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Лукас Хэмильтон – новый лидер велокоманды Mitchelton-SCOTT

Лукас Хэмильтон переподписал контракт с велокомандой Mitchelton-SCOTT до конца 2022 года

 

 

  Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton) переподписал контракт с велокомандой Mitchelton-SCOTT. 24-летний австралийский велогонщик останется в команде до конца 2022 года, после того,  как владелец команды Джерри Райан (Gerry Ryan) после трудностей во время остановки сезона из-за Covid-19 гарантировал, что команда продолжит работать в ближайшие два года.

 

Лукас Хэмильтон – новый лидер велокоманды Mitchelton-SCOTT

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  В этом сезоне Лукас Хэмильтон одержал первую победу на гонке Мирового тура, выиграв этап Тиррено-Адриатико-2020. В прошлом году,  дебютировав на Джиро д’Италия, он финишировал 25-м.

 

  В пресс-релизе команды Mitchelton-Scott говорится: «После ухода из команды одного из лидеров – Адама Йейтса  и восхождения молодых генеральщиков, ставших победителями Гранд-туров в возрасте 25 лет  и моложе (Прим. VeloLIVE - Тадей Погачар, выигравший Тур де Франс-2020 в 21 год и Тео Геоган Харт,  выигравший Джиро д’Италия в 25 лет) Хэмильтон становится одним из главных лидеров велокоманды Mitchelton-Scott на следующие два сезона».

 

  Лукас Хэмильтон: «Очень счастлив продлить контракт с этой командой. То, что могу продлить контракт ещё до его окончания, вселило в меня огромную уверенность. Это означает, что могу полностью сосредоточиться на работе.

 

  Мне всегда нравилось выступать с Адамом, я многое узнал о том, как он ведёт гонки. Жаль, что он уходит, но, думаю, передо мной открываются двери взять на себя роль лидера, постараться добиться высоких результатов на более крупных гонках.

 

  В этом году в велоспорте ребята моего возраста и моложе начали чаще побеждать, что даёт мне большую мотивацию. Многих ребят я знаю, давно выступаю с ними, поэтому постараюсь достичь того уровня, которого некоторые из них уже достигли».

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Мы видим стабильный прогресс в развитии Лукаса, считаем, что у него большое будущее в качестве лидера команды. Из ограниченного  опыта выступления на Гранд-турах – в 2020 году он всего лишь второй раз стартовал на трёхнедельной гонке – понятно, что у него есть потенциал, что он сможет возглавить нашу команду на Гранд-туре. С уходом Адама Йейтса у него будет больше возможностей.

 

  Возможность продлить его контракт даёт нашей команде большое преимущество двигаться вперёд. Это знак уверенности, что Лукас станет капитаном команды».

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Теги к статье: Лукас Хэмильтон Lucas Hamilton Mitchelton-SCOTT

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Дилан Груневеген отстранён от ... (5)
    Earl57-Фото

    Джиро в 2021 начнется 8 мая. Дисквалификация Груневегена заканчивается 7 мая. Тренироваться вместе с командой во время дисквалификации ему нельзя. Вряд ли он поедет Джиро без единого гоночного дня за 9 месяцев. Более вероятно что его отправят на бельгийские и французские спринтерские однодневки, потом Дофине и Тур.

  • Ice
    Велокоманда Jumbo-Visma: об ит ... (5)
    Ice-Фото

    И лидер генерала и лидер классик по сезону в одной команде) Раньше такое было?

  • Astanaforever
    Велокоманда Jumbo-Visma: об ит ... (5)
    Astanaforever-Фото
    И самое главное...не самая богатая команда в пелотоне в плане бюджета.!!!!!!
  • EL-Fenomeno
    Дилан Груневеген отстранён от ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ситуация с КОВИДом в этом случае сИграет Дилану на руку. Гонки в 2021 возобновлятся не раньше февраля, ТОПовые только в марте. гранд тур Джиро каг бэ в мае, должен успеть, ну а команда чтобы поддержать своего спортсмена по всех "статьях", так сказать, обязанна заявить Грёневегана на итальянский ГТ.

    Но как не крути в голове у Дилана этот эпизод останется на всю жизнь и только один человек может исправить/подкорректировать психику (психо-ситауацию) внутри спортсмена. Если когда либо полностью выздоровевшей Ф.Якобсен встретистя с Груневегеном в неформальной обстановке, за чашкой кофею (тет-а-тет) без лишней прессы, членов команды и всё-такое.    

  • Earl57
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (9)
    Earl57-Фото
    Вообще-то они не успели повысить зарплату Карапасу. Он договорился с Инеос и поставил Мовистар перед фактом.
    Последние 4 гонки за Мовистар Карапас не доезжал. Выходил на гонку, неспешно проезжал какое-то количество километров и сходил. Потом в Мовистаре просто перестали заявлять его на гонки.
    Так что Карапас тоже не ангел, не стоит его идеализировать.
  • litxaa
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (9)
    litxaa-Фото
    По моему скромному мнению это не хорошо и не плохо. Мне кажется что это плохо в первую очередь для Мувистара, которая не смогла (не захотела) повысить зарплату Карапасу.
  • motte
    Велокоманда Jumbo-Visma: об ит ... (5)
    motte-Фото

    У роглича с погачаром 57 сек перед разделкой

    Удивительно, ТдФ 1989 г, у финьона и лемонда 50 секунд было перед разделкой и лемонд отобрал маечку у финьона, надо же как история поворачивает!

  • BlAr
    Велокоманда Jumbo-Visma: об ит ... (5)
    BlAr-Фото

    Грамотная селекция, отличная внутрикомандная атмосфера. Абсолютно заслуженное лидерство!

  • Ернат
    Велокоманда Jumbo-Visma: об ит ... (5)
    Ернат-Фото

    мдааа впечетляяет 

  • Earl57
    Реми Каванья – самый атакующий ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    А есть такой регламент? Поделитесь, пожалуйста.

    На каждой гонке есть свой внутренний регламент, отличающийся от других гонок. Например, на Вуэльте белую майку лучшего молодого ввели только в прошлом году, до этого белая майка присуждалась лучшему по сумме мест в ГК, спринтерском и горном зачете. Лучшие молодые гонщики поощрялись на каждом отдельном этапе, но отдельного зачета до 2019 г. не было.

    В регламенте гонке прописывается система начисления очков в категории и бонусы. Курдюков собственно об этом и говорил, что на Туре одна система, на Джиро другая, на Вуэльте третья. На каких-то гонках есть бонусные секунды за первые три места, на каких-то нет. Это решают организаторы гонки.

    На каждой гонке есть множество дополнительных номинаций, типа кто больше всех времени проехал в отрывах, лучший национальный гонщик и т.п.

    Естественно, эти правила сообщвются участникам гонки и журналистам заблаговременно, до старта 1-го этапа.

     

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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