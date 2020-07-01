Велокоманда Mitchelton-SCOTT подтвердила изменения в структуре

Дарах Маккуэйд и Брент Коупленд – новые руководители велокоманды Mitchelton-SCOTT

С 1 июля 2020 года к австралийской велокоманде Мирового тура Mitchelton-SCOTT присоединяются Дарах Маккуэйд (Darach McQuaid) и Брент Коупленд (Brent Copeland).

Маккуэйд займёт новую в команде должность директора, напрямую связанного с владельцем команды Джерри Райаном. В команде Mitchelton-SCOTT Маккуэйд много лет работал в качестве коммерческого советника. Он отвечал за проведение Большого старта Джиро д’Италия в Ирландии в 2014 году, а также занимался организацией заявки Ричмонда на проведение чемпионата мира по велоспорту в 2015.

Коупленд займёт должность генерального менеджера команды Mitchelton-SCOTT после шести лет работы в команде Bahrain-McLaren.

Шейн Бэннан (Shayne Bannan), который наряду с Джерри Райаном был одним из основателей GreenEDGE Cycling и команды в 2012 году, и внёс большой вклад в успехи велокоманды и создание уникальной культуры GreenEDGE Cycling, уходит из команды.

Джерри Райан (Gerry Ryan), владелец команды Mitchelton-SCOTT: «Мы предвкушаем знакомство с опытом Брента. Считаем, что он, заняв пост генерального менеджера, сразу вольётся в нашу команду, атмосферой которой мы гордимся. Дарах будет председателем совета директоров команды.

Вклад Шейна в команду неизмерим. Я невероятно благодарен за его труд и влияние в течение стольких лет».

Дарах Маккуэйд: «Для меня честь стать председателем совета директоров команды мирового класса. Работать с Джерри Райаном и теперь с Брентом Коуплендом – огромная привилегия. С нетерпением жду начала работы со всеми, с кем будем разрабатывать спортивную, коммерческую стратегии развития на ближайшие годы».

Брент Коупленд: «Всегда считал команду Mitchelton-SCOTT одним из лидеров мирового велоспорта не только в прекрасной организации работы команды и конкурентоспособности, которую они всегда доказывали, но и как образец команды, в которую создатели вкладывали силы на протяжении многих лет.

Невероятно горжусь тем, что начинаю здесь работать. С честью и глубоким уважением буду выполнять эту роль».