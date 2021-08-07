Хиндли, Игита и Халлер переходят в команду Bora-hansgrohe

Джей Хиндли, Серхио Игита, Марко Халлер подписали трёхлетние контракты с велокомандой BORA – hansgrohe

25-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Jai Hindley), 24-летний колумбийский велогонщик Серхио Игита (Sergio Higuita) и 30-летний австрийский велогонщик Марко Халлер (Marco Haller) подписали 3-летние контракты с велокомандой BORA – hansgrohe.

Хиндли – призёр Джиро д’Италия-2020, переходит в команду после четырёх сезонов работы в команде DSM (Sunweb). Большую часть побед своей карьеры Хиндли одержал в 2020 году – выиграл два этапа и общий зачёт гонки “Jayco Herald Sun Tour” и этап Джиро д’Италия, где также стал вторым в генеральной классификации.

Серхио Игита переходит из команды EF Education – Nippo, где в 2019 году начал карьеру профессионального велогонщика и проработал три года. На счету Игиты четыре победы, в том числе на этапе Вуэльты Испании-2019, в общем зачёте Тура Колумбии, а также подиум на Париж-Ницца-2020 и на Туре Калифорнии-2019.

Марко Халлер, победитель гонки «Тур Фьордов», этапа Тура Австрии, последние два года выступал в команде Bahrain.

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Ральф Денк, генеральный менеджер команды: «Подписание Джея, Серхио и Марко – важный шаг в дальнейшем укреплении нашей команды. Мы понимаем, как важно постоянно расширять границы возможностей команды на гонках, где раньше выступали по-другому. Надо уметь быть гибкими. Приспособляемость – ключ к атакующему стилю ведения гонки, именно так мы хотим выступать. Джей, несомненно, вместе с нами будет ориентироваться на борьбу за генеральные классификации. У него был трудный сезон, но его потенциал не подвергается сомнению. Мы думаем, что второе место на Джиро в 2020 году – не конец путешествия, мы продолжим вместе с ним работать над стабильностью его выступлений.

Серхио – очень многогранный гонщик. Прежде всего, он усилит нашу команду на сложных однодневных гонках, таких, как Арденнские классики. Он очень сильный горняк, который также обладает скоростью в спринте. С такими навыками он сможет бороться за победы на этапах в многодневных гонках.

Марко с одной стороны принесёт нам огромный опыт, будет выполнять множество задач, включая роль развозящего в спринтерском поезде, сокапитана на фламандских классиках, а также сможет возглавлять гонку как дорожный капитан. Это именно то, что позволит нам получить преимущество в гонках. Он будет играть центральную роль, особенно на весенних гонках, его опыт поможет молодым гонщикам».

Джей Хиндли: «Очень рад присоединиться к команде BORA – hansgrohe со следующего сезона. Я долго наблюдал за выступлением команды, восхищался впечатляющим прогрессом, который команда сделала за последние несколько лет. Для моего следующего шага в карьере BORA – hansgrohe именно та команда, которая мне нужна, я в этом уверен. Сфокусируюсь на многодневных гонках, недельных гонках и Гранд-турах. Я всё ещё могу на них развиваться, над этим хочу работать с моей новой командой».

Серхио Игита: «У BORA – hansgrohe великолепный имидж в велоспорте. В команде есть и гонщики самого высокого уровня, и молодые, команда доказала, что умеет развивать молодые таланты. Именно поэтому хочу присоединиться к этой команде. С моей точки зрения, у команды BORA – hansgrohe есть всё, чтобы полностью реализовать мой потенциал в ближайшие годы. Конечно, это вызов – я буду первым колумбийцем в немецкой команде, но я сразу понял, что у нас один и тот же настрой».

Марко Халлер: «Конечно, я счастлив прийти в команду, которая находится рядом с моей страной – с Австрией. У меня в команде есть несколько друзей, что облегчило принятие решения. Лично мои планы – сыграть роль на классиках. В этом году отлично сработало, я нацелен фокусироваться на этих гонках. Но это не единственная моя роль в BORA – hansgrohe. Я довольно универсальный гонщик, могу быть развозящим, помощником на Гранд-турах, мне нравится использовать опыт, помогая команде на всех рельефах. Уверен, впереди захватывающие годы».