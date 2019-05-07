Серхио Игита перешёл в команду EF Education First

Серхио Игита с 1 мая 2019 года стал гонщиком команды EF Education First

21-летний колумбийский гонщик Серхио Игита (Sergio Higuita) с 1 мая стал гонщиком команды EF Education First. Согласно условиям контракта, перед переходом Серхио Игиты в команду Мирового тура он должен был первую часть сезона 2019 года провести в континентальной баскской команде Fundación Euskadi, чтобы набраться опыта в гонках по европейским дорогам.

Сначала планировалось, что колумбийский гонщик начнёт выступать в EF Education First с июля 2019 года, но затем трансфер перенесли на май. И теперь первой гонкой Серхио Игиты в американской велокоманде станет Тур Калифорнии-2019.

Причиной для более раннего перехода стали результаты колумбийского гонщика в первой половине года. Он финишировал 7-м в общем зачёте и вторым на королевском горном этапе Вуэльты Андалусии, выиграл этап на Вольте Алентежу, где также замкнул топ-5 генеральной классификации, поднялся на третью ступень подиума классики Гран-премио Мигеля Индурайна, стал 4-м на Klasika Primavera de Amorebieta.

Серхио Игита родился в Медельине (Medellin) 1 августа 1997 года, а свою первую велогонку проехал спустя 6 лет. Как только Серхио Игита начал гонять на велосипеде, у него появился интерес и к шоссейному велоспорту. Он следил по телевизору за Тур де Франс и Джиро д’Италия, восхищался стилем Альберто Контадора и хотел ему подражать. Колумбийская команда Manzana Postobon заметив его способности, предложила 17-летнему Серхио Игите контракт. Он начал выступать в команде с 2016 года. Генеральный менеджер команды EF Education First Джонатан Воутерс начал следить за успехами молодого колумбийца в 2018 году, с Тура Колумбии, где Игита выиграл этап, классификацию лучшего молодого гонщика, а также стал 5-м в общем зачёте.

Джонатан Воутерс: «У Серхио необыкновенный талант. На гонках, где есть подъёмы, он редко когда финишировал вне подиума. Мы очень рады, что Международный союз велосипедистов (UCI) позволил нам взять его в команду немного раньше, чем планировалось в этом году».

Серхио Игита: «Мной интересовались несколько команд, но EF Education First были упорнее всех. Я выбрал их, потому что в этой команде все как семья, работают вместе, открывают мир. Самое важное для них – замечать красоту, когда едешь на велосипеде. Для меня это тоже важно, я счастлив, когда гоняю на велосипеде.

Я начал выступать в гонках благодаря учителю моей школы. Она внесла меня в список участников велогонки, когда мне было 5 лет. И до 13-14 лет я выступал так каждый год. Привык с нетерпением ждать дня старта, за день до начала гонки мог думать только о той радости, которую приносит соревнование. Я никогда не выигрывал, но несколько раз был близко к победе.

Я тренировался с моими друзьями, постоянно атаковал их, пока не кончались силы. Даже сейчас я очень агрессивный гонщик, люблю борьбу, в которой выкладываюсь по полной.

Моя первая гонка в Европе (Тур Астурии-2016) стала для меня особенным событием. Перед тем, как начать выступать в Европе, я проехал всего одну гонку в Колумбии и понял, что это тяжело.

Я был новичком в велоспорте, попал в новую страну, мне было трудно. Но желание продолжать двигало вперёд. Я сказал себе: "Завтра будет то, что ты хотел всегда - ты собираешься ехать гонку и бороться". И я боролся, чтобы в тот день отобраться в отрыв. И я сделал это.

Больше всего горжусь тем, когда мне удаётся счастливыми людей, которых люблю, и которые любят меня таким, какой я есть. Когда они счастливы, я тоже счастлив. Каждый раз, когда я достигаю цель или показываю важные результаты, вижу, что они очень мной гордятся. И это мотивирует меня продолжать работать.

Всё, что я хочу – учиться. Команда EF Education First дала великолепную возможность.

Гонки, которые я проехал в начале сезона, укрепили меня физически, а результаты придали уверенности. Все эти моменты делали меня счастливыми, а это самое главное. Гонки помогли мне лучше понять себя как велогонщика.

У меня не хватает слов, чтобы выразить всё моё счастье. Но теперь мне надо продолжать работать. Было трудно попасть сюда, но ещё труднее остаться. Я очень рад, что дебютирую на Туре Калифорнии. С нетерпением жду работы с такими ребятами как Ригоберто Уран и Тиджей ван Гардерен. Когда был моложе, следил за их выступлением. И то, что буду выступать с ними, меня очень мотивирует показать лучшее, на что способен».