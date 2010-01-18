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Мигель Анхель Лопес подписал контракт с велокомандой Movistar

Мигель Анхель Лопес переходит в испанскую велокоманду Movistar

 

 

  26-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) подписал контракт на 2021 год с велокомандой Movistar, куда переходит после шести лет работы в казахстанской велокоманде Astana Pro Team.

 

Мигель Анхель Лопес подписал контракт с велокомандой Movistar

 Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

  В команде Astana Мигель Лопес начал свою карьеру в 2015 году. За это время одержал 17 побед, в том числе стал победителем этапов Вуэльты Испании и Тур де Франс. Победителем велогонок Вуэльта Каталонии-2019 и Тур Швейцарии-2016, в 2018 году Мигель Лопес поднялся на третью ступень подиумов двух Гранд-туров – Джиро д’Италия и Вуэльты Испании. В этом году занял 6-е место на Тур де Франс-2020.

 

  Мигель Анхель Лопес: «Я очень счастлив стать гонщиком одной из самых важных велокоманд мирового пелотона. Постараюсь добиться полного раскрытия своего потенциала, как делал всегда, чтобы наилучшим образом представлять команду Movistar и жителей Колумбии. Для моих болельщиков-земляков эта команда всегда была очень значимой, она стала ключевым фактором, повлиявшим на рост популярности велоспорта в Латинской Америке. Поэтому я так рад присоединиться к ним в следующем году».

 

  Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Контракт с Мигелем Анхелем Лопесом – очень важное подписание для нашей велокоманды. К нам пришёл опытный гонщик, чей атакующий стиль выступления всегда выражал сущность велоспорта – атаковать, стараясь застать соперников врасплох. Он поднимался на подиумы Гранд-туров, добился крупных побед в недельных гонках. Он усилит наш потенциал на Гранд-турах в 2021 году».

 

 

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Теги к статье: Miguel Lopez Мигель Лопес Astana Movistar

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 16:56 | Регистрация: 18.01.2010

    На один год всего?

  2. Бакеша

    Сегодня, 17:00 | Регистрация: 1.02.2018

    На Энрику Мас будет работать

    1. RVL

      Сегодня, 17:25 | Регистрация: 30.08.2012

      А разве мас круче Лопеса?

  3. Имя: Columbia

    Альоша Шац

    Сегодня, 17:02 | Регистрация: 13.04.2016

    Ну не знаю... Зачем он им?!

    1. AAA

      Сегодня, 17:48 | Регистрация: 20.01.2011

      За не дорого.

      Астана со своими передрягами кинула его без контракта в конце сезона.
      Скорее всего подписывал все что предложили.

      1. Имя: Олег

        levonardo

        Сегодня, 17:52 | Регистрация: 23.05.2017

        Да вроде ещё во время Джиро говорили что уходит. Да и Мовистаром связывали уже месяц минимум. Так что врядли кинули.А если и правда недорого то могли бы и на 2 года подписать

  4. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 17:38 | Регистрация: 17.05.2015

    Есть надежда на "перезагрузку". Мол, со сменой обстановки и результаты улучшаться. а то прогрессом и не пахнет. Возможно и у Луценко такой же мотив. Только аналогичное решение как то не очень помогло ни Ланде, ни Ару, ни Росе, ни Нибали, ни остальным... Конечно, финансовая составляющая тоже важно, но должна ли она быть для спортсмена ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ, важнее спортивной ?

    1. Имя: Олег

      levonardo

      Сегодня, 17:50 | Регистрация: 23.05.2017

      Ну, после двух подиумов 18го года прогресса действительно не особо. Даже повторения тех результатов нет. А так пока молод надо пробовать. К тому же в испаноязычной команде может и комфортнее будет себя чувствовать

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UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • StVano
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (4)
    StVano-Фото
    По моему Армстронг говорил, что очень плохо, когда в команде много вождей и мало индейцев. А тут вообще без индейцев...
  • levonardo
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (8)
    levonardo-Фото
    Да вроде ещё во время Джиро говорили что уходит. Да и Мовистаром связывали уже месяц минимум. Так что врядли кинули.А если и правда недорого то могли бы и на 2 года подписать
  • levonardo
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (8)
    levonardo-Фото
    Ну, после двух подиумов 18го года прогресса действительно не особо. Даже повторения тех результатов нет. А так пока молод надо пробовать. К тому же в испаноязычной команде может и комфортнее будет себя чувствовать
  • AAA
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (8)
    AAA-Фото
    За не дорого.

    Астана со своими передрягами кинула его без контракта в конце сезона.
    Скорее всего подписывал все что предложили.
  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (8)
    Адриен-Фото

    Есть надежда на "перезагрузку". Мол, со сменой обстановки и результаты улучшаться. а то прогрессом и не пахнет. Возможно и у Луценко такой же мотив. Только аналогичное решение как то не очень помогло ни Ланде, ни Ару, ни Росе, ни Нибали, ни остальным... Конечно, финансовая составляющая тоже важно, но должна ли она быть для спортсмена ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ, важнее спортивной ?

  • RVL
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (8)
    RVL-Фото
    А разве мас круче Лопеса?
  • Альоша Шац
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (8)
    Альоша Шац-Фото
    Ну не знаю... Зачем он им?!
  • Бакеша
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (8)
    Бакеша-Фото
    На Энрику Мас будет работать
  • AzaKonta
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (8)
    AzaKonta-Фото
    На один год всего?
  • Earl57
    Эган Берналь о проблемах со сп ... (12)
    Earl57-Фото

    Уфф! Еще сотни лет назад великий бард написал:

    Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть.
    Напраслина страшнее обличенья.
    И гибнет радость, коль ее судить
    Должно не наше, а чужое мненье.

    Как может взгляд чужих порочных глаз
    Щадить во мне игру горячей крови?
    Пусть грешен я, но не грешнее вас,
    Мои шпионы, мастера злословья.

    Я - это я, а вы грехи мои
    По своему равняете примеру.
    Но, может быть, я прям, а у судьи
    Неправого в руках кривая мера,

    И видит он в любом из ближних ложь,
    Поскольку ближний на него похож!

    Перевод С.Я. Маршака

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