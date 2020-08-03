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Пьер Латур переходит в велокоманду Total Direct Energie

Пьер Латур подписал двухлетний контракт с велокомандой Total Direct Energie

 

  26-летний французский гонщик Пьер Латур (Pierre Latour) в 2021 году станет гонщиком профессиональной команды Total Direct Energie, с которой он подписал двухлетний контракт.

 

  Всю свою карьеру, с 2015 года, Пьер Латур выступал в команде Мирового тура AG2R La Mondiale. За это время одержал четыре победы, в том числе выиграл этап Вуэльты Испании, принял участие в четырёх Гранд-турах, где его лучшим результатом в общем зачёте стало 13-е место на Тур де Франс-2018.

Пьер Латур переходит в велокоманду Total Direct Energie

 

  Пьер Латур: «Уже с нетерпением жду, когда приду в команду. Думаю, мне будет полезен этот переход, открою новый способ работы. Цель, с которой я подписал контракт с  Total Direct Energie, – продолжать развиваться. Мне нравится стиль ведения гонок, который практикует команда. Атаки и риск меня вдохновляют.

 

  Я перехожу сюда, чтобы побеждать в гонках. Статус лидера даст мне больше возможностей. Это мой шанс.

 

 Как прошёл мой разговор с Жаном-Рене Бернадо (генеральным менеджером команды Total Direct Energie)? Отлично. Он приехал поездом на вокзал Валенсии. На тот момент всё было закрыто,мы просто сели на скамейку у станции и поговорили. Его слова меня невероятно мотивировали! Мне нравится, что на первом плане у него люди. Я знаю, что команда сплочённая, с великолепной атмосферой. Конечно, это повлияло на моё решение».

 

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Теги к статье: Пьер Латур Pierre Latour Total Direct Energie Ag2r La Mondiale

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Комментарии

  • Brodyazhnik
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 5 (11)
    Brodyazhnik-Фото

    Забавно открыть результаты первого этапа и прочитать первый комментарий :)

  • sashaney
    Велосипеды женской команды Tre ... (6)
    sashaney-Фото

    Когда я ездил смотреть Джиро во Франции (Коль Де Варс), итальянские полицейские грозились меня арестовать, за то, что я отказывался неподвижно сидеть 3 часа у дороги пока пелотон не проедет. Без воды, еды и пр... Полицейский, в ответ на мои вопросы "ты типа не обалдел ли?, на полном серьёзе задумался о том, в какую каталажку меня он будет везти (французскую или итальянскую) и по каким законам судить. Ничего не удивляет после этого.

  • EL-Fenomeno
    Страде Бьянке-2020. Результаты (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    А кроме велоспорта еще и 31 июня возобновилась НБА, а 1 августа НХЛ.
    Настоящий спорт.праздник!

    Кстати, очень много сошедших на СБ + 8 человек не попали в лимит по времени. Вот что значит первая гонка после 4-х_месячной карантинной паузы.

  • Student
    Страде Бьянке-2020. Результаты (16)
    Student-Фото
    Цитата: Ice
    Приятно, когда можно сказать - Я же говорил!))) Жаль, у Ван дер Пула прокол не вовремя, хотя, может и не совсем в форме еще. Алафилипп предсказуемо слабее, так как готовился не так упорно, как многие. Приятно удивил Фульсанг - форма огонь! А Формоло со своей недальновидной хитростью прошляпил шансы на победу. Там было и расстояние, и возможность догнать, но Формолино не привык к честной борьбе, вечно пытается хитрить, и жизнь ничему его так и не научила. Ему бы у молодых кроссменов учиться стилю красивых побед. А то его отсиживание и рывок исподтишка уже поднабили оскомину.
    Сила ван дер Пула на шоссе, я считаю, переоценена. Фульс и ЖуЖу играли глазками, тот вылетел и выиграл, и все король классик, будущее велоспорта... Не верю в него.
  • Ice
    Страде Бьянке-2020. Результаты (16)
    Ice-Фото

    Приятно, когда можно сказать - Я же говорил!))) Жаль, у Ван дер Пула прокол не вовремя, хотя, может и не совсем в форме еще. Алафилипп предсказуемо слабее, так как готовился не так упорно, как многие. Приятно удивил Фульсанг - форма огонь! А Формоло со своей недальновидной хитростью прошляпил шансы на победу. Там было и расстояние, и возможность догнать, но Формолино не привык к честной борьбе, вечно пытается хитрить, и жизнь ничему его так и не научила. Ему бы у молодых кроссменов учиться стилю красивых побед. А то его отсиживание и рывок исподтишка уже поднабили оскомину.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (3)
    Sezar-Фото

    Главное, чтобы травм не было.

  • Earl57
    Ваут Ван Арт – победитель Стра ... (1)
    Earl57-Фото

    Когда после финиша в Сиене жена Ван Арта стала целовать и обнимать его, а Курдюков упомянул социальное дистанцирование, я вспомнила твит Ваута пару недель назад.

    Он написал, что они с женой не соблюдали социальное дистанцирование и теперь его жена будет до зимы носить ковидные килограммы. Буквально за полчаса этот твит набрал более двух тысяч лайков и сотни поздравлений в комментариях. 

    С пользой Ван Арт карантин провел))

  • Earl57
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (3)
    Earl57-Фото

    Теперь на очереди Тур Польши. Гонка более высокого уровня чем Бургос. Посмотрим, как там будет.

  • Адриен
    Страде Бьянке-2020. Результаты (16)
    Адриен-Фото

    Цитата: uran
    Немного обидно видеть записных фаворитов вне 10-ки, а некоторых вне финиша.Бельгия просто кладезь талантов.
    Так ведь сезон сжат. И лидерам нет смысла выкладываться по полной - не будет времени восстановиться. Кто-то наметил главные старты - вот к ним и готовится. Поэтому - повторюсь - результаты сезона-2020 будут АНОМАЛЬНЫМИ. Это конечно не умаляет заслуг победителей (того же Ван Арта - очень мощен) , просто в НОРМАЛЬНЫХ условиях ими могли бы стать совсем другие спортсмены...

  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (3)
    Sezar-Фото

    Оба молодцы. От Жоао вообще ничего такого не ожидал.

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