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Серхио Игита перешёл в команду EF Education First

Серхио Игита с 1 мая 2019 года стал гонщиком команды EF Education First

 

 

  21-летний колумбийский гонщик Серхио Игита (Sergio Higuita) с 1 мая стал гонщиком команды EF Education First. Согласно условиям контракта, перед переходом Серхио Игиты в команду Мирового тура он должен был первую часть сезона 2019 года провести в континентальной баскской команде Fundación Euskadi, чтобы набраться опыта в гонках по европейским дорогам.

 

  Сначала планировалось, что колумбийский гонщик начнёт выступать в EF Education First с июля 2019 года, но затем трансфер перенесли на май. И теперь первой гонкой Серхио Игиты в американской велокоманде станет Тур Калифорнии-2019.

 

  Причиной для более раннего перехода стали результаты колумбийского гонщика в первой половине года. Он финишировал 7-м в общем зачёте и вторым на королевском горном этапе Вуэльты Андалусии, выиграл этап на Вольте Алентежу, где также замкнул топ-5 генеральной классификации, поднялся на третью ступень подиума классики Гран-премио Мигеля Индурайна, стал 4-м на Klasika Primavera de Amorebieta.

 

 

  Серхио Игита родился в Медельине (Medellin) 1 августа 1997 года, а свою первую велогонку проехал спустя 6 лет. Как только Серхио Игита начал гонять на велосипеде, у него появился интерес и к шоссейному велоспорту. Он следил по телевизору за Тур де Франс и Джиро д’Италия, восхищался стилем Альберто Контадора и хотел ему подражать. Колумбийская команда Manzana Postobon заметив его способности, предложила 17-летнему Серхио Игите контракт. Он начал выступать в команде с 2016 года. Генеральный менеджер команды EF Education First Джонатан Воутерс начал следить за успехами молодого колумбийца в 2018 году, с Тура Колумбии, где Игита выиграл этап, классификацию лучшего молодого гонщика, а также стал 5-м в общем зачёте.

 

  Джонатан Воутерс: «У Серхио необыкновенный талант. На гонках, где есть подъёмы, он редко когда финишировал вне подиума. Мы очень рады, что Международный союз велосипедистов (UCI) позволил нам взять его в команду немного раньше, чем планировалось в этом году».

 

 

 

  Серхио Игита: «Мной интересовались несколько команд, но EF Education First были упорнее всех. Я выбрал их, потому что в этой команде все как семья, работают вместе, открывают мир. Самое важное для них – замечать красоту, когда едешь на велосипеде. Для меня это тоже важно, я счастлив, когда гоняю на велосипеде.

 

  Я начал выступать в гонках благодаря учителю моей школы. Она внесла меня в список участников велогонки, когда мне было 5 лет. И до 13-14 лет я выступал так каждый год. Привык с нетерпением ждать дня старта, за день до начала гонки мог думать только о той радости, которую приносит соревнование. Я никогда не выигрывал, но несколько раз был близко к победе.

 

  Я тренировался с моими друзьями, постоянно атаковал их, пока не кончались силы. Даже сейчас я очень агрессивный гонщик, люблю борьбу, в которой выкладываюсь по полной.

 

  Моя первая гонка в Европе (Тур Астурии-2016) стала для меня особенным событием. Перед тем, как начать выступать в Европе, я проехал всего одну гонку в Колумбии и понял, что это тяжело.

 

  Я был новичком в велоспорте, попал в новую страну, мне было трудно. Но желание продолжать двигало вперёд. Я сказал себе: "Завтра будет то, что ты хотел всегда - ты собираешься ехать гонку и бороться". И я боролся, чтобы в тот день отобраться в отрыв. И я сделал это.

 

  Больше всего горжусь тем, когда мне удаётся счастливыми людей, которых люблю, и которые любят меня таким, какой я есть. Когда они счастливы, я тоже счастлив. Каждый раз, когда я достигаю цель или показываю важные результаты, вижу, что они очень мной гордятся. И это мотивирует меня продолжать работать.

 

  Всё, что я хочу – учиться. Команда EF Education First дала  великолепную возможность.

