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Джек Хейг подписал трёхлетний контракт с велокомандой Bahrain McLaren

Джек Хейг переходит в велокоманду Bahrain McLaren

 

 

  26-летний австралийский гонщик Джек Хейг (Jack Haig) подписал трёхлетний контракт с велокомандой Bahrain McLaren. С начала карьеры профессионала ( с 2016 года) Джек Хейг выступал в австралийской команде Mitchelton-Scott (ORICA).

 

  За это время одержал 2 победы, выиграв этап Тура Польши-2017 и этап Вуэльты Андалусии-2020. Он также финишировал 4-м в общем зачёте гонки Мирового тура Париж-Ницца, был 6-м на классике – Монументе Ломбардия.

 

  Джек Хейг: «Невероятно рад присоединиться к команде Bahrain McLaren в 2021 году. Хотя команда находится на начальной стадии развития, люди, работающие в ней, полны невероятного энтузиазма, талантливы и компетентны.

 

После пяти прекрасных лет в Mitchelton-Scott я готов к новому вызову, готов внести вклад в  команду Bahrain McLaren».

 

  Род Эллингворт, глава команды: «Мы хотим, чтобы каждый из наших гонщиков развивался, раскрывал, насколько сильным может быть. Что касается Джейка, он показал нам свой потенциал. Поэтому я вижу, что его ждёт блестящее будущее.

 

  Но чтобы достичь успеха, мы хотим чтобы все члены команды двигались в одном направлении. Такую культуру мы выстраиваем в команде Bahrain McLaren. С нетерпением жду начала работы с Джейком, хочу помочь ему достичь его личных целей».

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Теги к статье: Джек Хейг Jack Haig Mitchelton-Scott Bahrain McLaren

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Комментарии

  • Александра
    Новая велоформа и название ком ... (8)
    Александра-Фото

    У Скай/Инеос всегда была самая стильная форма, и эта не стала исключением. Выглядят прекрасно, Догма 12 - великолепна. Посмотрим, как поедут.)

  • veloster
    Команда Movistar объявила сост ... (4)
    veloster-Фото

    Да бог этап зацепить хотя бы

  • Гонщик
    Новая велоформа и название ком ... (8)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Skvoretc
    Удивительно, а байк то не на дисковых тормозах;-)
    Ничего удивительного , в экстимальной ситуации никакие тормоза на веле не помогут , потому что их придумали трусы , чтобы притормаживать достаточно обычных тормозов .



    Цитата: motte
    За себя и за двух парней ,минимум, работать надо на глазах пелотона с таким логотипом...тут уже не до гарнира впринципе.
    А велик просто сказка! Педальная,  шоссейно - гоночная машина!
    Эта Догма спецом к туру в боевом раскрасе.
    Вел действително шедеврален .

  • wintermute
    Новая веломайка команды BORA - ... (3)
    wintermute-Фото
    Он из-за пандемии действительно отстал, что характерно.
    Но слово читается скорее как Эцталь :) Крупнейшая долина в Восточных Альпах, не баран чихнул.
  • SportSpirit
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (15)
    SportSpirit-Фото
    Абсолютно согласна. Национальная командная тактика у итальянцев, пожалуй, лучшая.

    Французы в этом плане мне еще нравятся.
  • SVS
    Новая веломайка команды BORA - ... (3)
    SVS-Фото

    "Отстал туризм" - это сильно :-)!

  • wintermute
    Новая веломайка команды BORA - ... (3)
    wintermute-Фото

    Band of Brothers -- это ответ Wolfpack'у? ;)

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото
    А где он лучший? К сожалению лучший сейчас Груневеген и его на туре не будет. А такого спринтера - универсала как Саган, в пелотоне просто нет.Борьба за зеленую майку может разгореться, если только в топовых командах что-то пойдет не так.
  • Earl57
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
     
    Итальянцам "везет" на Европах. Вспомнилось, как в 2018 С.Курдюков рассказывал байку, что Саган на вопрос, как он расценивает шансы MvdP, ответил: "А кто это"?declare Саган тогда сошел. 

    Везет тому кто везет. Отличие итальянцев от других сборных в умении дружно работать на одного лидера, даже при наличии собственных амбиций. Тот же Курдюков заметил что успехи итальянской сборной пришли вместе с Кассани. Кассани с одной стороны очень скрупулезно подбирает состав команды, с другой - он талантливый руководитель.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Признаюсь честно не буду болеть тут за Сагана, ибо хочется уже другого зеленомаечного ЛУЧШЕГО спринтера на Туре, но даже не знаю, кто ему составит реальную конкуренцию...разве что форс-мажор))

    А об Ван Аэрте я бы сказал вот такой цитатой:  

    "Не скрою, шансов у вас нет. Но мои симпатии на вашей стороне" © 

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