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Велокоманда Mitchelton-SCOTT объявила цели на Тур де Франс и Джиро д'Италия-2020

Цели команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2020

 

Велокоманда Mitchelton-SCOTT объявила цели на Тур де Франс и Джиро д'Италия-2020

 

 

  Команда Mitchelton-SCOTT объявила расширенные составы и цели на первые два Гранд-тура сезона – Тур де Франс и Джиро д’Италия-2020.

 

На Тур де Франс-2020 команда будет бороться за победы на этапах. В прошлом году гонщики Mitchelton-SCOTT Саймон Йейтс, Дэрил Импи и Маттео Трентин принесли команде четыре выигранных этапа.

 

 Победитель Вуэльты Испании-2018, 27-летний британский велогонщик Саймон Йейтс (Simon Yates) третий раз в карьере попробует побороться за генеральную классификацию Джиро д’Италия, что стояло в его планах в начале сезона 2020 года.

 

 

Расширенный состав команды Mitchelton-SCOTT на Тур де Франс-2020:

 

- Джек Бауэр (Jack Bauer/NZL, 35 лет)

- Сэм Бьюли (Sam Bewley /NZL, 32 года)

- Брент Букуолтер (Brent Bookwalter/USA, 36 лет)

- Эстебан Чавес (Esteban Chaves /COL, 30 лет)

- Алекс Эдмондсон (Alex Edmondson/AUS, 26 лет)

- Тсгабу Грмай (Tsgabu Grmay/ETH, 28 лет)

- Дэрил Импи (Daryl Impey /RSA, 35 лет)

- Крис Юл-Йенсен (Chris Juul-Jensen /DEN, 31год)

- Лука Мезгец (Luka Mezgec /SLO, 32 года)

- Микель Ниеве (Mikel Nieve /SPA, 36 лет)

- Адам Йейтс (Adam Yates /GBR, 27 лет)

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды: «После успехов прошлого года на Тур де Франс мы хотим бороться за победы на этапах. В 2019 году мы вели гонку в атакующем стиле, хотим продолжать в том же духе и в этом сезоне.

 

  Сейчас мы проводим разведку некоторых этапов. Отличие этого года в том, что Тур стартует на юге Франции, и из-за гор первая неделя  не только для спринтеров. Всё ещё считаю, что на первой неделе отрывам будет сложно добиться успеха. Но когда мы приедем в Пиренеи на 10-м этапе, гонка пойдёт более агрессивно, у отрывов появится больше шансов доехать до финиша, потому что начнётся первый просев генеральщиков.

 

  Пелотон, в котором очень много генеральщиков, может повлиять на возможности отрывов, но в то же время может эти возможности создать. Не секрет, что сильнейшие команды – это Ineos и Jumbo-Visma, но когда генеральная классификация стабилизируется, у отрывов останутся шансы, потому что никто не захочет контролировать Тур де Франс 20 дней. Надо будет только выбрать верный момент.

 

  В целом наши ребята хорошо тренировались в этот период, мы более менее в курсе, в какой они форме. Но теперь надо им при урезанной программе соревнований надо превратить тренировочную форму в гоночную. Рестарт сезона, прерванного из-за карантина, равносилен возвращению в гонке после серьёзной травмы. Поэтому могут возникнуть и разные психологические трудности.

 

 Я доволен тем, в какой форме сейчас находятся ребята, а финальный состав определим, базируясь на том, как они адаптируются, вернувшись к соревнованиям».

 

 

Расширенный состав команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2020:

 

 

- Эдоардо Аффини (Edoardo Affini /ITA, 24)

- Брент Букуолтер (Brent Bookwalter/USA, 36)

- Джек Хейг (Jack Haig /AUS, 26)

- Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton /AUS, 24)

- Майкл Хепберн (Michael Hepburn /AUS, 28)

- Дэмьен Хаусон (Damien Howson /AUS, 27)

- Крмс Юл-Йенсен (Chris Juul-Jensen /DEN, 31)

- Кэмерон Мейер (Cameron Meyer /AUS, 32)

- Ник Шульц(Nick Schultz /AUS, 25)

- Саймон Йейтс (Simon Yates /GBR, 27)

- Андрей Зейц (Andrey Zeits /KAZ, 33)

 

 

  Саймон Йейтс, который в 2018 году на Джиро д’Италия удерживал розовую майку лидера 13 дней, а в 2019 году занял 8-е место в общем зачёте, вновь будет бороться за генеральную классификацию.

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды: «Наша задача на Джиро д’Италия-2020 – как можно лучше поддержать Саймона Йейтса, помочь ему добиться оптимального результата, и, в конечном счёте, попытаться выиграть гонку.