 

  Гонки, которые я проехал в начале сезона, укрепили меня физически, а результаты придали уверенности. Все эти моменты делали меня счастливыми, а это самое главное. Гонки помогли мне лучше понять себя как велогонщика.

 

  У меня не хватает слов, чтобы выразить всё моё счастье. Но теперь мне надо продолжать работать. Было трудно попасть сюда, но ещё труднее остаться. Я очень рад, что дебютирую на Туре Калифорнии. С нетерпением жду работы с такими ребятами как Ригоберто Уран и Тиджей ван Гардерен. Когда был моложе, следил за их выступлением. И то, что буду выступать с ними, меня очень мотивирует показать лучшее, на что способен».

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Теги к статье: Серхио Игита Sergio Higuita EF Education First

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Amgen Tour of California


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Будете ли вы смотреть Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Евгенич
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (8)
    Евгенич-Фото

    Это на Шахмана одевают какую-то спонсорскую майку.

    Ну, как же так?..

     

  • M-07
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (22)
    M-07-Фото
    На счёт разделок бред, именно они и показывают реальную силу гонщиков, а в очной борьбе побеждают в основном за счёт хитрости грамотного сидения за колёсами других. Считаю, наоборот, очень мало разделок, да и короткие они, разделок больше 60 км не проводят, хотя стоило бы хоть иногда даже больше 100 км разделки проводить, ибо в них побеждают действительно сильнейшие, а не те, кто хитрее сидит на колесе.
  • neso...
    Состав команды Astana на Джиро ... (2)
    neso...-Фото

    Ни одного местного.А сколько лет уже команде.Вопрос-тогда зачем?

  • Rokka
    Предварительные составы команд ... (44)
    Rokka-Фото
    Цитата: Arciv
    А Сепп Кусс вообще норм горняк? Это получается он становится главным грегори Роглича,после травмы Гессинка. Состав не очень вообще
    В Америке отжигал только так, лучшего варианта не сыскать
  • ktilp-12
    Состав команды Astana на Джиро ... (2)
    ktilp-12-Фото

     Удачи, успехов Астане!!! 

    В Tuttobici есть интервью с Мартинелли.

  • Cyrill
    Состав команды Bahrain-Merida ... (4)
    Cyrill-Фото

    Ну, не смотря на средний возраст, тягачи в гору у Винченцо знатные.

  • Konstantin41
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (22)
    Konstantin41-Фото
    И почему вас так тянет реформировать велоспорт? Причем, вы проводите параллели с НХЛ. Ну не будет никогда велоспорт таким популярным, как футбол или хоккей. Ну это ведь просто невозможно! И деньги такие в велоспорте тоже крутиться не будут. И знаете, я не думаю, что это плохо. Я уже пытался привлечь своих родных и друзей к просмотру велоспорта — никому не интересно даже на самых захватывающих гонках, и никакая реформа этого не изменит. Ну и по поводу НХЛ. Кульминацией этого шоу является матч звезд. Я один раз пробовал это посмотреть, не представляю, кому это может понравиться, это ведь только шоу, от спорта там ничего не осталось. Не дай бог что-то подобное увидеть в велоспорте. Велоспорт ПРЕКРАСЕН своим консерватизмом, то что тут годами ничего не меняется, я именно за это и полюбил этот спорт. И любая реформа в пользу зрелищности лучше его точно не сделает, скорее наоборот. Так, как сейчас, так было всегда, и с чего вы взяли, что это неправильно и надо это радикально менять? Мой вам совет, попробуйте полюбить велоспорт таким, какой он есть.
  • Yuriy 17
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Znak
    Цитата: Yuriy 17 А затем и К. Фрум в одиночку уехал от всех за 80!!! 

     

    Цитата: Znak
    Не надо грязно об одном из величайших событий в истории шоссейного велоспорта!

     

    Да - такому событию и Л. Армстронг может завидовать.

  • Kitsune-taichou
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (8)
    Kitsune-taichou-Фото

    может, хоть здесь кто-нибудь расскажет, зачем та страшная тетка с огромной головой

  • Shalam s Urala
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Молодцы, спасибо )

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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