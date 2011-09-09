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Джон Дегенкольб переходит в команду Lotto Soudal

Джон Дегенкольб подписал 2-летний контракт с командой Lotto Soudal

 

 

  30-летний немецкий велогонщик Джон Дегенкольб подписал двухлетний контракт с командой Lotto Soudal, куда переходит после трёх лет работы в команде Trek-Segafredo. Джон Дегенкольб стал профессиональным велогонщиком в 2011. За свою карьеру одержал 47 побед, в том числе на классиках Милан-Сан-Ремо (2015), Париж-Рубэ (2015), Гент-Вевельгем (2014), Париж-Тур (2013). В 2018 году прибавив победу на этапе Тур де Франс к победе на этапе Джиро д’Италия-2013 и 10 выигранным этапам Вуэльты Испании, Джон Дегенкольб вошёл в число гонщиков, побеждавших на этапах всех трёх Гран-туров.

 

Джон Дегенкольб переходит в команду Lotto Soudal

 

  Джон Дегенкольб: «Переговоры с Lotto Soudal показали, что у меня с командой общие планы. Понятно, что бельгийская команда с такой долгой историей в велоспорте хочет ещё лучше выступать на классиках, которые являются целью первой части сезона. Кроме того, я могу спринтовать на финише, особенно после тяжёлых гонок. Конечно, предвкушаю работу с Калебом Юэном, который бесспорно спринтером номер 1 в тех гонках, на которые будет ставить цели. Но мой опыт будет полезен и для него, и для Lotto Soudal. Команда часто активна на двух-трёх фронтах, что увеличивает шансы добыть хорошие результаты.

 

  Я твёрдо убеждён, что достиг того возраста, когда могу добиваться высоких результатов на самом высоком уровне, хорошо выступать на самых важных гонках. Я знаю гонки и их маршруты, обладаю физическими возможностями.

 

  Я уже с нетерпением жду подготовки к 2020 сезону, хочу со всеми познакомиться. Мы с Филиппом Жильбером можем хорошо дополнять друг друга. Мы отлично ладим, я восхищаюсь им как одним из лучших классиков. Учитывая его стиль ведения гонок, возможности будут для нас обоих.

 

  На ближайшие недели мои цели – Вуэльта Испании и чемпионат мира, на которых хочу как можно лучше завершить мой трёхлетний период работы с Trek-Segafredo».

 

  Марк Сержант, спортивный менеджер команды Lotto Soudal: «Мы смогли добавить в команду двух великолепных гонщиков – Джона Дегенкольба и Филиппа Жильбера. Джон после трудных гонок обладает высокой скоростью на финише, что очень важно, если спринт разыгрывает группа, например, из 20 гонщиков. Надеюсь, что мы ещё увидим в ближайшие годы лучшего Дегенкольба. Убеждён, что он способен на это.

 

  Команде нужны гонщики, которые служат образцом, влияют на других ребят. У Джона огромный опыт, пелотон очень ценит его надёжность. Он объяснил нам, что в гонках хочет искать и использовать возможности. Мы, конечно, сможем вместе с ним поставить несколько целей. Его календарь гонок может быть гибким. Он хочет работать на Калеба Юэна.

 

  А тот факт, что с нашей командой подписал контракт немецкий гонщик – хороший бонус для наших партнёров, компании Soudal, которым очень важен рынок в Германии».  

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Теги к статье: Джон Дегенкольб John Degenkolb Lotto Soudal

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 19:49 | Регистрация: 4.08.2018

     Ну наконец-то Джонни в нормальной команде, которая знает, что такое спринт. Три года в никуда ( да, с травмой, конечно). И на Юэна работать готов. Такой развозящий может двоих стоить. 

  2. Имя: Алексей

    am14

    Вчера, 21:41 | Регистрация: 9.09.2011

    Джон из тех гонщиков, которые феерят в начале карьеры. Сейчас он уже не тот. Возможно, повлияла та авария, где полегло полкоманды на тренировке, а ему практически оторвало палец. Так или иначе, его победа на мини-Рубэ на прошлом ТДФ меня заставила буквально плакать вместе с ним. Надеюсь, в Лотто он перезагрузит карьеру, ибо Трек сейчас фактически аморфное безыдейное болото.

