Велокоманда UAE Team Emirates вакцинировалась от Covid-19

59 человек – 27 велогонщиков и 32 члена персонала велокоманды UAE Team Emirates, в том числе победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар, были вакцинированы от коронавируса во время предсезонного тренировочного сбора команды, который проходит в Объединённых Арабских Эмиратах.

Вакцина Sinopharm CNBG, произведённая в Китае, была одобрена министерством здравоохранения ОАЭ. Команда под руководством генерального менеджера команды UAE Team Emirates Мауро Джанетти получила вакцину как добровольные участники третьей фазы её испытания.

Мауро Джанетти: «Команда UAE Team Emirates очень гордится усилиями, которые страна и её руководство на всех уровнях прилагали в борьбе с Covid-19 и для скорейшего возвращения жизни в привычное русло. Вся команда рада возможности защитить себя и других с помощью вакцины. Мы хотели бы поздравить Объединённые Арабские Эмираты и всех партнёров этой программы за их невероятный труд, благодаря которому вакцинация стала возможна».

We are the first professional cycling team to receive the Covid-19 vaccine.



