VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Марк Падун подписал контракт с командой Bahrain-Merida

Марк Падун подписал двухлетний контракт с командой Мирового тура Bahrain-Merida

 

  21-летний украинский велогонщик Марк Падун (Mark Padun), который в августе этого года пришёл в команду Мирового тура Bahrain-Merida в качестве стажёра, подписал с командой двухлетний контракт.

 

  В этом году Марк Падун занял 5-е место в генеральной классификации андеровской  версии Джиро д’Италия, где также выиграл этап, стал победителем гонки Trofeo Piva, GP Capodarco, призёром гонки Flèche du Sud.

 

 

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Марк – очень талантливый молодой гонщик. Мы увидели, что он одарённый гонщик, а он подтвердил свои способности на классике Coppa Agostoni, где отобрался в отрыв, в котором проехал почти 160 км. Мы очень рады, что он подписывает с нами свой первый профессиональный контракт, что в нашей команде появится такой талантливый нео-про. Мы считаем, что в профессионалах он проявит свои таланты.

 

  Мы следили за результатами Марка, он показал, что является стоящим велогонщиком, выиграв этап и став 5-м в общем зачёте андеровской Джиро ‘Италия. У него есть победы и места на подиумах в других международных гонках, а это показывает, что у него есть всё, чтобы начать выступать в профессионалах».

 

  Марк Падун: «Я с большим удовольствием выступал в команде Bahrain-Merida в качестве стажёра, и ещё большей радостью для меня стало подписание профессионального контракта. Дебют в команде на гонке Coppa Agostoni был для меня особенным событием. Время в тренировочном лагере команды в октябре также было захватывающе интересным, там я смог почувствовать, как ценно, когда гонщика поддерживает такой великолепный штат команды.

 

  Год назад я уже верил, что рано или поздно смогу стать профессиональным велогонщиком, но два года назад это казалось мне невозможным. Это было моей большой мечтой, и я поехал в Италию, чтобы сделать мечту реальностью. Для меня и моих родителей стало большим сюрпризом, что я присоединился к этой команде. Моя семья очень гордится мной и довольна тем, что я сделал огромный шаг вперёд в моей карьере.

 

  Я  - гонщик на генеральную классификацию. Гонки со множеством подъёмов, такие, как Арденнские классики или Ломбардия, мне подходят. Мне нравится проходить подъёмы высшей категории, с нетерпением жду начала тренировок с командой в следующем году».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Марк Падун Bahrain-Merida

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Олег

    Semen057

    Сегодня, 18:22 | Регистрация: 20.05.2015

    Рады за Марка !!! Блестящий украинский гонщик ! Жаль что в Украине велоспорт умирает...(((

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

13 - 21 января 2018

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • uran
    Крис Фрум – победитель критери ... (8)
    uran-Фото

    Да у Кэва c Кенахом сезон уже начался трековыми соревнованиями, считай круглый год.

  • Semen057
    Марк Падун подписал контракт с ... (1)
    Semen057-Фото

    Рады за Марка !!! Блестящий украинский гонщик ! Жаль что в Украине велоспорт умирает...(((

  • VeloCourier
    Трансферные новости пелотона-2 ... (84)
    VeloCourier-Фото
    вполне ожидаемо, но тем не менее приятно
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (84)
    Earl57-Фото

    Марк Падун подписал первый профессиональный контракт с Бахрейн-Мерида на 2018/2019.

    http://teambahrainmerida.com/bahrain-merida-team-signs-the-trainee-mark-padun/

     

  • Zhanzhak
    Трансферные новости пелотона-2 ... (84)
    Zhanzhak-Фото
    ИМХО. Лучше отпустить его с миром. Он свой контракт впринципе отработал, может и не так красиво ушёл, как, например Нибали, но Фабио , кмк, неуверенный в себе молодой человек (об этом говорит его привычка грызть ногти), долго видать советовался, не мог вовремя принять решение, может даже и не подумал, что команду подводит этим самым. Ну, а наши что? Хотели же своих растить генеральщиков вот пусть и ростят. Заодно и убедятся в том, что наши ребята конечно стараются, результаты будут, но ещё ой как долго расти до них, а у легионеров в странах которых 100-летние ГТ проводят , любовь и мотивацию уже в утробе матери получают. А для этого бюджет надо увеличивать, а не сокращать. Нужны спонсоры. Да и аудитория болельщиков растёт не так быстро, как например в боксе или футболе. Хотя Саше надо отдать должное, он старается. Так что, спасибо, Фабио!
  • Адриен
    Трансферные новости пелотона-2 ... (84)
    Адриен-Фото

    Астана вроде как собирается судится с Ару, требовать компенсацию за то, что он слишком поздно известил команду о своем уходе. Время было упущено и другого генеральщика на его место просто не успели подписать...

  • Meilleur
    Крис Фрум – победитель критери ... (8)
    Meilleur-Фото

    Непростостой график у этих ребят. Первый сборы по подготовке к сезону уже через 3 недели.

  • Gonza Golanov
    Альберто Контадор: "Сегодня ... (7)
    Gonza Golanov-Фото
    А как же критериум Сайтамы?
  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум – победитель критери ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: rude_rider
    символично..Фрум до сих пор в формеmoil

    ещё бы brit dirol

  • EL-Fenomeno
    Альберто Контадор: "Сегодня ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    В гонке он, как всегда, атаковал несколько раз, занял 4-е место, получив майку самого агрессивного гонщика критериума.

    Тот самый настоящий Альберто! В этих словах вся сущность Контадора-велогонщика. На шагу назад, только вперёд, только в агрисвно-аткующим стиле, танцуя на педалях

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 октября

Charles Planet (Team Novo Nordisk)

Manuel Quinziato (BMC Racing Team)

Alan Banaszek (CCC Sprandi Polkowice)

Jenthe Biermans (Team KATUSHA-Alpecin)

Tim Merlier (Veranda'S Willems Crelan)

Julien Stassen (WB Veranclassic - Aqua Protect)

31 октября

Matvey Mamykin (Team KATUSHA-Alpecin)

Fabien Grellier (Direct Energie)

Ivan Sosa (Androni Giocattoli)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2017 (110)
Сентябрь 2017 (169)
Август 2017 (230)
Июль 2017 (185)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)