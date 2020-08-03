Пьер Латур переходит в велокоманду Total Direct Energie

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 22:18
Пьер Латур подписал двухлетний контракт с велокомандой Total Direct Energie
26-летний французский гонщик Пьер Латур (Pierre Latour) в 2021 году станет гонщиком профессиональной команды Total Direct Energie, с которой он подписал двухлетний контракт.
Всю свою карьеру, с 2015 года, Пьер Латур выступал в команде Мирового тура AG2R La Mondiale. За это время одержал четыре победы, в том числе выиграл этап Вуэльты Испании, принял участие в четырёх Гранд-турах, где его лучшим результатом в общем зачёте стало 13-е место на Тур де Франс-2018.
Пьер Латур: «Уже с нетерпением жду, когда приду в команду. Думаю, мне будет полезен этот переход, открою новый способ работы. Цель, с которой я подписал контракт с Total Direct Energie, – продолжать развиваться. Мне нравится стиль ведения гонок, который практикует команда. Атаки и риск меня вдохновляют.
Я перехожу сюда, чтобы побеждать в гонках. Статус лидера даст мне больше возможностей. Это мой шанс.
Как прошёл мой разговор с Жаном-Рене Бернадо (генеральным менеджером команды Total Direct Energie)? Отлично. Он приехал поездом на вокзал Валенсии. На тот момент всё было закрыто,мы просто сели на скамейку у станции и поговорили. Его слова меня невероятно мотивировали! Мне нравится, что на первом плане у него люди. Я знаю, что команда сплочённая, с великолепной атмосферой. Конечно, это повлияло на моё решение».
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