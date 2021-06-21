Реми Каванья – чемпион Франции-2021 в групповой гонке

Реми Каванья выиграл групповую гонку чемпионата Франции из одиночного отрыва

После разочарования от результата в индивидуальной гонке чемпионата Франции, когда серия механических проблем разрушила надежды сохранение титула Реми Каванья (Remi Cavagna) одержал победу в групповой гонке и завоевал майку с триколором.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Thomas Maheux - Photo credit: ©Thomas Maheux

25-летний велогонщик команды Deceuninck-Quick Step на 242,9 километровой дистанции групповой гонки чемпионата Франции стартовал вместе со своими товарищами по команде Жулианом Алафилиппом и Флорианом Сенешалем.

Каванья атаковал через 30 км после старта, отобрался в отрыв, который набрал пятиминутное преимущество над пелотоном. Казалось, что основная группа полностью контролирует ситуацию, учитывая, что несколько команд имели численное преимущество и им было выгодно вернуть беглецов. На холмистом кольце в окрестностях Эпиналя за три круга до финиша предстартовые фавориты атаковали.

В числе тех, кто проверил соперников, был и Жулиан Алафилипп. Он уехал с небольшой группой, но когда его попутчики не стали включаться в работу, Алафилипп тоже бросил работать и позволил пелотону догнать их группу. В это время у отрыва дня за 20 км до финиша в запасе оставалось две минуты. Три гонщика из пелотона переложились к ним, но как только им удалось это сделать, Каванья атаковал. И увидеть его соперники смогли только на финише. Всего за пару километров «TGV из Клермон-Феррана» создал почти минутный просвет, что позволило ему под проливным дождём аккуратно проходить спуску к финишу в Эпинале. После 200 километров в отрыве у Реми Каваньи было достаточно времени, чтобы отпраздновать один из самых важных успехов в карьере.

На финише Каванья опередил ближайших преследователей на 58 секунд. Руди Молар (Groupama-FDJ) стал серебряным призёром групповой гонки чемпионата Франции, Дамьен Тузе (AG2R Citroen) замкнул тройку сильнейших.

Реми Каванья: «С ума сойти» Не могу поверить! Главной целью недели для меня была разделка, а когда она закончилась, я был разочарован. А сейчас я чемпион Франции в групповой гонке! Я стартовал, чтобы помочь Жулиану Алафилиппу, но в итоге сам выиграл. Не могу поверить.

Гонка была странной, потому что отрыв удержался до финиша. Мы планировали, что я отберусь в первую группу, так как понимали, что на таком маршруте контролировать гонку будет сложно. А когда преимущество по мере приближения к финишу оставалось приличным, я нашёл точный момент для атаки и как только увидел, что появился просвет, продолжил продавливать.

Невероятно взять сольную победу в такой гонке! После проигрыша в разделке мне было очень тяжело, но эта победа полностью перекрывает то разочарование. У меня мороз по коже и огромная радость, когда думаю, что буду носить эту майку, одну из самых красивых в мире, на всех гонках целый год!»