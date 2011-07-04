Пополнение состава команды Bahrain-Merida

Велокоманда Bahrain-Merida подписала контракты на 2020-2021 год с шестью велогонщиками



Команда Bahrain-Merida объявила о подписании контрактов с шестью гонщиками. 29-летний испанский гонщик Пельо Бильбао (Pello Bilbao), 32-летний испанский гонщик Рафаэль Вальс (Rafael Valls), 33-летний итальянский гонщик Эрос Капекки (Eros Capecchi), 28-летний австрийский гонщик Марко Халлер (Marco Haller), 24-летний британский гонщик Скотт Дэвис (Scott Davies) и 22-летний нидерландский гонщик Кевин Инкелаар (Kevin Inkelaar) подписали двухлетние контракты.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Мы рады, что эти шесть велогонщиков присоединятся к нашей команде и внесут вклад в будущее команды, работая с Родом Эллингвортом и компанией МакЛарен».

Пельо Бильбао, уроженец Страны Басков, приходит в команду после трёх лет выступления в команде Astana. В этом году он стал победителем двух этапов Джиро д’Италия, в прошлом году занял в общем зачёте итальянского Гран-тура 6-е место, а также выиграл этап Критериума Дофине.

Эрос Капекки пришёл в команду после трёх лет работы в команде Deceuninck-Quick Step. Он принесёт в команду опыт десяти лет выступления в командах Мирового тура.

Рафаэль Вальс последние два сезона выступал в команде Movistar. Опытный горняк, он дважды побеждал на Туре Омана, был 10-м в общем зачёте Критериума Дофине.

Марко Халлер усилит команду на однодневных классических гонках. Он переходит в Bahrain-Merida из команды Katusha-Alpecin, где выступал с 2012 года.

Скотт Дэвис два года назад начал карьеру профессионала в команде Dimension Data. В этом году он впервые проехал Гран-тур – Джиро д’Италия-2019.

Кевин Инкелаар в команде Bahrain-Merida начнёт карьеру профессионального велогонщика В этом сезоне он выступал в континентальной команде Equipe continentale Groupama-FDJ. На его счету победа на этапе гонки андеровской гонки Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc, где он занял 3-е место в общем зачёте, 4-е место в генеральной классификации Тура Эльзаса.