому что отрыв удержался до финиша. Мы планировали, что я отберусь в первую группу, так как понимали, что на таком маршруте контролировать гонку будет сложно. А когда преимущество по мере приближения к финишу оставалось приличным, я нашёл точный момент для атаки и как только увидел, что появился просвет, продолжил продавливать.

 

Невероятно взять сольную победу в такой гонке! После проигрыша в разделке мне было очень тяжело, но эта победа полностью перекрывает то разочарование. У меня мороз по коже и огромная радость, когда думаю, что буду носить эту майку, одну из самых красивых в мире, на всех гонках целый год!»

 

 

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Теги к статье: Реми Каванья Remi Cavagna Deceuninck - Quick Step

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (50)
    Earl57-Фото
    У словаков и чехов как всегда совместный чемпионат. Просто потом результаты делят. Второе и третье места в гонке чехи заняли. 35 сек между Саганом и чехом Кукрле (Michael Kukrle).
  • jerzyk
    Национальные чемпионаты по шос ... (50)
    jerzyk-Фото
    Украина Разделка - Михаил Кононенко Груп.гонка - Андрей Пономарь
  • SportSpirit
    Национальные чемпионаты по шос ... (50)
    SportSpirit-Фото

    Спасибо сайту за свод результатов, с удовольствием поизучала воскресным вечером итоги групповых гонок beach

     

    Из "личных любимчиков":

     

    №1 вечера - Реми Каванья. Трудяга. Несмотя на технические траблы в разделке, все-таки взял свою майку ЧФ. Французы похоже были самые безжалостные - 243 км и 6.06 по дистанции от победителя, ой-ё)

     

    №2 вечера - just WOUT! В велоспорте ноги говорят лучше языка.

     

    №3 вечера - команды: JV похоже рекордсмены по чемпионским майкам; TBV выигрывает словенско-нефтяное противостояние со счетом 2-0.

  • старт-шоссе 82
    Омар Фраиле становится чемпион ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Изагирре в блестящей форме, если бы он не работал столько на Санчеса...или на Фрайле ,а больше колесничал, кто знает кто знает.

    Фрайле ,последние 20км, выглядел очень убедительно и его ломовой рывок в стиле Ван дер Пула, просто без шансов для соперников.

    Санчес тоже молодец, на своем красном вилере просто перехитрил всех.

  • Arciv
    Национальные чемпионаты по шос ... (50)
    Arciv-Фото

    VeloliveTeam - пожалуйста добавьте результаты ITT + RR по Ирландии, если таковы уже есть. 
     
    [/quote] Я думаю в Ирландии проводится в одно время с Бритами! Раз вы говорите у тех в августе,то наверно и у Ирландии в августе)
  • EL-Fenomeno
    Национальные чемпионаты по шос ... (50)
    EL-Fenomeno-Фото

    Arciv - спасибо.

    А кто знает почему у бритов (единственных в табличке, если брать Европу) нац.чемпионат в августе, да ещё и во время ГТ Вуэльты !?

    VeloliveTeam - пожалуйста добавьте результаты ITT + RR по Ирландии, если таковы уже есть. 

     

  • Arciv
    Артем Ныч — новый чемпион Росс ... (6)
    Arciv-Фото
    Цитата: Astanaforever
    По tiz-cycling live stream смотрел. Потом в ютубе.
    Понял,спасибо
  • Костя К
    Артем Ныч — новый чемпион Росс ... (6)
    Костя К-Фото
    Микроволновки может быть дешёвые, так шампанское наверное 1800 года.
  • Astanaforever
    Артем Ныч — новый чемпион Росс ... (6)
    Astanaforever-Фото
    По tiz-cycling live stream смотрел. Потом в ютубе.
  • kwwk
    Национальные чемпионаты по шос ... (50)
    kwwk-Фото
    Такое чувство, что там всего три гонщика было, если третий призер проиграл 12+ минут

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3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
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