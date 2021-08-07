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Хиндли, Игита и Халлер переходят в команду Bora-hansgrohe

Джей Хиндли, Серхио Игита, Марко Халлер подписали трёхлетние контракты с велокомандой BORA – hansgrohe

 

 

  25-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Jai Hindley), 24-летний колумбийский велогонщик Серхио Игита (Sergio Higuita) и 30-летний австрийский велогонщик Марко Халлер (Marco Haller) подписали 3-летние контракты с велокомандой BORA – hansgrohe.

 

Хиндли – призёр Джиро д’Италия-2020, переходит в команду после четырёх сезонов работы в команде DSM (Sunweb). Большую часть побед своей карьеры Хиндли одержал в 2020 году – выиграл два этапа и общий зачёт гонки “Jayco Herald Sun Tour” и этап Джиро д’Италия, где также стал вторым в генеральной классификации.

 

Серхио Игита переходит из команды EF Education – Nippo, где в 2019 году начал карьеру профессионального велогонщика и проработал три года. На счету Игиты четыре победы, в том числе на этапе Вуэльты Испании-2019, в общем зачёте Тура Колумбии, а также подиум на Париж-Ницца-2020 и на Туре Калифорнии-2019.

 

Марко Халлер, победитель гонки «Тур Фьордов», этапа Тура Австрии, последние два года выступал в команде Bahrain.

 

Джей Хиндли, Серхио Игита, Марко Халлер подписали трёхлетние контракты с велокомандой BORA – hansgrohe

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды: «Подписание Джея, Серхио и Марко – важный шаг в дальнейшем укреплении нашей команды. Мы понимаем, как важно постоянно расширять границы возможностей команды на гонках, где раньше выступали по-другому. Надо уметь быть гибкими. Приспособляемость – ключ к атакующему стилю ведения гонки, именно так мы хотим выступать. Джей, несомненно, вместе с нами будет ориентироваться на борьбу за генеральные классификации. У него был трудный сезон, но его потенциал не подвергается сомнению. Мы думаем, что второе место на Джиро в 2020 году – не конец путешествия, мы продолжим вместе с ним работать над стабильностью его выступлений.

 

Серхио – очень многогранный гонщик. Прежде всего, он усилит нашу команду на сложных однодневных гонках, таких, как Арденнские классики. Он очень сильный горняк, который также обладает скоростью в спринте. С такими навыками он сможет бороться за победы на этапах в многодневных гонках.

 

Марко с одной стороны принесёт нам огромный опыт, будет выполнять множество задач, включая роль развозящего в спринтерском поезде, сокапитана на фламандских классиках, а также сможет возглавлять гонку как дорожный капитан. Это именно то, что позволит нам получить преимущество в гонках. Он будет играть центральную роль, особенно на весенних гонках, его опыт поможет молодым гонщикам».

 

  Джей Хиндли: «Очень рад присоединиться к команде BORA – hansgrohe со следующего сезона. Я долго наблюдал за выступлением команды, восхищался впечатляющим прогрессом, который команда сделала за последние несколько лет. Для моего следующего шага в карьере BORA – hansgrohe  именно та команда, которая мне нужна, я в этом уверен. Сфокусируюсь на многодневных гонках, недельных гонках и Гранд-турах. Я всё ещё могу на них развиваться, над этим хочу работать с моей новой командой».

 

  Серхио Игита: «У BORA – hansgrohe великолепный имидж в велоспорте. В команде есть и гонщики самого высокого уровня, и молодые, команда доказала, что умеет развивать молодые таланты. Именно поэтому хочу присоединиться к этой команде. С моей точки зрения, у команды BORA – hansgrohe есть всё, чтобы полностью реализовать мой потенциал в ближайшие годы. Конечно, это вызов – я буду первым колумбийцем в немецкой команде, но я сразу понял,  что у нас один и тот же настрой».

 

  Марко Халлер: «Конечно, я счастлив прийти в команду, которая находится рядом с моей страной – с Австрией. У меня в команде есть несколько друзей, что облегчило принятие решения. Лично мои планы – сыграть роль на классиках. В этом году отлично сработало, я нацелен фокусироваться на этих гонках. Но это не единственная моя роль в BORA – hansgrohe. Я довольно универсальный гонщик, могу быть развозящим, помощником на Гранд-турах, мне нравится использовать опыт, помогая команде на всех рельефах. Уверен, впереди захватывающие годы».

 

 

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Теги к статье: Джей Хиндли Серхио Игита Sergio Higuita Марко Халлер Bora-Hansgrohe

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Комментарии

  • Ернат
    Петер Саган переходит в велоко ... (13)
    Ернат-Фото

    а когда команда образована ?

  • Ернат
    Вуэльта Испании-2021. Цифры и ... (7)
    Ернат-Фото
    100% согласен
  • aloha
    Петер Саган переходит в велоко ... (13)
    aloha-Фото
    2 года ещё в седле. Вот и хорошо! Приятно и увлекательно болеть за Пето. Удачи и побед TotalEnergies.
  • levonardo
    Петер Саган переходит в велоко ... (13)
    levonardo-Фото
    Грайпель например 10 из 11 побед на Туре взял после 30, ещё 5 на Джиро. При чем в 33 4 этапа на Туре и в 34 3 этапа на Джиро. Так что вы не правы.
  • vadi
    Петер Саган переходит в велоко ... (13)
    vadi-Фото
    Не вызывают. Потому что требования к генеральщикам совсем иные, чем к спринтерам, ни один из перечилсенных вами не спадал в результатах до второй лиги и не возвращался спустя много лет с порцией чудес. А спринтеров, крушащих всех на главной гонке мира в 36 лет я вообще не припомню. Средний легендарный спринтер достойно встречает спад результатов и выходит на пенсию только-только перевалив за 30. Можно найти кого-нибудь что-нибудь побеждавшего в 34-35 из эпохи, когда особо не следили чего там гонщики потребляют. Тогда да, в ту эпоху "победы" Кэва может и впишутся. Но даже из тех спринтеров никто не возрождался из околонулевых результатов до топа.

    В общем, веруйте :)
  • motte
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (4)
    motte-Фото

    Италия неаероятна!!!

    Что то нечто!

    "Италия стартовала быстро, но Дания опередила ее на 0,8 секунды, а до финиша оставалось еще 1 км. Однако Филиппо Ганна снова был поздним локомотивом для адзурри, и он потащил Италию к победе и золотой медали." 

  • Nathan
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (4)
    Nathan-Фото
    Второй и третий км датчане шли 53.5, а последний - 54.5, в то время итальянцы на последнем км выдали 53.5 и всё же вырвали победу.
  • Бакеша
    Вуэльта Испании-2021. Цифры и ... (7)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Из всех гран туров Вуэльта самая горная как всегда. Молодцы испанцы, не то,что французы подстраивающие тур под своих гонцов. Но вот очки UCI получающие генеральщики намного меньше. Несправедливо. Тур явно уступает по сложности Вуэльте, да и по интриге тоже.
    Согласен с Вами +++
  • BlAr
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (4)
    BlAr-Фото

    Финалисты дали жару. Вроде бы датчане почти выиграли - перехватили инициативу и уехали вперед почти на секунду. Но, похоже, на последних кругах им не хватило сил.

  • drevgen
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (4)
    drevgen-Фото
    Это было нечто. Консонни герой не меньше Ганны. Ну классная гонка !!

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