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Тадей Погачар: "Буду бороться за победу во всех велогонках, в которых приму участие"

Тадей Погачар поедет Тур де Франс и Вуэльту Испани в 2021 году

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates объявила, как распределит лидеров команды на Гранд-туры. На Джиро д’Италия-2021 команду возглавит Давиде Формоло, Брэндон Макналти и Фернандо Гавирия, на Тур де Франс Тадей Погачар будет защищать свой титул, а на этапах будут бороться Марк Хирши и Александр Кристофф. Вуэльта Испании станет вторым Гранд-туром Тадея Погачара, с которым капитанские полномочия разделят Маттео Трентин и Давид Де ла Круз.

 

Тадей Погачар: "Буду бороться за победу во всех велогонках, в которых приму участие"

Photo (c) PhotoFizza/UAE Team Emirates

 

  Во время тренировочного лагеря команды UAE Team Emirates Тадей Погачар в интервью изданию TuttoBici рассказал, как готовится к следующему сезону.

 

- Тадей, ты всегда говорил, что слава тебя не поменяет, что ты будешь парнем, твёрдо стоящим на земле. Но удаётся ли тебе оставаться таким, когда к тебе такое внимание прессы?

 

- После победы на Тур де Франс-2020 меня останавливали на улице, чтобы сфотографироваться, у меня появилось больше обязательств перед спонсорами, меня стали больше просить об интервью, но я стараюсь не слишком поддаваться нажиму. Я защищаю свою жизнь, как и прежде. Я не делал огромных покупок, остался жить в небольшой квартире, где мы живём с моей девушкой (прим. – Урска Зигарт (Urska Zigart)  велогонщица, в этом году выступает в команде BikeExchange). Работаю с той же страстью. Подарил своим друзьям красивые часы, несколько раз организовывал ужины, и всё. Мне 22 года, мне больше ничего не нужно.

 

- Не боишься повторить путь Эгана Берналя, который за один год упал со звёзд на землю?

 

- Да. Это мой единственный страх. Всегда опасался, что не буду улучшаться от сезона к сезону, или что мне не повезёт. Физические проблемы могут случиться у кого угодно, достаточно глупого падения или несчастного случая,  - и ты на земле. В велоспорте как в жизни. Но так как бесполезно волноваться о том, чего нельзя предугадать и предотвратить, я продолжаю фокусироваться на своих целях. Убеждён, что у меня есть всё, чтобы расти дальше.

 

- Достигнув вершины, многие чемпионы с трудом находят мотивацию продолжать приносить необходимые жертвы ради того, чтобы оставаться наверху. Ты подготовился морально или применяешь другие хитрости, чтобы «подкармливать» жажду побед?

 

- Не вижу в этом необходимости. Я понимаю, что повторить успех гораздо труднее, чем выиграть в первый раз. Но я прилагаю все силы в тренировках, чтобы защитить титул. Мне будет помогать команда, и если не вмешается неудача, мне бояться нечего. Лично я мотивирован ещё сильнее, чем раньше. Хочу показать, что могу выступить ещё лучше, чем в 2020 году.

 

- Твои противники будут счастливы… Кстати, ты слышал обвинения, брошенные  в твой адрес Приможем Рогличем и Томом Дюмуленом о твоём уникальном результате в разделке на Планш-де-Бель-Фий, в документальном фильме голландской телекомпании NOS. Хочешь ответить?

 

- Они говорили «по горячим следам», возможно, из-за разочарования, что победа ускользнула от них за шаг до Парижа. В моём выступлении точно не было ничего невероятного. Может, оно было неожиданным, но не поразительным. За цифрами надо видеть полную картину. У меня был отличный день, потому что я подготовился так хорошо, как только возможно. Меня идеально вели из технички. Мы очень быстро поменяли велосипед, ничего не оставили на волю случая. Больше объяснять нечего. Примож и его товарищи по команде ехали по-своему. Не могу сказать, совершили ли они ошибку, что недооценили меня. Конечно, я не переставал атаковать. В целом, я хорошо справился.

 

- Что ответишь тем, кто говорит, что твоя команда не дотягивает до уровня Jumbo-Visma?

 

- Много пишут, что я выиграл Тур де Франс в одиночку, но это не так. Нашей команде не повезло. Де ла Круз получил травму в первый день, Ару не доехал до конца 9 этапа, Формоло сломал ключицу. Не будь этих проблем, про нас так не говорили бы. Уверен, что у нашей команды есть всё, чтобы повторить успех в предстоящем сезоне.

 

  Будем ещё лучше готовиться. К нам пришли четыре гонщика, которые усилили состав, благодаря им мы сможем держать под контролем атаки, которые следует ожидать «действующему чемпиону», а также будем способны контролировать гонку. Команда UAE Team Emirates совершенствуется с каждым годом. Я хорошо поладил с новыми товарищами по команде, мы знакомимся, тренировались вместе в эти жаркие дни. Нам незачем завидовать другим командам.

 

- Что думаешь о маршруте Тур де Франс 2021 года?

 

- Две равнинных разделки мне не слишком подходят. Одна очень рано, поэтому может повлиять на ход гонки. Маршрут совершенно не такой, как в прошлом году. И мы поедем в другое время года. Это будет серьёзный вызов, к которому я уже тщательно готовлюсь. Мы улучшаем мою посадку в разделке, специально тренируюсь в этой дисциплине, теперь она – часть моей программы. Я действующий победитель, но претендентов на победу будет много.

 

- Но существует не только Тур де Франс. Хотел бы поговорить о чём-то ещё?

