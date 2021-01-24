VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Йосеф Черны переходит в велокоманду Deceuninck-Quick Step

Йосеф Черны подписал контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

 

 

  27-летний чешский велогонщик Йосеф Черны (Josef Černý) подписал контракт на 2021 год с велокомандой Deceuninck-Quick Step. Последние два года Черны выступал в польской команде CCC. На счету Йосефа Черны 7 побед, одну из самых значимых побед в карьере - победу на этапе Гранд-тура чешский велогонщик одержал в этом году, выиграв 19-й этап Джиро д’Италия-2020. Атаковав из отрыва, он в одиночку пересёк линию финиша, привезя ближайшему преследователю, Виктору Кампенартсу (NTT) 18 секунд. Йосеф Черны стал профессиональным велогонщиком в 2013 году, в 2018 был чемпионом Чехии в групповой гонке и в разделке, является действующим чемпионом Чехии в индивидуальной гонке на время.

 

Йосеф Черны переходит в велокоманду Deceuninck-Quick Step

Photo Credits: LaPresse

 

  Йосеф Черны: «Я очень счастлив, что получил шанс выступать в «Стае волков» в следующем году. Этот сезон был трудным для всех, я рад, что присоединился к одной из лучших велокоманд пелотона. Думаю, могу внести вклад в работу знаменитого развозящего поезда команды, а также, когда будет необходимо, долго работать впереди. Я также показал, что могу добиваться личных результатов, когда у меня хорошо идёт нога. С большим нетерпением жду встречи с командой и построения планов на следующий сезон!»

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «На 2021 год у нас уже сильный состав, но мы не могли упустить шанс подписать Йосефа. Он сильный и трудолюбивый гонщик, который усилит команду и сможет сам бороться за результат, как доказал впечатляющей победой на этапе Джиро д’Италия. Он также сможет ставить целью результат в генеральной классификации на недельных гонках. Его подписание добавит динамики нашей команде. Мы рады, что он будет с нами в следующем сезоне».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йосеф Черны Josef Cerny Deceuninck-Quick Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • rude_rider
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (23)
    rude_rider-Фото

    Ну ниче .посмотрим на новое руковдство..устроят чистку там.

    и кто как возит .им же виднее там будет чем на диванникам.

    своя моя не прокатит уже.

    хотя канечно квоту оставят для нац гонцов и туда опять начнут своих друзей пихать типа Груздьева.

    Груздьев с такими 5тикратными ногами и на равнине никак. (был когда то не спорю.когда пытался закрепится в команде)

    он только тут одного форумчанина может сделать  в гонке.

     

  • Серафим
    Рамунас Навардаускас завершил ... (3)
    Серафим-Фото

    Правильно делает, а то есть герои, тренируются и выступают через "не могу". При таких отклонениях в здоровье очень и очень нужна физкультура и правильные умеренные нагрузки. Но никак не профессиональный спорт.

        Иначе можно сразу и на инвалидность выйти.

  • Rokka
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (23)
    Rokka-Фото
    Проблема в том что подающие надежды юнцы так и остаются подающими надежды. Нет ни роста, ни прогресса, ничего. Из года в год показывают одни и те же результаты. Как отметили выше, есть гонцы которые и в качестве грегари куда сильнее, вспомните того же Кейсе или Тони Мартина.
  • close2you
    Рамунас Навардаускас завершил ... (3)
    close2you-Фото
    Все из-за болезни... и он вроде падал коленом... мотор тот ещё был, как малори до падения ... жаль
  • AzaKonta
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (23)
    AzaKonta-Фото
    Хватит спорить. Хорошие гонцы без контракта не остаются. А наши после Астаны никому и не нужны (99%) Зачем такой проект с такими результатами? 15 лет сосут бабки, результат 0
  • RVL
    Рамунас Навардаускас завершил ... (3)
    RVL-Фото

    Ну и правильно. Пик в спорте пройден...а вся жизнь впереди.

  • AAA
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (23)
    AAA-Фото
    Вы говорите о горняках грегари, Вы груздёвая живым видели?
    Да у него ноги в 5 раз шире, он в горах ни как.
    А где вы видели Скарпони работающего на равнине?
    А не помните как Груздев на брусчатке отрабатывал?
    Как по равнине пелотон возил?

    Ну да, Вы же только последние километры, развязки смотрите...
  • Astanaforever
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (23)
    Astanaforever-Фото
    Ребята, есть грегари которые выполняют свою работу на совесть, такие как Кусс, Деннис.Герои настоящие, чьи капитаны взяли свои победы на грантурах. вы посмотрите, что они творят. просто тащат капитана в гору, можно сказать на своем горбу. Вы вспомните того же легендарного Скарпони, что он вытворял! Жесть .вспомните джиро 16? 19 этап вроде. где он шел к победе на этапе, как его остановили за несколько км .Как он просто остановился, слез с велика и стоял ждал Нибали, чтобы тащить в гору ради квалификации. вот это грегари, само понятие грегари. а того же Зейца помните? всю карьеру работал и пахал на лидеров, без самолюбия, без личных амбиций. вот кто грегари настоящий. А какой грегари из того же Фоминых, Захарова, Груздева? которые даже не удосуживаются до финиша доезжать. они просто статисты, просто назначены самрук казыной по разнарядке. Капает зарплата ,от казахстанских налогоплательщиков ну и ладно. лишь бы ночь продержаться и день отстоять Вот их грегарство все.
  • Yuriy 17
    Патрик Лефевр мечтает выиграть ... (27)
    Yuriy 17-Фото

    Какой же Патрик Лефевр высокий мечтатель! 

  • sixpack
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (23)
    sixpack-Фото

     И много гонок не доехал Груздев? В этом году - Бинкбанк и пару однодневок (с которых по любому сходят очень многие). На всех этих гонках Астана не решала никаких существенных задач. В прошлых сезонах он примерно так же ехал. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 ноября

Philipp Walsleben (Alpecin Fenix)

Gianni Vermeersch (Alpecin Fenix)

Philipp Walsleben (Alpecin Fenix)

Dusan Rajovic (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

Filippo Fiorelli (Bardiani CSF - Faizane)

20 ноября

Christoph Pfingsten (Team Jumbo - Visma)

Ivan Garcia Cortina (Bahrain McLaren)

Eddy Fine (Cofidis)

Anton Kuzmin (Gazprom - RusVelo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2020 (81)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)