  3. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 4.05.2019

    Классные подписания у Lotto Soudal! Гонщики, умеющие держать удар судьбы, с именем, с опытом и все еще с желанием и амбициями гоняться. Действительно, можно вспомнить прошлый ТДФ, с эпично-трогательной победой Дененкольба. А через пару этапов полет Жильбера в кювет, последующие 60 км доезда с трещиной в коленной чашечке и быстрое вопреки прогнозам врачей восстановление. Такие истории мотивируют)

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    С учётом отпада Карапаза (очень жаль) Рогличъ неофициально каг бэ претендент №1, но до конца в Примо не верю. А вот Лопез, которому Джиро пошло со всех сторон хуже не придумаешь нацелен очень "злобно"), тем более что подиум и Мигелито уже есть почему бы не замахнуться на победу (Фульсанг ему в помощь для этого)

    С другой стороны даже при отсутствие Карапуза старый и хитрый лис Алекс Вальверде способен уже в который раз удивить всех нас) Ну и Эстебан Чавес Рубио полноценно готовился именно под эту Вуэльту, так что мой призовой подиум в Мадриде (рискну предположить): №1-Примо, №2-Алекс, №3-Эстебан

    Цитата: Arciv
    Пулс капитан???

    Ару тоже)) У Фабио неплохой (как для такого такого Ару) получился ТдФ, хотелось чтобы на этой Вуэльте итальянец поднялся выше чем на Туре-2019

  • Адриен
    Ричард Карапас не выйдет на ст ... (6)
    Адриен-Фото

    Информация к размышлению - "Во время квалификационного заезда на соревнованиях NHRA Northwest Nationals в США один из байкеров Бо Лэйн не справился с мотоциклом и упал на скорости 215,86 миль в час (340 км/ч.). Байкера оперативно доставили в больницу. ОН ОТДЕЛАЛСЯ ССАДИНАМИ И НЕСКОЛЬКИМИ ЛЕГКИМИ УШИБАМИ". Вдумайтесь, господа-товарищи велолюбители - 340 км/ч.!!! А все потому, что человек ЗАЩИЩЕН ! При современных технологиях можно легко создать защиту и для велогонщика - легкую, удобную, не мешающую. Но... Проблемы никто не замечает. Тот же Карапас пропускает уже второй в сезоне  ГТ из за травмы - а все воспринимают это , как неизбежное прилагательное к велоспорту... Беда с Фрумом, трагедия на туре Польше... А-а-а, ничего... Как будто  так и должно быть ...

  • Astanaforever
    Tour de l’Avenir-2019. Этап 7 (6)
    Astanaforever-Фото
    Так бы он пофеерил в Астане на следующий год в горах вместе с Лопесом.Ждем.
  • SportSpirit
    Джон Дегенкольб переходит в ко ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Классные подписания у Lotto Soudal! Гонщики, умеющие держать удар судьбы, с именем, с опытом и все еще с желанием и амбициями гоняться. Действительно, можно вспомнить прошлый ТДФ, с эпично-трогательной победой Дененкольба. А через пару этапов полет Жильбера в кювет, последующие 60 км доезда с трещиной в коленной чашечке и быстрое вопреки прогнозам врачей восстановление. Такие истории мотивируют)
  • chel
    Кенни Элиссонд заменён Давидом ... (1)
    chel-Фото

    Ну, хоть Васю оставилиlocny

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (30)
    Astanaforever-Фото
    Давай супермен. Возьми ее эту Вуэльту. Будешь в следующем сезоне зарабатывать как Ару когда то.станешь миллионером.
  • am14
    Джон Дегенкольб переходит в ко ... (3)
    am14-Фото

    Джон из тех гонщиков, которые феерят в начале карьеры. Сейчас он уже не тот. Возможно, повлияла та авария, где полегло полкоманды на тренировке, а ему практически оторвало палец. Так или иначе, его победа на мини-Рубэ на прошлом ТДФ меня заставила буквально плакать вместе с ним. Надеюсь, в Лотто он перезагрузит карьеру, ибо Трек сейчас фактически аморфное безыдейное болото.

  • Astanaforever
    Ричард Карапас не выйдет на ст ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Роглич или Лопес? А может Кройшвайк? Но он устал после тура.
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Горная к ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот эта Вуэльта настоящая.Но Де Гент ее не потянет..слишком круто для него. Только генеральщики.
  • Arciv
    Ричард Карапас не выйдет на ст ... (6)
    Arciv-Фото
    Не одного ГТ не прошло без травмы претендента на победу

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
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4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
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