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Лукас Хэмильтон, Фаусто Маснада, Майкл Вудс, Рафал Майка, Александр Власов о 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2020

Лукас Хэмильтон – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2020

 

 

  4-й этап Тиррено-Адриатико-2020, первый горный, проложенный по дорогам Умбрии, завершился победой 24-летнего австралийского гонщика команды Mitchelton-Scott Лукаса Хэмильтона.

 

Лукас Хэмильтон – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2020

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

 Первый час гонки пелотон ехал на высокой скорости 46,7 км/ч, и 11 челотрыв дня смог уехать лишь через 60 км после старта. Но на финальном подъёме дня все последние остававшиеся впереди гонщики отрыва были пойманы пелотоном, после чего начались новые атаки.

 

  Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) атаковал за 12,8 км до финиша, за ним поехали Майкл Вудс (EF Pro Cycling), Герант Томас (Ineos Grenadiers), а затем переложились Александр Власов (Astana), Рафал Майка (Bora-hansgrohe). Но группа из пяти гонщиков во главе с  Фаусто Маснадой и Джеймсом Ноксом (Deceuninck-Quick Step) была в 15 секундах и добрала на спуске генеральщиков, и Лукас Хэмильтон тут же атаковал.

 

  К австралийскому гонщику сразу же присоединился Фаусто Маснада. Вдвоём они удержали минимальное преимущество, которого хватило, чтобы разыграть финиш. Хэмильтон атаковал за 100 м до финиша и одержал победу.  Он также перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Александра Власова, которого опережает на 7 секунд.

 

Генеральщики финишировали через 10 секунд, первым из группы финишировал Майкл Вудс, защитивший майку лидера.

 

 

Лукас Хэмильтон – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2020

 

Лукас Хэмильтон – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2020

 

Лукас Хэмильтон – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2020

 

Лукас Хэмильтон – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2020

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Лукас Хэмильтон (Mitchelton-Scott): «Этап был трудным, но итог для нас отличный. Я выиграл этап, Саймон (Йейтс) хорошо идёт в генеральной классификации, он наш лидер в этой гонке. Завтра этап ещё сложнее, потому что будет горный финиш. Постараемся атаковать и взять майку лидера.

 

  Это моя первая победа на гонке Мирового тура, поэтому я очень счастлив. На финальных километрах подъёма просто держался. Когда Йейтс атаковал впереди, я был во второй группе. Когда мы добрали, увидел, что у меня появился шанс. С той скоростью, которую мы набрали, я мог уехать. Мне повезло, что со мной уехал Маснада, потому что не думаю, что справился бы в одиночку. Мы хорошо сработались.

 

  Саймон всё ещё наш лидер, а моя победа скорее бонус, но меня она высоко подняла в классификации. Я использую возможность, когда могу, и мне повезло, что у меня такой капитан как Саймон, который даёт товарищам по команде шанс.

 

  Теоретически Маснада, возможно, быстрее меня. Поэтому я немного беспокоился и постарался, чтобы он ехал впереди на последних 500 метрах. В итоге это сработало в мою пользу».

 

  Фаусто Маснада (Deceuninck-Quick Step): «Я приехал на гонку в хорошей форме. После того, как усидел за генеральщиками в среду на выматывающем финальном подъёме, мне захотелось что-то предпринять сегодня. Я выпал на последнем подъёме, но смог вернуться благодаря потрясающей работе Джеймса (Нокса). Потом атаковал вместе с Хэмильтоном, мы продавливали очень мощно, там потратил все силы. Несмотря на то, что я призёр, я не расстраиваюсь, потому что второе место при таких соперниках – хороший результат».

 

  Майкл Вудс (EF Pro Cycling): «Доволен, как проехали сегодня. Уверен перед завтрашним этапом, потому что у меня сильные товарищи по команде. Если нога пойдёт, буду атаковать, чтобы выиграть больше времени в общем зачёте. Не думаю, что я фаворит, как уже говорил. Есть гонщики сильнее меня в разделке. Думаю, фавориты на этой Тиррено-Адриатико-2020 – Рафал Майка, Саймон Йейтс, Александр Власов и Герант Томас. Сегодня они ехали очень сильно».

 

  Рафал Майка (Bora-hansgrohe): «Большую часть дня мы берегли силы. В конце я смог последовать за первыми атаковавшими. Но когда уехали Маснада и Хэмильтон, я не смог сесть за ними, но всё-таки сумел финишировать 8-м и сохранил 2-е место в общем зачёте. Это хорошая позиция перед предстоящими этапами».

 

  Александр Власов (Astana): «Это был позитивный день, все прошло хорошо. На последних 50 км был очень высокий темп, но я смог удержаться впереди и нашел свой собственный ритм во время двух последних подъемов высшей категории. Незадолго до финиша я попробовал атаковать, но уехавшие чуть ранее два гонщика уже имели достаточное преимущество, поэтому я финишировал четвертым. В любом случае, это был хороший день для меня и для нашей команды, завтра нас ожидает королевский горный этап, где я буду пробовать свои силы вновь».

 

  Герант Томас (Ineos Grenadiers): «Ребята отлично ехали весь день. Жаль, что мы потеряли Эдди Данбара, но все смогли собраться, чтобы компенсировать его отсутствие. На финальном подъёме я мог бы оставаться за Тео ещё немного, но просто поехал. В этой гонке важно чувствовать, как идёт нога, и в зависимости от этого немного менять стиль езды.  

