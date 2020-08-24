VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Компания McLaren уходит из профессионального велоспорта

Велокоманда Bahrain начинает новую главу без компании McLaren

 

 

  Велокоманда Bahrain и британская компания McLaren объявили, что закончат партнёрские отношения, начавшиеся в январе 2020 года,  в конце этого сезона.

 

В пресс-релизе команды Bahrain McLaren говорится:

 

  «Совместный проект, воплотившийся в команде Bahrain McLaren, поддерживал работу команды на высшем уровне профессионального велоспорта как в гонках, так и вне соревнований. Covid-19 прервал сезон, но несмотря на это,  в цветах команды Bahrain McLaren было одержано 8 побед, включая этапы Тура Саудовской Аравии, Париж-Ниццы, Route d’Occitanie.

 

  Команда благодарит компанию McLaren, которая вновь сосредоточится на автомобильных гонках, за вклад в партнёрские отношения и желает всего наилучшего в их деле».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Bahrain McLaren

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

29 августа - 5 сентября 2020

Giro Ciclistico d'Italia

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • motte
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (6)
    motte-Фото

    Чемпион Италии и ...красавчег, ему всегда где то не хватало и ...

    Аккерман всё вторые места в сезоне, здесь на вылет

    Ван дер Пул .....вопросы , вопросы при таком кредите

    А вот для Арно это поражение при его ноге в этом сезоне

  • salomon
    Команда Movistar объявила сост ... (3)
    salomon-Фото
    На генерал никого нет...
  • salomon
    Предварительные составы команд ... (68)
    salomon-Фото
    Цитата: Cyrill
    Пожалуй первый на моей памяти ТДФ, в котором Movistar даже теоретически не претендуют на подиум ГК.
    Согласен...
  • salomon
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (29)
    salomon-Фото
    Что там с Рогличем ? Если его не будет на Туре... в таком случае явных фаворитов не видно
  • salomon
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (8)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ван Арт . Он на пике. И в горах терпит поболее Сагана.
    Саган ! Однозначно ! Ван Арт будет занят подвозом капитанов Джамбо !
  • salomon
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (6)
    salomon-Фото
    Цитата: aksbor
    Другой зверюга -
    Тот, что с юга.
    Чья прыть гепарда перегнула
    Демара-льва и Ван дер Пула.
    Молодец Ниццоло ! Не хватало ему в карьере ярких побед ! А тут за несколько дней сразу взял Чемпионат Италии и Европы !!! Брависсимо Джакомо !!!
  • aksbor
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (6)
    aksbor-Фото
    Другой зверюга -
    Тот, что с юга.
    Чья прыть гепарда перегнула
    Демара-льва и Ван дер Пула.
  • aksbor
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (8)
    aksbor-Фото

    Если бы Ван Арт полностью сосредоточился на борьбе за зеленую майку,я бы поставил на него. Но в отличие от освобожденного Сагана,ему,видимо,придется пахать на Роглича и Дюмулена. Так что при таких раскладах Саган железобетонный фаворит.

  • levonardo
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (6)
    levonardo-Фото
    Да, здоровья вагон. А с выбором позиции вопросы есть) но и Мать не спринтер, так то.
  • Freejazz
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (6)
    Freejazz-Фото
    Не дали ему в конце пролезть, а так-бы кто знает...
    Может ему надо было влево брать, а не между втискиваться, но это лучше знать практикам спринтов.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 августа

Arnaud Demare (Groupama - FDJ)

Danilo Wyss (NTT Pro Cycling)

Chad Haga (Team Sunweb)

Ben Tulett (Alpecin Fenix)

27 августа

Olivier Le Gac (Groupama - FDJ)

Umberto Poli (Team Novo Nordisk)

28 августа

Jens Debusschere (BB Hotels - Vital Concept)

Daniil Fominykh (Astana Pro Team)

Lawrence Naesen (AG2R)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2020 (177)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)