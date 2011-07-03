Тадей Погачар: "Буду бороться за победу во всех велогонках, в которых приму участие"

Тадей Погачар поедет Тур де Франс и Вуэльту Испани в 2021 году

Велокоманда UAE Team Emirates объявила, как распределит лидеров команды на Гранд-туры. На Джиро д’Италия-2021 команду возглавит Давиде Формоло, Брэндон Макналти и Фернандо Гавирия, на Тур де Франс Тадей Погачар будет защищать свой титул, а на этапах будут бороться Марк Хирши и Александр Кристофф. Вуэльта Испании станет вторым Гранд-туром Тадея Погачара, с которым капитанские полномочия разделят Маттео Трентин и Давид Де ла Круз.

Photo (c) PhotoFizza/UAE Team Emirates

Во время тренировочного лагеря команды UAE Team Emirates Тадей Погачар в интервью изданию TuttoBici рассказал, как готовится к следующему сезону.

- Тадей, ты всегда говорил, что слава тебя не поменяет, что ты будешь парнем, твёрдо стоящим на земле. Но удаётся ли тебе оставаться таким, когда к тебе такое внимание прессы?

- После победы на Тур де Франс-2020 меня останавливали на улице, чтобы сфотографироваться, у меня появилось больше обязательств перед спонсорами, меня стали больше просить об интервью, но я стараюсь не слишком поддаваться нажиму. Я защищаю свою жизнь, как и прежде. Я не делал огромных покупок, остался жить в небольшой квартире, где мы живём с моей девушкой (прим. – Урска Зигарт (Urska Zigart) велогонщица, в этом году выступает в команде BikeExchange). Работаю с той же страстью. Подарил своим друзьям красивые часы, несколько раз организовывал ужины, и всё. Мне 22 года, мне больше ничего не нужно.

- Не боишься повторить путь Эгана Берналя, который за один год упал со звёзд на землю?

- Да. Это мой единственный страх. Всегда опасался, что не буду улучшаться от сезона к сезону, или что мне не повезёт. Физические проблемы могут случиться у кого угодно, достаточно глупого падения или несчастного случая, - и ты на земле. В велоспорте как в жизни. Но так как бесполезно волноваться о том, чего нельзя предугадать и предотвратить, я продолжаю фокусироваться на своих целях. Убеждён, что у меня есть всё, чтобы расти дальше.

- Достигнув вершины, многие чемпионы с трудом находят мотивацию продолжать приносить необходимые жертвы ради того, чтобы оставаться наверху. Ты подготовился морально или применяешь другие хитрости, чтобы «подкармливать» жажду побед?

- Не вижу в этом необходимости. Я понимаю, что повторить успех гораздо труднее, чем выиграть в первый раз. Но я прилагаю все силы в тренировках, чтобы защитить титул. Мне будет помогать команда, и если не вмешается неудача, мне бояться нечего. Лично я мотивирован ещё сильнее, чем раньше. Хочу показать, что могу выступить ещё лучше, чем в 2020 году.

- Твои противники будут счастливы… Кстати, ты слышал обвинения, брошенные в твой адрес Приможем Рогличем и Томом Дюмуленом о твоём уникальном результате в разделке на Планш-де-Бель-Фий, в документальном фильме голландской телекомпании NOS. Хочешь ответить?

- Они говорили «по горячим следам», возможно, из-за разочарования, что победа ускользнула от них за шаг до Парижа. В моём выступлении точно не было ничего невероятного. Может, оно было неожиданным, но не поразительным. За цифрами надо видеть полную картину. У меня был отличный день, потому что я подготовился так хорошо, как только возможно. Меня идеально вели из технички. Мы очень быстро поменяли велосипед, ничего не оставили на волю случая. Больше объяснять нечего. Примож и его товарищи по команде ехали по-своему. Не могу сказать, совершили ли они ошибку, что недооценили меня. Конечно, я не переставал атаковать. В целом, я хорошо справился.

- Что ответишь тем, кто говорит, что твоя команда не дотягивает до уровня Jumbo-Visma?

- Много пишут, что я выиграл Тур де Франс в одиночку, но это не так. Нашей команде не повезло. Де ла Круз получил травму в первый день, Ару не доехал до конца 9 этапа, Формоло сломал ключицу. Не будь этих проблем, про нас так не говорили бы. Уверен, что у нашей команды есть всё, чтобы повторить успех в предстоящем сезоне.

Будем ещё лучше готовиться. К нам пришли четыре гонщика, которые усилили состав, благодаря им мы сможем держать под контролем атаки, которые следует ожидать «действующему чемпиону», а также будем способны контролировать гонку. Команда UAE Team Emirates совершенствуется с каждым годом. Я хорошо поладил с новыми товарищами по команде, мы знакомимся, тренировались вместе в эти жаркие дни. Нам незачем завидовать другим командам.

- Что думаешь о маршруте Тур де Франс 2021 года?

- Две равнинных разделки мне не слишком подходят. Одна очень рано, поэтому может повлиять на ход гонки. Маршрут совершенно не такой, как в прошлом году. И мы поедем в другое время года. Это будет серьёзный вызов, к которому я уже тщательно готовлюсь. Мы улучшаем мою посадку в разделке, специально тренируюсь в этой дисциплине, теперь она – часть моей программы. Я действующий победитель, но претендентов на победу будет много.

- Но существует не только Тур де Франс. Хотел бы поговорить о чём-то ещё?

- С радостью. Прошлое важно, и я помню обо всём, но по характеру я из тех, кто смотрит вперёд, а не назад. Какой смысл - что случилось, уже не изменишь. Я всегда фокусируюсь на новом сезоне. Хочу жить настоящим моментом. Без сомнения, победа на самой крупной велогонке мира даёт облегчение. Я более спокоен. Но я хочу продолжать проверять себя, поэтому буду бороться за высшие ступени подиума с первой до последней гонки, в которых приму участие.