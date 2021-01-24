Лукас Хэмильтон – новый лидер велокоманды Mitchelton-SCOTT

Лукас Хэмильтон переподписал контракт с велокомандой Mitchelton-SCOTT до конца 2022 года

Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton) переподписал контракт с велокомандой Mitchelton-SCOTT. 24-летний австралийский велогонщик останется в команде до конца 2022 года, после того, как владелец команды Джерри Райан (Gerry Ryan) после трудностей во время остановки сезона из-за Covid-19 гарантировал, что команда продолжит работать в ближайшие два года.

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В этом сезоне Лукас Хэмильтон одержал первую победу на гонке Мирового тура, выиграв этап Тиррено-Адриатико-2020. В прошлом году, дебютировав на Джиро д’Италия, он финишировал 25-м.

В пресс-релизе команды Mitchelton-Scott говорится: «После ухода из команды одного из лидеров – Адама Йейтса и восхождения молодых генеральщиков, ставших победителями Гранд-туров в возрасте 25 лет и моложе (Прим. VeloLIVE - Тадей Погачар, выигравший Тур де Франс-2020 в 21 год и Тео Геоган Харт, выигравший Джиро д’Италия в 25 лет) Хэмильтон становится одним из главных лидеров велокоманды Mitchelton-Scott на следующие два сезона».

Лукас Хэмильтон: «Очень счастлив продлить контракт с этой командой. То, что могу продлить контракт ещё до его окончания, вселило в меня огромную уверенность. Это означает, что могу полностью сосредоточиться на работе.

Мне всегда нравилось выступать с Адамом, я многое узнал о том, как он ведёт гонки. Жаль, что он уходит, но, думаю, передо мной открываются двери взять на себя роль лидера, постараться добиться высоких результатов на более крупных гонках.

В этом году в велоспорте ребята моего возраста и моложе начали чаще побеждать, что даёт мне большую мотивацию. Многих ребят я знаю, давно выступаю с ними, поэтому постараюсь достичь того уровня, которого некоторые из них уже достигли».

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Мы видим стабильный прогресс в развитии Лукаса, считаем, что у него большое будущее в качестве лидера команды. Из ограниченного опыта выступления на Гранд-турах – в 2020 году он всего лишь второй раз стартовал на трёхнедельной гонке – понятно, что у него есть потенциал, что он сможет возглавить нашу команду на Гранд-туре. С уходом Адама Йейтса у него будет больше возможностей.

Возможность продлить его контракт даёт нашей команде большое преимущество двигаться вперёд. Это знак уверенности, что Лукас станет капитаном команды».