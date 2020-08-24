Джек Хейг подписал трёхлетний контракт с велокомандой Bahrain McLaren

Джек Хейг переходит в велокоманду Bahrain McLaren

26-летний австралийский гонщик Джек Хейг (Jack Haig) подписал трёхлетний контракт с велокомандой Bahrain McLaren. С начала карьеры профессионала ( с 2016 года) Джек Хейг выступал в австралийской команде Mitchelton-Scott (ORICA).

За это время одержал 2 победы, выиграв этап Тура Польши-2017 и этап Вуэльты Андалусии-2020. Он также финишировал 4-м в общем зачёте гонки Мирового тура Париж-Ницца, был 6-м на классике – Монументе Ломбардия.

Джек Хейг: «Невероятно рад присоединиться к команде Bahrain McLaren в 2021 году. Хотя команда находится на начальной стадии развития, люди, работающие в ней, полны невероятного энтузиазма, талантливы и компетентны.

После пяти прекрасных лет в Mitchelton-Scott я готов к новому вызову, готов внести вклад в команду Bahrain McLaren».

Род Эллингворт, глава команды: «Мы хотим, чтобы каждый из наших гонщиков развивался, раскрывал, насколько сильным может быть. Что касается Джейка, он показал нам свой потенциал. Поэтому я вижу, что его ждёт блестящее будущее.

Но чтобы достичь успеха, мы хотим чтобы все члены команды двигались в одном направлении. Такую культуру мы выстраиваем в команде Bahrain McLaren. С нетерпением жду начала работы с Джейком, хочу помочь ему достичь его личных целей».