 

  Я считаю Джиро д’Италия самым физически тяжёлым Гранд-туром, поэтому в борьбе за результат нужна сильная команда. Состав, который мы отправим на Джиро, будет сильным. Уверен, что Саймон получит полную поддержку на протяжении всей гонки.

 

  Только несколько гонщиков в составе поедут Джиро после Тур де Франс в этом году. И точно никто из генеральщиков не будет сочетать два этих Гранд-тура, что повлияет на состав, который выйдет на старт в Сицилии.

 

  Мне очень интересно, как погода повлияет на гонку. Обычно в мае, особенно в высоких горах, всегда оставалась опасность непостоянства погоды. Но в октябре погодные условия могут меняться не так сильно.

 

  Дополнительный месяц даст гонщикам шанс проехать больше гонок, таким образом, состав на Гранд-тур будет более традиционным».

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Адам Йейтс Adam Yates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Konstantin41
    Велокоманда CCC распределила к ... (5)
    Konstantin41-Фото

    Я верю, что Закарин может ещё раз подняться на подиум Гранд-тура, но не ТДФ. Вуэльта или Джиро - да. И ставку надо делать именно на Вуэльту.

  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр против включения ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    дяде Патрикею показать картинки с Туров столетней давности. - какие козьи тропы тогда ехали, на чём ехали, в чём ехали, как оказывалась техпомощь (и оказывалась ли), и много-много всего такого интересного..

    может быть, тогда седой уже дядя не будет попусту вскукарекивать. именно это выглядит нелепо

    полагаю, для ASO это лишь скромная дань истории. и ничего страшного, если электронно-карбоновые кони свернут ненадолго с асфальта на козью тропу

  • Earl57
    Велокоманда CCC распределила к ... (5)
    Earl57-Фото
    А у них есть выбор? ССС за выживание борется, им надо показать потенциальным спонсорам, что команда не халам-балам, за генерал на Туре борется. Понятно, что главные надежды в реальности на ГВА и Трентина в спринтах, а Ильнур уж как получится...
    И не они одни такие. Вон посмотрите на Митчелтон. Говорят про Тур, а самых сильных гонщиков с Саймоном на Джиро отправляют. Где у Саймона гораздо больше шансов чем у Адама на Туре. Жисть такая, что делать.
  • Pi-man
    Велокоманда CCC распределила к ... (5)
    Pi-man-Фото

    Я думаю, что реальный план Закарина именно таков - на Тур за этапом, на Вуэльту - за высоким местом в генерале. А говорить - так это часть работы...

  • Cyrill
    Велокоманда CCC распределила к ... (5)
    Cyrill-Фото

    При всём уважении к Ильнуру - конечно, деньги надо отрабатывать, куда ставят, там и ехать. Но, если смотреть на вещи реально - взять этап на ТДФ и попасть в тройку генерала на Вуэльте - это будет супер-результат для Ильнура. Я надеюсь, они шутят, говоря про генерал ТДФ ? Просто в погоне за журавлём, он будет истощён к Вуэльте. Про его капитанство в целом - думаю у него сейчас одна из самых выгодных позиций в пелотоне - его рассматривают максимум как претендента на горный этап, но по сути он может больше...

  • Camel
    Велокоманда CCC распределила к ... (5)
    Camel-Фото

    Что-то мне подсказывает, что Закарин как капитан, что баба на судне.

  • motte
    Крис Фрум переходит в велокома ... (36)
    motte-Фото
    Спасибо
    Искренне,
  • Серафим
    Тадей Погачар готовится дебюти ... (8)
    Серафим-Фото
    ИМХО, у Берналя, Роглича, Погачара рост идеальный для многодневщика на ГТ. На недельках это уже не так важно, там один этап разделки часто решает в генерале.
    Мне кажется, и без гормонов можно взрастить хорошего генеральщика, рост 175 вполне себе обычный, генетически определенный, даже в Европе, Я не говорю про Азию, где это даже слишком высокий рост.
    Кстати, Саму Дюмулен с ростом 158 был довольно неплохим спринтером, любопытно, да? Только недавно закончил карьеру.
  • uran
    Матье ван дер Пул о подготовке ... (1)
    uran-Фото

    Ему нужно ехать все подряд, все монументы. К чему эти наскоки Париж-Рубе? Шансов на выиграть в 5 гонках куда выше, чем в одной. Лишним опыт никогда не будет, тем более для такого классика, Матье создан для монументов.

  • uran
    Тадей Погачар готовится дебюти ... (8)
    uran-Фото
    Глянул антропометрию основных новых: Берналь 175 60 Роглич 177 65 Погачар 176 66 Карапас 170 62 Алафилипп 173 62 Ну и Эвенепул 171 61 Из 180+ это Дюмолан Фрум Томас, которые уже не действующие. Уж не будут сейчас специально готовить будущих генеральщиков на гормонах и ограничивать рост? Пидкок 158, что за рост такой?

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