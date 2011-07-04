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Пополнение состава команды Bahrain-Merida

Велокоманда Bahrain-Merida подписала контракты на 2020-2021 год с шестью велогонщиками

 

 

 

  Команда Bahrain-Merida объявила о подписании контрактов с шестью гонщиками. 29-летний испанский гонщик Пельо Бильбао (Pello Bilbao), 32-летний испанский гонщик Рафаэль Вальс (Rafael Valls), 33-летний итальянский гонщик Эрос Капекки (Eros Capecchi), 28-летний австрийский гонщик Марко Халлер (Marco Haller), 24-летний британский гонщик Скотт Дэвис (Scott Davies) и 22-летний нидерландский гонщик Кевин Инкелаар (Kevin Inkelaar) подписали двухлетние контракты.

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Мы рады, что эти шесть велогонщиков присоединятся к нашей команде и внесут вклад в будущее команды, работая с Родом Эллингвортом и компанией МакЛарен».

 

  Пельо Бильбао, уроженец Страны Басков, приходит в команду после трёх лет выступления в команде Astana. В этом году он стал победителем двух этапов Джиро д’Италия, в прошлом году занял в общем зачёте итальянского Гран-тура 6-е место, а также выиграл этап Критериума Дофине.

 

  Эрос Капекки пришёл в команду после трёх лет работы в команде Deceuninck-Quick Step. Он принесёт в команду опыт десяти лет выступления в командах Мирового тура.

 

  Рафаэль Вальс последние два сезона выступал в команде Movistar. Опытный горняк, он дважды побеждал на Туре Омана, был 10-м в общем зачёте Критериума Дофине.

 

  Марко Халлер усилит команду на однодневных классических гонках. Он переходит в Bahrain-Merida из команды Katusha-Alpecin, где выступал с 2012 года.

 

  Скотт Дэвис два года назад начал карьеру профессионала в команде Dimension Data. В этом году он впервые проехал Гран-тур – Джиро д’Италия-2019.

 

  Кевин Инкелаар в команде Bahrain-Merida начнёт карьеру профессионального велогонщика В этом сезоне он выступал в континентальной команде Equipe continentale Groupama-FDJ. На его счету победа на этапе гонки андеровской гонки Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc, где он занял 3-е место в общем зачёте, 4-е место в генеральной классификации Тура Эльзаса.

 

 

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Теги к статье: Bahrain-Merida Пельо Бильбао РафаэльВальс Эрос Капекки Кевин Инкелаар Марко Халлер

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  1. chel

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 6.07.2014

    Дадут Бильбао покапитанить.

  2. ktilp-12

    Сегодня, 18:30 | Регистрация: 20.06.2015

      Скорее Бильбао будет помощником Ланды. Вроде писали, что Ланда- баск хочет иметь рядом другого баска П.Бильбао.

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 22.05.2013

    Оптом подписывают.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 19:42 | Регистрация: 7.12.2014

      Скорее объявляют оптом.
      Говорят что контракт с Кэвом уже подписан, просто пока не объявили официально.
      Сонни Кольбрелли уже сказал что рад приходу Кэва, надеется многому у него научиться.

      1. Имя: Михаил

        velodoctor

        Сегодня, 20:08 | Регистрация: 22.05.2013

        Думаете кев будет ещё гоняться? Я думал он как пурито завершит карьеру.

        1. Имя: Ольга

          Earl57

          Сегодня, 20:40 | Регистрация: 7.12.2014

          Ну сам Кэв сегодня в твиттере написал, что на следующей неделе будет гоняться на лондонской шестидневке. Судя по его высказыванием заканчивать он пока не собирается

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:33 | Регистрация: 30.06.2017

    Почем вся кучка оптом? ))) Что с Роаном Деннисом?

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 20:43 | Регистрация: 4.07.2011

    Немного отступлю

    Теперь четверо эстонцев будут в протуре

    Израильская академия подписала молодого эстонца Аммана вахтра, там же и Михкель райм и , кангерт с тарамяе ранее в протуре, неплохо для эстланда!

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