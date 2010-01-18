Мигель Анхель Лопес подписал контракт с велокомандой Movistar

Мигель Анхель Лопес переходит в испанскую велокоманду Movistar

26-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) подписал контракт на 2021 год с велокомандой Movistar, куда переходит после шести лет работы в казахстанской велокоманде Astana Pro Team.

Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

В команде Astana Мигель Лопес начал свою карьеру в 2015 году. За это время одержал 17 побед, в том числе стал победителем этапов Вуэльты Испании и Тур де Франс. Победителем велогонок Вуэльта Каталонии-2019 и Тур Швейцарии-2016, в 2018 году Мигель Лопес поднялся на третью ступень подиумов двух Гранд-туров – Джиро д’Италия и Вуэльты Испании. В этом году занял 6-е место на Тур де Франс-2020.

Мигель Анхель Лопес: «Я очень счастлив стать гонщиком одной из самых важных велокоманд мирового пелотона. Постараюсь добиться полного раскрытия своего потенциала, как делал всегда, чтобы наилучшим образом представлять команду Movistar и жителей Колумбии. Для моих болельщиков-земляков эта команда всегда была очень значимой, она стала ключевым фактором, повлиявшим на рост популярности велоспорта в Латинской Америке. Поэтому я так рад присоединиться к ним в следующем году».

Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Контракт с Мигелем Анхелем Лопесом – очень важное подписание для нашей велокоманды. К нам пришёл опытный гонщик, чей атакующий стиль выступления всегда выражал сущность велоспорта – атаковать, стараясь застать соперников врасплох. Он поднимался на подиумы Гранд-туров, добился крупных побед в недельных гонках. Он усилит наш потенциал на Гранд-турах в 2021 году».