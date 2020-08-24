Компания McLaren уходит из профессионального велоспорта

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 19:26
Велокоманда Bahrain начинает новую главу без компании McLaren
Велокоманда Bahrain и британская компания McLaren объявили, что закончат партнёрские отношения, начавшиеся в январе 2020 года, в конце этого сезона.
В пресс-релизе команды Bahrain McLaren говорится:
«Совместный проект, воплотившийся в команде Bahrain McLaren, поддерживал работу команды на высшем уровне профессионального велоспорта как в гонках, так и вне соревнований. Covid-19 прервал сезон, но несмотря на это, в цветах команды Bahrain McLaren было одержано 8 побед, включая этапы Тура Саудовской Аравии, Париж-Ниццы, Route d’Occitanie.
Команда благодарит компанию McLaren, которая вновь сосредоточится на автомобильных гонках, за вклад в партнёрские отношения и желает всего наилучшего в их деле».
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