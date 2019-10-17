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Команда Deceunicnk-Quick Step подписала контракт с 21-летним Иэном Гэррисоном

Чемпион США в разделке Иэн Гэррисон подписал двухлетний контракт с командой Deceuninck-Quick Step

 

 

  21-летний чемпион США в индивидуальной гонке на время Иэн Гэррисон (Ian Garrison) подписал 2-летний контракт с командой Deceuninck-Quick Step. В пресс-релизе команды говорится, что Deceuninck-Quick Step обратили внимание на американского гонщика, когда он взял бронзу среди юниоров в разделке на чемпионате мира.

 

  Его сила в этой дисциплине выросла, в июне он стал и чемпионом США в разделке среди профессионалов, и чемпионом США в разделке среди андеров.

 

  На чемпионате мира по велоспорту-2019 в Йоркшире Иэн Гэррисон стал серебряным призёром в индивидуальной гонке на время среди андеров.

 

Последние два года Гэррисон выступал в проконтинентальной команде Hagens Berman Axeon.

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

  Иэн Гэррисон: «Я в восторге, так как получил невероятную возможность выступать в команде такого уровня. Об этом я всегда мечтал, потому что уже давно являюсь фанатом «Стаи волков», смотрю, как они выступают. Я рад стать частью команды и учиться у них. Мне только 21 год, хочу, чтобы у меня была долгая карьера. Я вижу, что Deceuninck-Quick Step помогают молодым гонщикам, что стало одной из причин моего решения. Я верю, что они смогут максимально развить мои способности.

 

  Я рос, катаясь на велосипеде. Хотя мои родители не участвовали в гонках, но они ездят на велосипеде (у них тандем). Так что мы вместе катались ради удовольствия. Наслаждаясь этим видом спорта, я решил внести немного соревновательного духа, потом через велокросс и велодром в Атланте я познакомился с велогонками.

 

  Мне понравилось смотреть Тур де Франс летом, поэтому я знал всё о команде Deceuninck-Quick Step, и о том, какая это особенная команда. Сейчас я на седьмом небе от счастья, зная, что следующие два года буду носить их майку! В то же время хочу выразить огромную благодарность всем в команде  Hagens Berman Axeon за то, что верили в меня и помогли стать сильнее!»

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Я очень рад добавить в наш состав ещё одного молодого и талантливого гонщика. Мы всегда ищем тех, у кого есть потенциал, который мы можем помочь развить. Иэн уже показал, что он способен конкурировать с лучшими гонщиками. Мы надеемся, что поможем ему стать ещё сильнее.

 

  Выиграть титул в индивидуальной гонке в категории элита в таком молодом возрасте – доказательство, что у него есть талант и преданность делу. Мы с нетерпением ждём возможности работать с ним».

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Теги к статье: Иэн Гэррисон Ian Garrison

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Комментарии

  • SportSpirit
    Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (2)
    SportSpirit-Фото
    Нравится Bora, нравится Беннет. Не нравится их конфликт. Почему не отпускают? Хотят и в 2020 закрыть все 3 ГТ, снова оставив Сэма без Тура. Ну а Лефевр неповторим в лаконичности своих высказываний.
  • uran
    Василий Кириенко продлил контр ... (3)
    uran-Фото
    За столько лет думаю уже приличный капитал есть. И, на сколько мне известно, полагается ему стипендия как МСМК и ЧМ. Будет на пенсии в Речице детишек в ДЮСШ велоспорту учить. Он и сейчас помогает.
  • surninden
    Василий Кириенко продлил контр ... (3)
    surninden-Фото
    Большая и очень приятная неожиданность. Учитывая его результаты в этом году, думал, что контракт не продлят. Однако, к счастью, всё наоборот. Будет приятно видеть Васю в пелотоне.
  • uran
    Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (2)
    uran-Фото
    Велоспорт точно не футбол, там можно почти весь сезон на лавочке просидеть и лямы зарабатывать.
  • kwwk
    Василий Кириенко продлил контр ... (3)
    kwwk-Фото

    Василию удачи на дорогах, но все же пора подумать и после гоночной жизни. 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (58)
    s75-Фото
    Хотел на два..
  • Ice
    Трансферные новости пелотона-2 ... (58)
    Ice-Фото

    Цитата: levonardo
    Кириенка продлил контракт на год.

    Это хорошо, Вася заслужил нормальный контракт, путь еще подзаработает. Может, если без болячек и с нормальной предсезонкой, еще и грантур или пару проедет. 

  • SportSpirit
    Энрик Мас – победитель Тура Гу ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Дал интервью, что сезон был так себе, потому что ничего не выиграл... и выиграл) 

     

    В общем-то, парню всего 24 года, так что рано его записывать в "неоправдавшие ожидания". Возможно, именно эти ожидания, возложенные на его хрупкие плечи после прошлогодней Вуэльты, и приостановили развитие.  

     

    Мне видится, что Movistar с его нацеленностью на ГK, испанским менталитетом и освободившимися местами лидеров и подходит Масу лучше, чем DQS.

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (58)
    levonardo-Фото
    Кириенка продлил контракт на год.
  • Gonza Golanov
    Энрик Мас – победитель Тура Гу ... (3)
    Gonza Golanov-Фото
    Само главное - это красиво уйти.

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