 

  Мне не хотелось отвечать на каждое ускорение, потому что товарищи догоняли. Я просто ехал эту гонку, как если бы был готов её проиграть. В спринте был третьим. Думаю, поехал слишком рано, но всё в порядке».

 

  Вилко Келдерман (Sunweb): «Ещё один хороший для нас день. Майкл (Мэттьюс) уехал в отрыв, что нам было выгодно, так как позволило сэкономить силы. В финале мы отлично подошли к последнему тяжёлому подъёму. Сэм (Оомен) и я вместе прошли вершину на небольшом просвете за первой группой. Сэм великолепно отработал, удерживая небольшое отставание между нами и ребятами впереди, поэтому я смог спринтовать».

 

 

Результаты 4 этапа Тиррено-Адриатико-2020

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Теги к статье: Лукас Хэмильтон Lucas Hamilton Mitchelton-Scott Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Tirreno-Adriatico EOLO Тиррено-Адриатико-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Николай Степаныч
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    Николай Степаныч-Фото
    Именно. Всё остальное – сказки, которые мы слушаем много лет, про то, что претендент на жёлтую майку якобы готов сегодня отдать полминуты времени, чтобы завтра на сложный этап выйти чуть посвежее.
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (8)
    Earl57-Фото
    Бедный Нибали))) Дожил до того, что его к второму или третьему эшелону причисляют. Только если он не впечатляет на ТА, совсем не означает что так же будет и на Джиро. Хотя он как раз хочет, чтобы его не принимали всерьез. "Не обращайте на меня внимания, рагацци. Я только-только с гор спустился, то есть с тренировочного лагеря. И сам не знаю в какой я форме сейчас..." Он явно не надрывается и едет свою гонку.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот уже и Санвеб с победой на ТдФ.

    Генеральщики вобоще то могли натянуть и догнать. Уж тех преследователей во главе с Алафилиппом так точно, но завтра ведь горный этап, решили особо не напрягаться.

    Цитата: zhekinson
    Хирши молодчага - после 2 и 3 мест на этапах не прекратил атаковать и был вознаграждён за настойчивость и упорство!

    Настырный малый, этот Хирши. Считаю его пока что претендентом №1 на Супер-Комбатив по итогам всего Тура.

  • Student
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    Student-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Student
    Завтра многое решится, разрывы значительно вырастут.
    Ничего не решиться , слишком крутой и короткий подъём , разрывы если и будут среди генералов  , то небольшие , пара этапов где всё решиться впереди .
    Если есть форма, то её не обязательно держать до воскресенья.
  • Sezar
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (8)
    Sezar-Фото

    Власов да, мне прям тоже нравится. Молодежь уже двигает горы, поэтому... . Я смотрю с прицелом на Джиро. Поэтому Вудс - не то. Саймон всем хорош, если в форме. Такое бывает раз в 3 года. Но все равно, этим ребятам далеко до уровня нынешнего Тура. Второй эшелон. Если не третий.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    =Незабывайте, что этот этап идет в связке с двумя воскресными и если даже ни чего не произойдет ,то последствия обязательно аукнутся на следующих этапах.=
    Как Вы думаете для чего организаторы ставят такие этапы?... в том числе и для того ,что-бы когда понадобится идти на все деньги ,этих денег в карманах у гонщиков было поменьше.
    190км по такому рельефу даже в тренировочном режиме, просто так бесследно не проходят.
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    На фоне имеющихся соперников, наверно. На Дофинэ Джи смотрелся хуже Дюмолана, а тот моложе и таки не тянет.

    А чем Саймон плох? И Вудс явно в лучшей форме, чем Дюмулан хоть на Дофине, хоть на Туре. У Власова форма прямо звенит, англоязычные комментаторы постоянно о нем говорят. Меттьюс в отличных кондициях. Это люди, которых на Дофине не было, но хуже они от этого не стали.

    Саймон, к слову, стал шифроваться в последнее время. Кто меньше знает, лучше спит))

     

    Р.С. Через две недели на чемпионате мира Вудс точно даст жару всем претендентам. Вот уж кого не стоит недооценивать. Если не травмируется, конечно. Разделки у него нет, но горная форма просто изумительна сейчас.

  • Sezar
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    Sezar-Фото

    Думаю Погачар пойдет пораньше чем на последнем км. Надеюсь, кто-то вообще борзанет и пойдет на предпоследней горе, следующий этап-несложный.

    Вообще интересно как поведут себя Юмбо. Будут развозить или пойдут закрыто от обороны. Если последнее, то Роглич идет на удержание и, скорее всего, скоро начнет понемногу терять.

    Кстати, набор 4 км. - это серьезно.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Именно начиная с этого и далее на каждом этапе ,решится может многое.
    Незабывайте, что этот этап идет в связке с двумя воскресными и если даже ни чего не произойдет ,то последствия обязательно аукнутся на следующих этапах.
     
    Cкорее всего атаковать будут =все=, этап подходит как для генеральщиков, так и для охотников за этапами. Поедут и гороховые претенденты,  поедет и Саган за своим промежутком. 
    А если говорить о значимости этапов на оставшиеся пол-торы недели, то это №15 №17 и разделка.
    Не будет никто себя в кризис загонять именно завтра , ведь  в воскресенье нужно ехать  все деньги . Газанут опять на последнем километре и усё .

  • Александра
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (15)
    Александра-Фото

    Красивый финиш!

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