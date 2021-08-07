Джон Дегенкольб переходит в велокоманду DSM

Джон Дегенкольб подписал трёхлетний контракт с командой DSM

Джон Дегенкольб (John Degenkolb) подписал трёхлетний контракт с велокомандой DSM, куда переходит после двух лет выступления за Lotto Soudal. 32-летний немецкий велогонщик возвращается в команду, в которой проработал пять лет (с 2012 по 2016 год), с которой одержал самые значимые победы карьеры – Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ, выиграл 10 этапов Тур де Франс, одержал победу на Гент-Вевельгем и классике Париж-Тур, выиграл два этапа Критериума Дофине, завоевал зелёную майку лучшего в очковой классификации Вуэльты Испании-2014, выиграл этап Джиро д’Италия-2013.

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

Джон Дегенкольб: «Прошлые годы с командой были великолепны, и мы оставались хорошими друзьями, когда я выступал в других командах. Их развитие за эти годы впечатляет. Честность - главное качество команды. Они выполняют все обещания и того же ожидают от окружающих, что делает команду уникальной. Они вдохновляют, они дальновидны, всем сердцем преданы общему делу, как в работе с коллегами, так и вне велосипеда. Я убеждён, что такой идеальный подход раскрывает потенциал и стабильно приносит результаты.

С большим нетерпением жду возвращения в эту культуру, интеграцию в спринтерский поезд и в группу на классики, хочу быть частью команды, бороться за результаты на этапах Гранд-турах. Мои цели – расти в роли дорожного капитана. В этом плане DSM – идеальная для меня команда».

Руди Кемна, главный тренер команды: «Мы рады возвращению Джона. Раньше нам было очень приятно работать вместе с ним, с нетерпением хотим продолжать. Гонщик с таким опытом как у Джона, будет играть ключевую роль во время нервных моментов гонок, а также поможет совершенствоваться команде. Джон усилит состав нашего спринтерского поезда и блока на классики, будет вести команду в течение сезона в борьбе за результаты. Он сможет поделиться своими знаниями выступления на высшем уровне с нашими талантливыми молодыми гонщиками, будет для них прекрасным примером».