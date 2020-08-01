Велокоманда Mitchelton-SCOTT объявила цели на Тур де Франс и Джиро д'Италия-2020

Цели команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2020

Команда Mitchelton-SCOTT объявила расширенные составы и цели на первые два Гранд-тура сезона – Тур де Франс и Джиро д’Италия-2020.

На Тур де Франс-2020 команда будет бороться за победы на этапах. В прошлом году гонщики Mitchelton-SCOTT Саймон Йейтс, Дэрил Импи и Маттео Трентин принесли команде четыре выигранных этапа.

Победитель Вуэльты Испании-2018, 27-летний британский велогонщик Саймон Йейтс (Simon Yates) третий раз в карьере попробует побороться за генеральную классификацию Джиро д’Италия, что стояло в его планах в начале сезона 2020 года.

Расширенный состав команды Mitchelton-SCOTT на Тур де Франс-2020:

- Джек Бауэр (Jack Bauer/NZL, 35 лет)

- Сэм Бьюли (Sam Bewley /NZL, 32 года)

- Брент Букуолтер (Brent Bookwalter/USA, 36 лет)

- Эстебан Чавес (Esteban Chaves /COL, 30 лет)

- Алекс Эдмондсон (Alex Edmondson/AUS, 26 лет)

- Тсгабу Грмай (Tsgabu Grmay/ETH, 28 лет)

- Дэрил Импи (Daryl Impey /RSA, 35 лет)

- Крис Юл-Йенсен (Chris Juul-Jensen /DEN, 31год)

- Лука Мезгец (Luka Mezgec /SLO, 32 года)

- Микель Ниеве (Mikel Nieve /SPA, 36 лет)

- Адам Йейтс (Adam Yates /GBR, 27 лет)

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды: «После успехов прошлого года на Тур де Франс мы хотим бороться за победы на этапах. В 2019 году мы вели гонку в атакующем стиле, хотим продолжать в том же духе и в этом сезоне.

Сейчас мы проводим разведку некоторых этапов. Отличие этого года в том, что Тур стартует на юге Франции, и из-за гор первая неделя не только для спринтеров. Всё ещё считаю, что на первой неделе отрывам будет сложно добиться успеха. Но когда мы приедем в Пиренеи на 10-м этапе, гонка пойдёт более агрессивно, у отрывов появится больше шансов доехать до финиша, потому что начнётся первый просев генеральщиков.

Пелотон, в котором очень много генеральщиков, может повлиять на возможности отрывов, но в то же время может эти возможности создать. Не секрет, что сильнейшие команды – это Ineos и Jumbo-Visma, но когда генеральная классификация стабилизируется, у отрывов останутся шансы, потому что никто не захочет контролировать Тур де Франс 20 дней. Надо будет только выбрать верный момент.

В целом наши ребята хорошо тренировались в этот период, мы более менее в курсе, в какой они форме. Но теперь надо им при урезанной программе соревнований надо превратить тренировочную форму в гоночную. Рестарт сезона, прерванного из-за карантина, равносилен возвращению в гонке после серьёзной травмы. Поэтому могут возникнуть и разные психологические трудности.

Я доволен тем, в какой форме сейчас находятся ребята, а финальный состав определим, базируясь на том, как они адаптируются, вернувшись к соревнованиям».

Расширенный состав команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2020:

- Эдоардо Аффини (Edoardo Affini /ITA, 24)

- Брент Букуолтер (Brent Bookwalter/USA, 36)

- Джек Хейг (Jack Haig /AUS, 26)

- Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton /AUS, 24)

- Майкл Хепберн (Michael Hepburn /AUS, 28)

- Дэмьен Хаусон (Damien Howson /AUS, 27)

- Крмс Юл-Йенсен (Chris Juul-Jensen /DEN, 31)

- Кэмерон Мейер (Cameron Meyer /AUS, 32)

- Ник Шульц(Nick Schultz /AUS, 25)

- Саймон Йейтс (Simon Yates /GBR, 27)

- Андрей Зейц (Andrey Zeits /KAZ, 33)

Саймон Йейтс, который в 2018 году на Джиро д’Италия удерживал розовую майку лидера 13 дней, а в 2019 году занял 8-е место в общем зачёте, вновь будет бороться за генеральную классификацию.

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды: «Наша задача на Джиро д’Италия-2020 – как можно лучше поддержать Саймона Йейтса, помочь ему добиться оптимального результата, и, в конечном счёте, попытаться выиграть гонку.

Я считаю Джиро д’Италия самым физически тяжёлым Гранд-туром, поэтому в борьбе за результат нужна сильная команда. Состав, который мы отправим на Джиро, будет сильным. Уверен, что Саймон получит полную поддержку на протяжении всей гонки.

Только несколько гонщиков в составе поедут Джиро после Тур де Франс в этом году. И точно никто из генеральщиков не будет сочетать два этих Гранд-тура, что повлияет на состав, который выйдет на старт в Сицилии.

Мне очень интересно, как погода повлияет на гонку. Обычно в мае, особенно в высоких горах, всегда оставалась опасность непостоянства погоды. Но в октябре погодные условия могут меняться не так сильно.

Дополнительный месяц даст гонщикам шанс проехать больше гонок, таким образом, состав на Гранд-тур будет более традиционным».