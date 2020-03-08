Команда Jumbo-Visma отказалась от старта на велогонке Париж-Ницца-2020

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 18:01
Команда Jumbo-Visma не будет стартовать на Париж-Ницце-2020
Команда Jumbo-Visma приняла решение отказаться от участия в гонке Мирового тура Париж-Ницца-2020, которая пройдёт с 8 по 15 марта. В пресс-релизе команды говорится, что не будет стартовать во французской гонке по совету медиков, учитывая риск здоровью из-за коронавируса и отсутствия гарантий в отношении процедур, которые предлагается соблюдать, чтобы избежать рисков.
Ричард Плюгге, директор команды Jumbo-Visma: «Больно и обидно принимать такое решение, но оно лучшее на данный момент. Руководство команды несёт ответственность в оценке всех возможных рисков. Сейчас они риск слишком значителен, чтобы его игнорировать.Гонщики и персонал, которые должны были участвовать в гонке, отреагировали с пониманием. После отмены итальянских велогонок Париж-Ницца-2020 – единственная, которая вычеркнута из нашей программы.
Решение по поводу участия в других велогонках будем оценивать отдельно в каждом случае.
Велоспорт – уникальный вид спорта, переезды и остановка в отелях – его часть. Это делает нас уязвимыми в этом кризисе с коронавирусом. Здоровье гонщиков, персонала и публики – наш приоритет. Мы также принимаем во внимание такие обстоятельства как возможность карантина, заболевания или госпитализации».
В составе Jumbo-Visma на Париж-Ниццу были заявлены Примож Роглич, Ваут ван Арт, Джордж Беннетт, Сепп Кусс.
Jumbo-Visma стала седьмой командой Мирового тура, отказавшейся от участия в гонке Париж-Ницца-2020 после UAE Team Emirates, Ineos, Astana, CCC, Mitchelton-Scott, Movistar.
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