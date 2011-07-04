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Велокоманда UAE Team Emirates вакцинировалась от Covid-19

Велогонщики и персонал команды UAE Team Emirates вакцинировались от коронавируса

 

  59 человек – 27 велогонщиков и 32 члена персонала велокоманды UAE Team Emirates, в том числе победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар, были вакцинированы от коронавируса во время предсезонного тренировочного сбора команды, который проходит в Объединённых Арабских Эмиратах.

 

  Вакцина Sinopharm CNBG, произведённая в Китае, была одобрена министерством здравоохранения ОАЭ. Команда под руководством генерального менеджера команды UAE Team Emirates Мауро Джанетти получила вакцину как добровольные участники третьей фазы её испытания.

 

  Мауро Джанетти: «Команда UAE Team Emirates очень гордится усилиями, которые страна и её руководство на всех уровнях прилагали в борьбе с Covid-19 и для скорейшего возвращения жизни в привычное русло. Вся команда рада возможности защитить себя и других с помощью вакцины. Мы хотели бы поздравить Объединённые Арабские Эмираты и всех партнёров этой программы за их невероятный труд, благодаря которому вакцинация стала возможна».  

 

 

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Теги к статье: UAE Team Emirates Covid-19

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 09:57 | Регистрация: 27.07.2011

    Красавчики

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 11:16 | Регистрация: 4.07.2011

    Арабы  здорово же!!!

    Удивлён, но приятно !

  3. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 11:58 | Регистрация: 20.06.2019

    Ой, это сразу решает массу проблем. Мы с семьей переболели в начале декабря, теперь с антителами и месяцев 5 минимум можно не волноваться. Настолько проще и легче стало, поэтому как пройдет время, проще вакцинироваться, а то ковид вроде и не трепал особо - температура пару дней, а потом слабость пару недель была, что не очень приятно.

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Ice
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    Ice-Фото

    Ой, это сразу решает массу проблем. Мы с семьей переболели в начале декабря, теперь с антителами и месяцев 5 минимум можно не волноваться. Настолько проще и легче стало, поэтому как пройдет время, проще вакцинироваться, а то ковид вроде и не трепал особо - температура пару дней, а потом слабость пару недель была, что не очень приятно.

  • motte
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    motte-Фото

    Арабы  здорово же!!!

    Удивлён, но приятно !

  • rude_rider
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    rude_rider-Фото
    Красавчики
  • Shega
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Shega-Фото
    Этот одаренный ребенок только тренируется и учится) А книгу - биографию об Александре Трусовой написала писательница Елена Зотова. И те, кто её прочел, качеством изложенного недовольны - слишком много фактических и временных ошибок.
  • Александра
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Александра-Фото

    Я бы почитала. Как, наверное, почитала бы книги и других взрослых спортсменов с победами и поражениями, с большим жизненным опытом, с проблемами и решениями.

    Не так давно наткнулсь на заметку о книге, которую написала (уж не знаю, насколько сама) Александра Трусова - шестнадцатилетняя фигуристка. Вот тут я долго думала, о чем может рассказать читателю этот очень одаренный ребенок? А Де Гента, да, почитала бы.)

  • Ice
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Ох уж эти сентименты, ...Не красят мужика.Зачем выдавать всё? Шестизначная сумма зарплаты, дом, семья, работа. Большая часть населения земли мечтают о такой стабильности. А этот ноет соплями. Тьфу.

    Сказал тот, кто в случае неудач Астаны ноет на весь форум. Де Гендт, даже если будет заливаться слезами как маленький ребенок, будет мужественнее вас в десяток раз.

  • Arciv
    14-дневный карантин перед Олим ... (35)
    Arciv-Фото
    Не знаю,Харькову после ЧЕ2012 остались только плюсы! Стадион,аэропорт,дороги,как городские так и магистрали! Новые гостиницы! Город получил очень много плюсов от футбольного первенства
  • AvA
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    AvA-Фото

    продаётся на амазоне, цена £20.65

  • Arciv
    Велокоманда Intermarche-Wanty- ... (4)
    Arciv-Фото
    А в команде сильные гонцы есть хоть?
  • Rokka
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Rokka-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ох уж эти сентименты, ...Не красят мужика.Зачем выдавать всё? Шестизначная сумма зарплаты, дом, семья, работа. Большая часть населения земли мечтают о такой стабильности. А этот ноет соплями. Тьфу.
    А вы видно из тех кто думает что деньги превращают человека в биоробота, которые думают только о том как побольше заработать? В очередной раз показываете что вы абсолютно ничего не смыслите в спорте, являясь карикатурным болелой с пивом в руке орущим маты на стадионе.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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