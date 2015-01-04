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Перестановки в руководстве велокоманды Mitchelton-Scott

В велокоманде Mitchelton-Scott меняется руководящий состав

 

 

  Как сообщает La Gazzetta dello Sport, австралийскую велокоманду  Mitchelton-Scott покидают генеральный менеджер Шейн Бэннан (Shayne Bannan) и менеджер Альваро Креспи (Alvaro Crespi). Они оба были связаны с командой с момента её основания в 2012 году.

 

  На их место придут Брент Коупленд (Brent Copeland), который покидает команду Bahrain-McLaren, и Дарах Маккуэйд (Darach McQuaid).

 

 Ранее владелец команды Джерри Райан (Gerry Ryan) объявил об отмене сделки с Manuela Fundación, фондом, который собирался стать не только новым спонсором, но и новым владельцем лицензии австралийской команды. Переговоры с Manuela Fundación проводил Шейн Бэннан.

 

Как сообщает Ciclo.21, фонд Manuela Fundación продолжает искать возможность слияния с одной из существующих велокоманд Мирового тура.

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Теги к статье: Mitchelton-Scott

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 11:50 | Регистрация: 4.01.2015

    Всё-таки Испания "поглащает" Австралию и в команде грядут большие перестановки

    Как сообщает Ciclo.21, фонд Manuela Fundación продолжает искать возможность слияния с одной из существующих велокоманд Мирового тура.

    Они очень настырны, а имея наплохие бабосы в кошельке продолжают делать предложения и возможность покупки, так сказать, в целом ибо предложили очередной "транш" в 10 млн. евро, вот (цитата):

    "According to Spanish newspaper AS, Francisco Huertas, the Spanish businessman who runs the Manuela Fundación with his wife Maria Angustias González, has offered €10 million to buy Mitchelton-Scott’s WorldTour license from team owner Gerry Ryan"

    а ещё:

    "According to AS, the Manuela Fundación already agreed to pay roughly €20 million for New Global Cycling Services and its various assets without the license itself."

    Источник: Cyclingtips

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Комментарии

  • explosiveua
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (4)
    explosiveua-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    А я вот думаю зачем делать вирутальный ТдФ, когда настоящий хоть и перенесён, но пока что не отменён?
    Или же гонцам дают возможность каг бэ ощутить будущие этапы и всё-такое (хотя как ты ощутишь (вирутально!) когда колесишь дома, пускай даже и на Zwift-станке)
    С другой стороны я думаю, что орги типа перестраховывются ибо не факт что в сентября "живой" Тур де Франс состоится в полном объеме. А так вируалочку сделали - победитель известен)

     

    ЛеМан тоже не отменили, но виртуальную гонку провели

    И очень даже качественно (с трансляцией, графикой и звездами :))

  • EL-Fenomeno
    Перестановки в руководстве вел ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Всё-таки Испания "поглащает" Австралию и в команде грядут большие перестановки

    Как сообщает Ciclo.21, фонд Manuela Fundación продолжает искать возможность слияния с одной из существующих велокоманд Мирового тура.

    Они очень настырны, а имея наплохие бабосы в кошельке продолжают делать предложения и возможность покупки, так сказать, в целом ибо предложили очередной "транш" в 10 млн. евро, вот (цитата):

    "According to Spanish newspaper AS, Francisco Huertas, the Spanish businessman who runs the Manuela Fundación with his wife Maria Angustias González, has offered €10 million to buy Mitchelton-Scott’s WorldTour license from team owner Gerry Ryan"

    а ещё:

    "According to AS, the Manuela Fundación already agreed to pay roughly €20 million for New Global Cycling Services and its various assets without the license itself."

    Источник: Cyclingtips

  • EL-Fenomeno
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    А я вот думаю зачем делать вирутальный ТдФ, когда настоящий хоть и перенесён, но пока что не отменён?

    Или же гонцам дают возможность каг бэ ощутить будущие этапы и всё-такое (хотя как ты ощутишь (вирутально!) когда колесишь дома, пускай даже и на Zwift-станке)

    С другой стороны я думаю, что орги типа перестраховывются ибо не факт что в сентября "живой" Тур де Франс состоится в полном объеме. А так вируалочку сделали - победитель известен)

  • SoloBiker
    Наиро Кинтана: «Бесчестные аге ... (7)
    SoloBiker-Фото

    Если все так, как гово... пишет Наиро - то спасибо ему.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Наиро Кинтана: «Бесчестные аге ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Кинтана не прав. Все хотят сладко жрать - гладко спать- ездить на крутой тачке. Пусть вспомнит себя в 18? Готов был за тыщу долларов в любой евро любительской команде гонять. Так, что не надо.
    Проблема в том что 1000 долларов никто не дает
  • Astanaforever
    Наиро Кинтана: «Бесчестные аге ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Кинтана не прав. Все хотят сладко жрать - гладко спать- ездить на крутой тачке. Пусть вспомнит себя в 18? Готов был за тыщу долларов в любой евро любительской команде гонять. Так, что не надо.
  • SportSpirit
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (20)
    SportSpirit-Фото

    Саган не просто в штатском, а в художественном образе - отличное промо!

     

    Интересно, в ролике об итальянской кухне будет использоваться техника Hansgrohe?) We'll see) 

  • Salamandra
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (20)
    Salamandra-Фото
    Поддерживаю.
  • drevgen
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (4)
    drevgen-Фото

    Фигня этот виртуальный спорт. Это то же что, Раневская говорила про балет на льду и хоккей на траве. Но в хоккей я играл немножко, тут она ошиблась. Может я тоже, но ИМХО.

  • Salamandra
    Наиро Кинтана: «Бесчестные аге ... (7)
    Salamandra-Фото

    Кинтана молодчина. Болею за него последние несколько лет.

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