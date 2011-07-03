Состав велокоманды Sky на 2018 год

Британская команда Sky завершила формирование состава на 2018 год

Подписанием 23-летнего итальянского нео-про Леонардо Бассо (Leonardo Basso), однофамильца Ивана Бассо, британская команда Sky завершила формирование состава на 2018 год. В следующем сезоне в команде будут выступать 30 гонщиков, из них 8 – новобранцы. Среди новых гонщиков трое – Джонатан Кастровьехо, Давид де ла Крус и Дилан ван Барле – опытные спортсмены, пятеро – молодые таланты – Эган Берналь, Кристоффер Халворсен, Крис Лолесс, Павел Сиваков и Леонардо Бассо.

Дарио Чиони, спортивный директор команды Sky: «Мы рады, что Леонардо Бассо в нашей команде станет профессионалом. У него есть потенциал, мы хотим увидеть, чего сможем добиться, работая вместе. Он не чистый спринтер, умеет выживать в крутых подъёмах, у него есть скорость, чтобы бороться в спринте из небольшой группы. Мы наблюдали за тем, какие результаты он показывал последние несколько лет. Он ещё один сильный молодой гонщик в группе ребят, которых мы хотим развивать в нашей команде».

В конце этого сезона из команды Sky ушли Элиа Вивиани, Данни ван Поппель, Питер Кеньяк, Иэн Босуэлл, Микель Ниеве и Микель Ланда.

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Внутри команды мы создали группу исключительно талантливых молодых гонщиков. Не сомневаюсь, что они смогут стать важной частью команды в будущем. Они выбрали для себя команду Sky, потому что знают, что здесь для них лучшее место, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, достичь своих целей и принять участие в борьбе за победы. Я считаю, что группа молодых гонщиков, которых мы будем развивать, станут представлять самое яркое будущее команды Sky».

Состав команды Sky на 2018 год:

Леонардо Бассо / Leonardo Basso, (Италия)

Эган Берналь / Egan Bernal, (Колумбия)

Джонатан Кастровьехо / Jonathan Castroviejo, (Испания)

Давид ле ла Крус / David De La Cruz , (Испания)

Филипп Деньян / Philip Deignan, (Ирландия)

Джонатан Диббен / Jonathan Dibben, (Великобритания)

Оуэйн Доулл / Owain Doull, (Великобритания)

Кенни Элиссонде / Kenny Elissonde, (Франция)

Крис Фрум / Chris Froome, (Великобритания)

Тео Геоган Харт / Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)

Михал Голась / Michal Golas, (Польша)

Кристоффер Халворсен / Kristoffer Halvorsen, (Норвегия)

Себастьян Энао / Sebastian Henao, (Колумбия)

Серхио Энао / Sergio Henao, (Колумбия)

Беньят Инчаусти / Benat Intxausti, (Испания)

Василий Кириенко / Vasil Kiryienka, (Беларусь)

Кристиан Кнеес / Christian Knees, (Германия)

Михал Квятковски / Michal Kwiatkowski, (Польша)

Крис Лолесс / Christopher Lawless, (Великобритания)

Давид Лопес / David Lopez, (Испания)

Джанни Москон / Gianni Moscon, (Италия)

Ваут Пулс / Wout Poels , (Голландия)

Сальваторе Пуччио / Salvatore Puccio, (Италия)

Диего Роса / Diego Rosa, (Италия)

Люк Роу / Luke Rowe, (Великобритания)

Павел Сиваков / Pavel Sivakov, (Россия)

Иэн Станнард / Ian Stannard, (Великобритания)

Герант Томас / Geraint Thomas, (Великобритания)

Дилан ван Баарле / Dylan Van Baarle, (Голландия)

Лукаш Виснёвски / Lukasz Wisniowski, (Польша)