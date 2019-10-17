Команда Deceunicnk-Quick Step подписала контракт с 21-летним Иэном Гэррисоном

Чемпион США в разделке Иэн Гэррисон подписал двухлетний контракт с командой Deceuninck-Quick Step

21-летний чемпион США в индивидуальной гонке на время Иэн Гэррисон (Ian Garrison) подписал 2-летний контракт с командой Deceuninck-Quick Step. В пресс-релизе команды говорится, что Deceuninck-Quick Step обратили внимание на американского гонщика, когда он взял бронзу среди юниоров в разделке на чемпионате мира.

Его сила в этой дисциплине выросла, в июне он стал и чемпионом США в разделке среди профессионалов, и чемпионом США в разделке среди андеров.

На чемпионате мира по велоспорту-2019 в Йоркшире Иэн Гэррисон стал серебряным призёром в индивидуальной гонке на время среди андеров.

Последние два года Гэррисон выступал в проконтинентальной команде Hagens Berman Axeon.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Иэн Гэррисон: «Я в восторге, так как получил невероятную возможность выступать в команде такого уровня. Об этом я всегда мечтал, потому что уже давно являюсь фанатом «Стаи волков», смотрю, как они выступают. Я рад стать частью команды и учиться у них. Мне только 21 год, хочу, чтобы у меня была долгая карьера. Я вижу, что Deceuninck-Quick Step помогают молодым гонщикам, что стало одной из причин моего решения. Я верю, что они смогут максимально развить мои способности.

Я рос, катаясь на велосипеде. Хотя мои родители не участвовали в гонках, но они ездят на велосипеде (у них тандем). Так что мы вместе катались ради удовольствия. Наслаждаясь этим видом спорта, я решил внести немного соревновательного духа, потом через велокросс и велодром в Атланте я познакомился с велогонками.

Мне понравилось смотреть Тур де Франс летом, поэтому я знал всё о команде Deceuninck-Quick Step, и о том, какая это особенная команда. Сейчас я на седьмом небе от счастья, зная, что следующие два года буду носить их майку! В то же время хочу выразить огромную благодарность всем в команде Hagens Berman Axeon за то, что верили в меня и помогли стать сильнее!»

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Я очень рад добавить в наш состав ещё одного молодого и талантливого гонщика. Мы всегда ищем тех, у кого есть потенциал, который мы можем помочь развить. Иэн уже показал, что он способен конкурировать с лучшими гонщиками. Мы надеемся, что поможем ему стать ещё сильнее.

Выиграть титул в индивидуальной гонке в категории элита в таком молодом возрасте – доказательство, что у него есть талант и преданность делу. Мы с нетерпением ждём возможности работать с ним».