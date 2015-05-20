Марк Падун подписал контракт с командой Bahrain-Merida

Марк Падун подписал двухлетний контракт с командой Мирового тура Bahrain-Merida

21-летний украинский велогонщик Марк Падун (Mark Padun), который в августе этого года пришёл в команду Мирового тура Bahrain-Merida в качестве стажёра, подписал с командой двухлетний контракт.

В этом году Марк Падун занял 5-е место в генеральной классификации андеровской версии Джиро д’Италия, где также выиграл этап, стал победителем гонки Trofeo Piva, GP Capodarco, призёром гонки Flèche du Sud.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Марк – очень талантливый молодой гонщик. Мы увидели, что он одарённый гонщик, а он подтвердил свои способности на классике Coppa Agostoni, где отобрался в отрыв, в котором проехал почти 160 км. Мы очень рады, что он подписывает с нами свой первый профессиональный контракт, что в нашей команде появится такой талантливый нео-про. Мы считаем, что в профессионалах он проявит свои таланты.

Мы следили за результатами Марка, он показал, что является стоящим велогонщиком, выиграв этап и став 5-м в общем зачёте андеровской Джиро ‘Италия. У него есть победы и места на подиумах в других международных гонках, а это показывает, что у него есть всё, чтобы начать выступать в профессионалах».

Марк Падун: «Я с большим удовольствием выступал в команде Bahrain-Merida в качестве стажёра, и ещё большей радостью для меня стало подписание профессионального контракта. Дебют в команде на гонке Coppa Agostoni был для меня особенным событием. Время в тренировочном лагере команды в октябре также было захватывающе интересным, там я смог почувствовать, как ценно, когда гонщика поддерживает такой великолепный штат команды.

Год назад я уже верил, что рано или поздно смогу стать профессиональным велогонщиком, но два года назад это казалось мне невозможным. Это было моей большой мечтой, и я поехал в Италию, чтобы сделать мечту реальностью. Для меня и моих родителей стало большим сюрпризом, что я присоединился к этой команде. Моя семья очень гордится мной и довольна тем, что я сделал огромный шаг вперёд в моей карьере.

Я - гонщик на генеральную классификацию. Гонки со множеством подъёмов, такие, как Арденнские классики или Ломбардия, мне подходят. Мне нравится проходить подъёмы высшей категории, с нетерпением жду начала тренировок с командой в следующем году».