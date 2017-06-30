Фаусто Маснада начинает выступать в команде Deceuninck-Quick Step уже в этом сезоне

Фаусто Маснада подписал контракт с командой Deceuninck-Quick Step

В связи с плотной программой сезона 2020 года и после череды травм ведущих велогонщиков бельгийская команда Deceuninck-Quick Step договорилась с польской велокомандой CCC о переходе Фаусто Маснады (Fausto Masnada). 26-летний итальянский гонщика команды CCC подписал контракт на 2021 год, но начнёт выступать в команде Deceuninck-Quick Step уже с этого месяца.

Бывший победитель Piccolo Giro di Lombardia, Фаусто Маснада начал карьеру профессионала в 2017 году, до конца 2019 года выступал в итальянской профессиональной континентальной команде Androni Giocattoli – Sidermec. На счету итальянского гонщика пять побед, в том числе этап Джиро д’Италия-2019, который Маснада выиграл из отрыва.

Фаусто Маснада: «Очень счастлив присоединиться к команде калибра Deceuninck-Quick Step, одной из крупнейших велокоманд мира. Я хочу в ней развиваться, продолжать расти в спортивном плане, приносить высокие результаты.

Сложно перходить в другую команду в середине сезона, мне потребуется найти в ней своё место. Но я уверен, что это не станет проблемой, потому что все в команде меня уже тепло поприветствовали. Не могу дождаться, когда в первый раз надену майку команды. Это будет на национальном чемпионате через пару дней».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «В прошлом сезоне Фаусто впечатлил нас выступлением в горах на крупных гонках, атакующим стилем ведения гонки и отношением к работе. Мы искали велогонщиков, способных усилить наш состав. После неудач, ударивших по команде за прошедшие недели, мы решили, что Фаусто идеально впишется в состав. Мы уверены, что гонщик с такими способностями внесёт вклад в успехи команды».