- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 14:53
Ильнур Закарин переходит в «Газпром-РусВело»
Российский гонщик Ильнур Закарин усилит состав команды «Газпром-РусВело» в 2021 году. Контракт рассчитан на два года. Среди главных профессиональных достижений Ильнура — победы на этапах Гранд-туров «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и третье место в генеральной классификации «Вуэльты Испании».
Фото: Bettiniphoto
«У меня было предложение остаться в Мировом туре, но когда Ренат (Хамидулин) предложил мне перейти в "Газпром-РусВело", я, недолго думая, согласился. Я очень рад вернуться в команду, где я начинал и провел два важных для моей карьеры сезона. Также я лично знаком с большинством гонщиков, уверен, что буду чувствовать себя как дома. Со спортивным директором Дмитрием Конышевым мы долго работали вместе, и я всегда ценил его мнение и оставался с ним на связи».
«Хочу подчеркнуть, что перехожу в команду не с целью только передавать свой опыт, а с настроем показывать максимум и добиваться побед. Мы уже обсудили календарь гонок на сезон следующего года с руководством команды. Буду настраиваться на первую половину сезона, постараюсь выйти на пик формы к весенним многодневным гонкам», — Ильнур Закарин.
Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo
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