 

- С радостью. Прошлое важно, и я помню обо всём, но по характеру я из тех, кто смотрит вперёд, а не назад. Какой смысл - что случилось, уже не изменишь. Я всегда фокусируюсь на новом сезоне. Хочу жить настоящим моментом. Без сомнения, победа на самой крупной велогонке мира даёт облегчение. Я более спокоен. Но я хочу продолжать проверять себя, поэтому буду бороться за высшие ступени подиума с первой до последней гонки, в которых приму участие.

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 01:04 | Регистрация: 3.07.2011

    Мощно. И Вуэльту хочет зацапать. А кто-н знает что там Примож с Томом говорили по поводу великолепной разделки?

  2. Имя: Михаил

    Mike790

    Сегодня, 01:11 | Регистрация: 23.04.2017

    Цитата: Sezar
    Мощно. И Вуэльту хочет зацапать. А кто-н знает что там Примож с Томом говорили по поводу великолепной разделки?
    В каком-то голландском документальном фильме о Jumbo-Visma, который транслировался на канале NOS в декабре, и Роглич, и его товарищ по команде Том Дюмулин, казалось, выказывали определенное недоверие к игре Погачара. «Как, черт возьми, они это сделали?

    1. Имя: Дмитрий

      Sezar

      Сегодня, 07:57 | Регистрация: 3.07.2011

      Спасибо, на грани фантастики, значит:).

  3. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 07:48 | Регистрация: 14.03.2018

    могли бы и без масок сфоткаться, к чему этот цирк. как боевики какие-то с взятой в заложники кольнагой

  4. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 09:55 | Регистрация: 8.09.2017

     Говорит хорошо, пока реально он мега крут и нечего добавить. Но посмотрим реально ли ему не помешают деньги и слава.

     Почему его результат называют невероятным на той разделке не совсем понимаю, конечно это быстро было. Но на той горе судя по таблице и Ару ранее побыстрей был. 

  5. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 10:29 | Регистрация: 5.05.2018

    Цитата: BaTman
     Говорит хорошо, пока реально он мега крут и нечего добавить. Но посмотрим реально ли ему не помешают деньги и слава.
     Почему его результат называют невероятным на той разделке не совсем понимаю, конечно это быстро было. Но на той горе судя по таблице и Ару ранее побыстрей был. 
    Тадей привез минуту с лишним. Помните, как выглядел Роглич на финише этой разделки? А он не мальчик для бритья. Поэтому и вопросы))

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Etoile de Besseges

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Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Mima
    Тадей Погачар: "Буду бороться ... (6)
    Mima-Фото
    Цитата: BaTman
     Говорит хорошо, пока реально он мега крут и нечего добавить. Но посмотрим реально ли ему не помешают деньги и слава.
     Почему его результат называют невероятным на той разделке не совсем понимаю, конечно это быстро было. Но на той горе судя по таблице и Ару ранее побыстрей был. 
    Тадей привез минуту с лишним. Помните, как выглядел Роглич на финише этой разделки? А он не мальчик для бритья. Поэтому и вопросы))
  • BaTman
    Тадей Погачар: "Буду бороться ... (6)
    BaTman-Фото

     Говорит хорошо, пока реально он мега крут и нечего добавить. Но посмотрим реально ли ему не помешают деньги и слава.

     Почему его результат называют невероятным на той разделке не совсем понимаю, конечно это быстро было. Но на той горе судя по таблице и Ару ранее побыстрей был. 

  • Sezar
    Тадей Погачар: "Буду бороться ... (6)
    Sezar-Фото
    Спасибо, на грани фантастики, значит:).
  • flugegeheimen
    Тадей Погачар: "Буду бороться ... (6)
    flugegeheimen-Фото

    могли бы и без масок сфоткаться, к чему этот цирк. как боевики какие-то с взятой в заложники кольнагой

  • Mike790
    Тадей Погачар: "Буду бороться ... (6)
    Mike790-Фото

    Цитата: Sezar
    Мощно. И Вуэльту хочет зацапать. А кто-н знает что там Примож с Томом говорили по поводу великолепной разделки?
    В каком-то голландском документальном фильме о Jumbo-Visma, который транслировался на канале NOS в декабре, и Роглич, и его товарищ по команде Том Дюмулин, казалось, выказывали определенное недоверие к игре Погачара. «Как, черт возьми, они это сделали?

  • Sezar
    Тадей Погачар: "Буду бороться ... (6)
    Sezar-Фото

    Мощно. И Вуэльту хочет зацапать. А кто-н знает что там Примож с Томом говорили по поводу великолепной разделки?

  • Ернат
    Astana – Premier Tech представ ... (6)
    Ернат-Фото

    Удачи, ждем побед

  • Mima
    Фабио Якобсен: “Если хочу верн ... (2)
    Mima-Фото
    Молодец, держись, сил и терпения, удачи и здоровья!
  • sashaney
    Фабио Якобсен: “Если хочу верн ... (2)
    sashaney-Фото

    Как хочется, чтобы у этого парня всё было хорошо. Только из из того, что он прошёл.

  • Ice
    Филипп Жильбер о Вауте Ван Арт ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Владимир__BLR
    Пусть еще Алафилиппа объедет...

    Каждая гонка - отдельная история))) В прошлом сезоне Жулиана объезжали многие, кризисов хватало. Или в вашем мире Алафилипп всегда в идеальной форме?))) 

    Жильбер и Рубэ выиграл уже старым) Было много мощной молодежи, но это ему почему-то не помешало.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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