Лукас Хэмильтон, Фаусто Маснада, Майкл Вудс, Рафал Майка, Александр Власов о 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2020

Лукас Хэмильтон – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2020

4-й этап Тиррено-Адриатико-2020, первый горный, проложенный по дорогам Умбрии, завершился победой 24-летнего австралийского гонщика команды Mitchelton-Scott Лукаса Хэмильтона.

PHOTO CREDIT: LaPresse

Первый час гонки пелотон ехал на высокой скорости 46,7 км/ч, и 11 челотрыв дня смог уехать лишь через 60 км после старта. Но на финальном подъёме дня все последние остававшиеся впереди гонщики отрыва были пойманы пелотоном, после чего начались новые атаки.

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) атаковал за 12,8 км до финиша, за ним поехали Майкл Вудс (EF Pro Cycling), Герант Томас (Ineos Grenadiers), а затем переложились Александр Власов (Astana), Рафал Майка (Bora-hansgrohe). Но группа из пяти гонщиков во главе с Фаусто Маснадой и Джеймсом Ноксом (Deceuninck-Quick Step) была в 15 секундах и добрала на спуске генеральщиков, и Лукас Хэмильтон тут же атаковал.

К австралийскому гонщику сразу же присоединился Фаусто Маснада. Вдвоём они удержали минимальное преимущество, которого хватило, чтобы разыграть финиш. Хэмильтон атаковал за 100 м до финиша и одержал победу. Он также перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Александра Власова, которого опережает на 7 секунд.

Генеральщики финишировали через 10 секунд, первым из группы финишировал Майкл Вудс, защитивший майку лидера.

PHOTO CREDIT: LaPresse

Лукас Хэмильтон (Mitchelton-Scott): «Этап был трудным, но итог для нас отличный. Я выиграл этап, Саймон (Йейтс) хорошо идёт в генеральной классификации, он наш лидер в этой гонке. Завтра этап ещё сложнее, потому что будет горный финиш. Постараемся атаковать и взять майку лидера.

Это моя первая победа на гонке Мирового тура, поэтому я очень счастлив. На финальных километрах подъёма просто держался. Когда Йейтс атаковал впереди, я был во второй группе. Когда мы добрали, увидел, что у меня появился шанс. С той скоростью, которую мы набрали, я мог уехать. Мне повезло, что со мной уехал Маснада, потому что не думаю, что справился бы в одиночку. Мы хорошо сработались.

Саймон всё ещё наш лидер, а моя победа скорее бонус, но меня она высоко подняла в классификации. Я использую возможность, когда могу, и мне повезло, что у меня такой капитан как Саймон, который даёт товарищам по команде шанс.

Теоретически Маснада, возможно, быстрее меня. Поэтому я немного беспокоился и постарался, чтобы он ехал впереди на последних 500 метрах. В итоге это сработало в мою пользу».

Фаусто Маснада (Deceuninck-Quick Step): «Я приехал на гонку в хорошей форме. После того, как усидел за генеральщиками в среду на выматывающем финальном подъёме, мне захотелось что-то предпринять сегодня. Я выпал на последнем подъёме, но смог вернуться благодаря потрясающей работе Джеймса (Нокса). Потом атаковал вместе с Хэмильтоном, мы продавливали очень мощно, там потратил все силы. Несмотря на то, что я призёр, я не расстраиваюсь, потому что второе место при таких соперниках – хороший результат».

Майкл Вудс (EF Pro Cycling): «Доволен, как проехали сегодня. Уверен перед завтрашним этапом, потому что у меня сильные товарищи по команде. Если нога пойдёт, буду атаковать, чтобы выиграть больше времени в общем зачёте. Не думаю, что я фаворит, как уже говорил. Есть гонщики сильнее меня в разделке. Думаю, фавориты на этой Тиррено-Адриатико-2020 – Рафал Майка, Саймон Йейтс, Александр Власов и Герант Томас. Сегодня они ехали очень сильно».

Рафал Майка (Bora-hansgrohe): «Большую часть дня мы берегли силы. В конце я смог последовать за первыми атаковавшими. Но когда уехали Маснада и Хэмильтон, я не смог сесть за ними, но всё-таки сумел финишировать 8-м и сохранил 2-е место в общем зачёте. Это хорошая позиция перед предстоящими этапами».

Александр Власов (Astana): «Это был позитивный день, все прошло хорошо. На последних 50 км был очень высокий темп, но я смог удержаться впереди и нашел свой собственный ритм во время двух последних подъемов высшей категории. Незадолго до финиша я попробовал атаковать, но уехавшие чуть ранее два гонщика уже имели достаточное преимущество, поэтому я финишировал четвертым. В любом случае, это был хороший день для меня и для нашей команды, завтра нас ожидает королевский горный этап, где я буду пробовать свои силы вновь».

Герант Томас (Ineos Grenadiers): «Ребята отлично ехали весь день. Жаль, что мы потеряли Эдди Данбара, но все смогли собраться, чтобы компенсировать его отсутствие. На финальном подъёме я мог бы оставаться за Тео ещё немного, но просто поехал. В этой гонке важно чувствовать, как идёт нога, и в зависимости от этого немного менять стиль езды.

Мне не хотелось отвечать на каждое ускорение, потому что товарищи догоняли. Я просто ехал эту гонку, как если бы был готов её проиграть. В спринте был третьим. Думаю, поехал слишком рано, но всё в порядке».

Вилко Келдерман (Sunweb): «Ещё один хороший для нас день. Майкл (Мэттьюс) уехал в отрыв, что нам было выгодно, так как позволило сэкономить силы. В финале мы отлично подошли к последнему тяжёлому подъёму. Сэм (Оомен) и я вместе прошли вершину на небольшом просвете за первой группой. Сэм великолепно отработал, удерживая небольшое отставание между нами и ребятами впереди, поэтому я смог спринтовать».