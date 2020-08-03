Пьер Латур переходит в велокоманду Total Direct Energie

Brodyazhnik

Вуэльта Бургоса-2020. Этап 5 (11) Забавно открыть результаты первого этапа и прочитать первый комментарий :)

sashaney

Велосипеды женской команды Tre ... (6) Когда я ездил смотреть Джиро во Франции (Коль Де Варс), итальянские полицейские грозились меня арестовать, за то, что я отказывался неподвижно сидеть 3 часа у дороги пока пелотон не проедет. Без воды, еды и пр... Полицейский, в ответ на мои вопросы "ты типа не обалдел ли?, на полном серьёзе задумался о том, в какую каталажку меня он будет везти (французскую или итальянскую) и по каким законам судить. Ничего не удивляет после этого.

EL-Fenomeno

Страде Бьянке-2020. Результаты (16) А кроме велоспорта еще и 31 июня возобновилась НБА, а 1 августа НХЛ.

Настоящий спорт.праздник!



Кстати, очень много сошедших на СБ + 8 человек не попали в лимит по времени. Вот что значит первая гонка после 4-х_месячной карантинной паузы.

Student

Страде Бьянке-2020. Результаты (16) Цитата: Ice Приятно, когда можно сказать - Я же говорил!))) Жаль, у Ван дер Пула прокол не вовремя, хотя, может и не совсем в форме еще. Алафилипп предсказуемо слабее, так как готовился не так упорно, как многие. Приятно удивил Фульсанг - форма огонь! А Формоло со своей недальновидной хитростью прошляпил шансы на победу. Там было и расстояние, и возможность догнать, но Формолино не привык к честной борьбе, вечно пытается хитрить, и жизнь ничему его так и не научила. Ему бы у молодых кроссменов учиться стилю красивых побед. А то его отсиживание и рывок исподтишка уже поднабили оскомину.

Сила ван дер Пула на шоссе, я считаю, переоценена. Фульс и ЖуЖу играли глазками, тот вылетел и выиграл, и все король классик, будущее велоспорта... Не верю в него. Сила ван дер Пула на шоссе, я считаю, переоценена. Фульс и ЖуЖу играли глазками, тот вылетел и выиграл, и все король классик, будущее велоспорта... Не верю в него.

Ice

Страде Бьянке-2020. Результаты (16) Приятно, когда можно сказать - Я же говорил!))) Жаль, у Ван дер Пула прокол не вовремя, хотя, может и не совсем в форме еще. Алафилипп предсказуемо слабее, так как готовился не так упорно, как многие. Приятно удивил Фульсанг - форма огонь! А Формоло со своей недальновидной хитростью прошляпил шансы на победу. Там было и расстояние, и возможность догнать, но Формолино не привык к честной борьбе, вечно пытается хитрить, и жизнь ничему его так и не научила. Ему бы у молодых кроссменов учиться стилю красивых побед. А то его отсиживание и рывок исподтишка уже поднабили оскомину.

Sezar

Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (3) Главное, чтобы травм не было.

Earl57

Ваут Ван Арт – победитель Стра ... (1) Когда после финиша в Сиене жена Ван Арта стала целовать и обнимать его, а Курдюков упомянул социальное дистанцирование, я вспомнила твит Ваута пару недель назад. Он написал, что они с женой не соблюдали социальное дистанцирование и теперь его жена будет до зимы носить ковидные килограммы. Буквально за полчаса этот твит набрал более двух тысяч лайков и сотни поздравлений в комментариях. С пользой Ван Арт карантин провел))

Earl57

Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (3) Теперь на очереди Тур Польши. Гонка более высокого уровня чем Бургос. Посмотрим, как там будет.

Адриен

Страде Бьянке-2020. Результаты (16) Цитата: uran Немного обидно видеть записных фаворитов вне 10-ки, а некоторых вне финиша.Бельгия просто кладезь талантов. Так ведь сезон сжат. И лидерам нет смысла выкладываться по полной - не будет времени восстановиться. Кто-то наметил главные старты - вот к ним и готовится. Поэтому - повторюсь - результаты сезона-2020 будут АНОМАЛЬНЫМИ. Это конечно не умаляет заслуг победителей (того же Ван Арта - очень мощен) , просто в НОРМАЛЬНЫХ условиях ими могли бы стать совсем другие спортсмены... Так ведь сезон сжат. И лидерам нет смысла выкладываться по полной - не будет времени восстановиться. Кто-то наметил главные старты - вот к ним и готовится. Поэтому - повторюсь - результаты сезона-2020 будут АНОМАЛЬНЫМИ. Это конечно не умаляет заслуг победителей (того же Ван Арта - очень мощен) , просто в НОРМАЛЬНЫХ условиях ими могли бы стать совсем другие спортсмены...

Sezar

Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (3) Оба молодцы. От Жоао вообще ничего такого не ожидал.