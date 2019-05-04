Сэм Беннетт подписал контракт с командой Deceuninck-Quick Step

Сэм Беннетт и Шейн Арчболд переходят в команду Deceuninck-Quick Step

Чемпион Ирландии, 29-летний Сэм Беннетт подписал двухлетний контракт с командой Deceuninck-Quick Step. Он переходит из команды Bora-hansgrohe вместе со своим близким другом и развозящим, 30-летним новозеландским гонщиком Шейном Арчболдом (Shane Archbold), который также подписал с Deceuninck-Quick Step двухлетний контракт.

Сэм Беннетт ирландец, но родился в Бельгии, в городе Вервик, а потом, когда ему было 4 года, родители вместе с ним вернулись в Ирландию. Он вырос в Каррик-он-Шур (Carrick-on-Suir) родном городе Шона Келли. Первыми талант Сэма Беннетта заметили в марсельской команде Vélo Club La Pomme, где он начал свою карьеру в велоспорте и стал профессионалом в 2014 году. С тех пор он завоевал репутацию одного из лучших спринтеров, одержав 42 победы, включая пять этапов на Гран-турах и титул чемпиона Ирландии в групповой гонке.

Арчболд, уроженец Тимару (Новая Зеландия), в начале своей карьеры больше времени посвящал треку, где стал серебряным призёром чемпионата мира 2011 года в омниуме, взял золотую медаль в скретче на Играх Содружества в 2014.

Официальное подтверждение перехода Сэма Беннетта затянулось из-за сложностей по контракту с командой Bora-hansgrohe, где он выступал последние шесть лет.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

Сэм Беннетт: «Я рад подписать контракт с Deceuninck-Quick Step. В детстве у меня на стене висел постер с этой командой. Помню, собирался на гонку с командой An Post и увидел в действии команду Quick Step. Тогда такая сильная команда внушила мне страх. Никогда не думал, что смогу быть достаточно хорош, чтобы подписать с ними контракт. Поэтому возможность сказать, что я являюсь гонщиком этой команды, для меня сбывшаяся мечта.

Не могу дождаться начала работы. Задача выступать за эту команду страшит, но в то же время мотивирует. Я очень долго выступал в моей предыдущей команде и теперь чувствую себя обновлённым. Фантастика, что со мной будет Шейн. Я рад за него, потому что несколько лет у него не было возможности проявить себя. Для нас обоих этот переход особенный. Когда рядом друг и коллега, работать легче».

Шейн Арчболд: «Для многих гонщиков возможность выступать в команде Deceuninck-Quick Step – детская мечта. Я очень счастлив. Последние несколько лет у меня были взлёты и падения, поэтому для меня так важно присоединиться к команде. С нетерпением жду, что смогу совершенствоваться и выступать в гонках в одной из лучших команд мира. Конечно, великолепно, что мы с Сэмом продолжим выступать вместе. Мы дружим с 2013 года. С тех пор мы выросли как дуэт, для меня честь внести вклад в прогресс моего лучшего друга».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Затянувшийся переход Сэма, наконец, задокументирован. Я рад приветствовать его в команде. Один его список побед говорит о его таланте и решимости, но помимо этого у него отличный характер. Он будет ещё одним лидером в команде. С нетерпением ждём начала работы с ним.

Мы знаем, как важно спринтеру всецело полагаться на своего развозящего и иметь с ним полное взаимопонимание. У нас уже есть несколько прекрасных развозящих. Но когда мы увидели, что сможем взять в команду ещё одного гонщика, логично было взять Шейна в качестве помощника Сэма. Он невероятный мастер своего дела, по праву заслужил называться одним из лучших развозящих в мире». a