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Джон Дегенкольб переходит в велокоманду DSM

Джон Дегенкольб подписал трёхлетний контракт с командой DSM

 

 

  Джон Дегенкольб (John Degenkolb) подписал трёхлетний контракт с велокомандой DSM, куда переходит после двух лет выступления за Lotto Soudal.  32-летний немецкий велогонщик возвращается в команду, в которой проработал пять лет (с 2012 по 2016 год), с которой одержал самые значимые победы карьеры – Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ, выиграл 10 этапов Тур де Франс, одержал победу на Гент-Вевельгем и классике Париж-Тур, выиграл два этапа Критериума Дофине, завоевал зелёную майку лучшего в очковой классификации Вуэльты Испании-2014, выиграл этап Джиро д’Италия-2013.

 

Джон Дегенкольб переходит в велокоманду DSM

 

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

 

 Джон Дегенкольб: «Прошлые годы с командой были великолепны, и мы оставались хорошими друзьями, когда я выступал в других командах. Их развитие за эти годы впечатляет. Честность - главное качество команды. Они выполняют все обещания и того же ожидают от окружающих, что делает команду уникальной. Они вдохновляют, они дальновидны, всем сердцем преданы общему делу, как в работе с коллегами, так и вне велосипеда. Я  убеждён, что такой идеальный подход раскрывает потенциал и стабильно приносит результаты.

 

С большим нетерпением жду возвращения в эту культуру, интеграцию в спринтерский поезд и в группу на классики, хочу быть частью команды, бороться за результаты на этапах Гранд-турах. Мои цели – расти в роли дорожного капитана. В этом плане DSM – идеальная для меня команда».

 

Руди Кемна, главный тренер команды: «Мы рады возвращению Джона. Раньше нам было очень приятно работать вместе с ним, с нетерпением хотим продолжать. Гонщик с таким опытом как у Джона, будет играть ключевую роль во время нервных моментов гонок, а также поможет совершенствоваться команде. Джон усилит состав нашего спринтерского поезда и блока на классики, будет вести команду в течение сезона в борьбе за результаты. Он сможет поделиться своими знаниями выступления на высшем уровне с нашими талантливыми молодыми гонщиками, будет для них прекрасным примером».

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Теги к статье: Джон Дегенкольб John Degenkolb DSM

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Комментарии

  • Earl57
    Хиндли, Игита и Халлер переход ... (8)
    Earl57-Фото
    Петины миллионы спеши спонсировали. Саган уходит - миллионы уходят вслед за ним.
  • AvA
    Хиндли, Игита и Халлер переход ... (8)
    AvA-Фото

    Там быстрее всего после непродления Пето 6 тонн нераспределённых денег осталось!))

  • Astanaforever
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Я не знаю какого фига его держат на треке, но в Астане он ваще мертвый как и остальная братия с Груздевым, Стальновым, Вот уж пассажиры заработать бабла за счет налогоплательщиков, не доезжая даже до финиша во многих гонках. Ни амбиций, целеустремления, ни достоинства, ни чести. Просто статисты от комспорта для галочки.
  • uran
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (3)
    uran-Фото
    Наивные. В Беларуси до постройки трека были очень достойные результаты на треке, а когда туда влезли крепкие хазяйственники все развалилось и от былой славы белорусских трековиков лишь несколько фамилий.
  • patar
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (2)
    patar-Фото
    А я не понял 3ачем Старикова атаковала на втором круге? Почему не сберегла энергию на финишный спринт?
  • 1587
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 3 (3)
    1587-Фото
    И Сиваков новый Джи
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 3 (3)
    Earl57-Фото

    Какие люди! Предыдущая победа Барде была три с половиной года назад, в феврале 2018 г. 

  • 1587
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 3 (3)
    1587-Фото
    Власов, Берналь, Падун в порядке!
  • nightbuster33
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (3)
    nightbuster33-Фото

    "С нами считаются в мире и рассматривают ,как претендентов на медали"- это было напечатано 28-12-2016года тренером трекавеков Казахстана В. Бушанским.В течении более 4-хлет этот заголовок был и есть на первой странице"Спортивного портала Казахстана".Я ждал,я надеялся, когда это исполнится? Прочитав резултаты Омниума на Олимпийских играх я-"заплакал". Так какого хера держат вАстане,в течении этих лет А. Захарова.И  ни тут и ни там.Или его до сих пор считают перспективным.За эти годы можно было найдти десяток молодых, действительно перспективных гонщиков.Благо при имеющем закрытом велотреке.Те, кто тренировался на велотреке Парка им Горького,в те далекие годы,и мечтать не могли о круглогодичном цикле тренировок,зато какие результаты они показывали-вплоть до Чемпиона Мира.Стоить заметить- без всяких обещаний.

  • motte
    Вуэльта Испании-2021. Цифры и ... (13)
    motte-Фото

    Рлглич хочет войти в историю и выиграть третий титул подряд

     и присоединиться к очень элитному клубу, в который входят Роберто Херас и Тони Ромингер. 

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