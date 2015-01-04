Перестановки в руководстве велокоманды Mitchelton-Scott

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 09:56
В велокоманде Mitchelton-Scott меняется руководящий состав
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, австралийскую велокоманду Mitchelton-Scott покидают генеральный менеджер Шейн Бэннан (Shayne Bannan) и менеджер Альваро Креспи (Alvaro Crespi). Они оба были связаны с командой с момента её основания в 2012 году.
На их место придут Брент Коупленд (Brent Copeland), который покидает команду Bahrain-McLaren, и Дарах Маккуэйд (Darach McQuaid).
Ранее владелец команды Джерри Райан (Gerry Ryan) объявил об отмене сделки с Manuela Fundación, фондом, который собирался стать не только новым спонсором, но и новым владельцем лицензии австралийской команды. Переговоры с Manuela Fundación проводил Шейн Бэннан.
Как сообщает Ciclo.21, фонд Manuela Fundación продолжает искать возможность слияния с одной из существующих велокоманд Мирового тура.
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