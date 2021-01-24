Йосеф Черны переходит в велокоманду Deceuninck-Quick Step

Йосеф Черны подписал контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

27-летний чешский велогонщик Йосеф Черны (Josef Černý) подписал контракт на 2021 год с велокомандой Deceuninck-Quick Step. Последние два года Черны выступал в польской команде CCC. На счету Йосефа Черны 7 побед, одну из самых значимых побед в карьере - победу на этапе Гранд-тура чешский велогонщик одержал в этом году, выиграв 19-й этап Джиро д’Италия-2020. Атаковав из отрыва, он в одиночку пересёк линию финиша, привезя ближайшему преследователю, Виктору Кампенартсу (NTT) 18 секунд. Йосеф Черны стал профессиональным велогонщиком в 2013 году, в 2018 был чемпионом Чехии в групповой гонке и в разделке, является действующим чемпионом Чехии в индивидуальной гонке на время.

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Йосеф Черны: «Я очень счастлив, что получил шанс выступать в «Стае волков» в следующем году. Этот сезон был трудным для всех, я рад, что присоединился к одной из лучших велокоманд пелотона. Думаю, могу внести вклад в работу знаменитого развозящего поезда команды, а также, когда будет необходимо, долго работать впереди. Я также показал, что могу добиваться личных результатов, когда у меня хорошо идёт нога. С большим нетерпением жду встречи с командой и построения планов на следующий сезон!»

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «На 2021 год у нас уже сильный состав, но мы не могли упустить шанс подписать Йосефа. Он сильный и трудолюбивый гонщик, который усилит команду и сможет сам бороться за результат, как доказал впечатляющей победой на этапе Джиро д’Италия. Он также сможет ставить целью результат в генеральной классификации на недельных гонках. Его подписание добавит динамики нашей команде. Мы рады, что он будет с нами в следующем сезоне».