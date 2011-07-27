Ильнур Закарин переходит в «Газпром-РусВело»

Цитата: Astanaforever

Хотел бы побеждать перешел бы в другую команду мирового пелотона. Видимо он всё. Кончился как победитель. В Газпроме досидит и завершит карьеру..как и все остальные сбитые летчики. Жаль. Деньги перевесили спорт и достижения.

Цитата: Giant72

Цитата: Astanaforever Хотел бы побеждать перешел бы в другую команду мирового пелотона. Видимо он всё. Кончился как победитель. В Газпроме досидит и завершит карьеру..как и все остальные сбитые летчики. Жаль. Деньги перевесили спорт и достижения. Тут в точку, вроде комментарий токсичный, но это горькая правда.Кроме Власова, Фирсанова и Фолифорова никто не боролся в этой команде за результат.Повезет если года 2 - 3 погоняется, а не завяжет Тут в точку, вроде комментарий токсичный, но это горькая правда.Кроме Власова, Фирсанова и Фолифорова никто не боролся в этой команде за результат.Повезет если года 2 - 3 погоняется, а не завяжет

Тут в точку, вроде комментарий токсичный, но это горькая правда. Кроме Власова, Фирсанова и Фолифорова никто не боролся в этой команде за результат. Повезет если года 2 - 3 погоняется, а не завяжетНу и сам Закарин собственно, 6 - 7 лет назад