Компания McLaren уходит из профессионального велоспорта

Велокоманда Bahrain начинает новую главу без компании McLaren

Велокоманда Bahrain и британская компания McLaren объявили, что закончат партнёрские отношения, начавшиеся в январе 2020 года, в конце этого сезона.

В пресс-релизе команды Bahrain McLaren говорится:

«Совместный проект, воплотившийся в команде Bahrain McLaren, поддерживал работу команды на высшем уровне профессионального велоспорта как в гонках, так и вне соревнований. Covid-19 прервал сезон, но несмотря на это, в цветах команды Bahrain McLaren было одержано 8 побед, включая этапы Тура Саудовской Аравии, Париж-Ниццы, Route d’Occitanie.

Команда благодарит компанию McLaren, которая вновь сосредоточится на автомобильных гонках, за вклад в партнёрские отношения и желает всего наилучшего в их деле».