Джон Дегенкольб переходит в команду Lotto Soudal

Джон Дегенкольб подписал 2-летний контракт с командой Lotto Soudal

30-летний немецкий велогонщик Джон Дегенкольб подписал двухлетний контракт с командой Lotto Soudal, куда переходит после трёх лет работы в команде Trek-Segafredo. Джон Дегенкольб стал профессиональным велогонщиком в 2011. За свою карьеру одержал 47 побед, в том числе на классиках Милан-Сан-Ремо (2015), Париж-Рубэ (2015), Гент-Вевельгем (2014), Париж-Тур (2013). В 2018 году прибавив победу на этапе Тур де Франс к победе на этапе Джиро д’Италия-2013 и 10 выигранным этапам Вуэльты Испании, Джон Дегенкольб вошёл в число гонщиков, побеждавших на этапах всех трёх Гран-туров.

Джон Дегенкольб: «Переговоры с Lotto Soudal показали, что у меня с командой общие планы. Понятно, что бельгийская команда с такой долгой историей в велоспорте хочет ещё лучше выступать на классиках, которые являются целью первой части сезона. Кроме того, я могу спринтовать на финише, особенно после тяжёлых гонок. Конечно, предвкушаю работу с Калебом Юэном, который бесспорно спринтером номер 1 в тех гонках, на которые будет ставить цели. Но мой опыт будет полезен и для него, и для Lotto Soudal. Команда часто активна на двух-трёх фронтах, что увеличивает шансы добыть хорошие результаты.

Я твёрдо убеждён, что достиг того возраста, когда могу добиваться высоких результатов на самом высоком уровне, хорошо выступать на самых важных гонках. Я знаю гонки и их маршруты, обладаю физическими возможностями.

Я уже с нетерпением жду подготовки к 2020 сезону, хочу со всеми познакомиться. Мы с Филиппом Жильбером можем хорошо дополнять друг друга. Мы отлично ладим, я восхищаюсь им как одним из лучших классиков. Учитывая его стиль ведения гонок, возможности будут для нас обоих.

На ближайшие недели мои цели – Вуэльта Испании и чемпионат мира, на которых хочу как можно лучше завершить мой трёхлетний период работы с Trek-Segafredo».

Марк Сержант, спортивный менеджер команды Lotto Soudal: «Мы смогли добавить в команду двух великолепных гонщиков – Джона Дегенкольба и Филиппа Жильбера. Джон после трудных гонок обладает высокой скоростью на финише, что очень важно, если спринт разыгрывает группа, например, из 20 гонщиков. Надеюсь, что мы ещё увидим в ближайшие годы лучшего Дегенкольба. Убеждён, что он способен на это.

Команде нужны гонщики, которые служат образцом, влияют на других ребят. У Джона огромный опыт, пелотон очень ценит его надёжность. Он объяснил нам, что в гонках хочет искать и использовать возможности. Мы, конечно, сможем вместе с ним поставить несколько целей. Его календарь гонок может быть гибким. Он хочет работать на Калеба Юэна.

А тот факт, что с нашей командой подписал контракт немецкий гонщик – хороший бонус для наших партнёров, компании Soudal, которым очень важен рынок в Германии».