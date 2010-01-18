Велокоманда Mitchelton-SCOTT сформировала состав на 2020 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 17:40
Состав команды Mitchelton-SCOTT на 2020 год
Австралийская велокоманда Мирового тура Mitchelton-SCOTT объявила о завершении формирования состава на 2020 год. В команде будет выступать 28 велогонщиков из 14 стран. В команду пришли четверо новых гонщиков – 32-летний казахстанский гонщик Андрей Зейц и трое нео-про - 21-летний венгерский гонщик Барнабаш Пеак, 21-летний итальянский гонщик Александр Конышев и 20-летний австралийский гонщик Кэйден Кроувс. 38-летний швейцарский велогонщик Михаэль Альбазини будет выступать в команде до июня 2020 года, до завершения карьеры.
Эстебан Чавес и Микель Ниеве продлили контракты до конца 2021 года.
В 2019 году гонщики команды Mitchelton-SCOTT одержали 35 побед, 13 из которых в гонках Мирового тура, в том числе 5 побед на этапах Гран-туров.
Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды: «Цель номер один – продолжать побеждать. После ещё одного великолепного сезона 2019 года, который мы завершили с 35 победами, мы продолжим бороться за победы на гонках с января по октябрь, в том числе на каждом из трёх Гранд-туров. У нас есть состав, чтобы выполнить эти задачи.
Изменения в составе будут минимальными за 8-летнюю историю команды. Это показывает, что иногда важно обеспечить стабильность. В то же время к нам пришли очень талантливые ребята, в которых мы нуждались. Всегда приятно видеть новые лица в команде и рассчитывать не только на следующий год или два, а на долгий срок.
Самое важное – сохранить ядро команды, внимательно изучать, где возможны потери через год или два, чтобы не быть застигнутыми врасплох этими изменениями. Начало карьеры гонщиков нового поколения – нелёгкий процесс, который займёт время. Поэтому надо всё хорошо спланировать».
Состав команды Mitchelton-SCOTT на 2020 год:
Михаэль Альбазини/Michael Albasini, (Швейцария)
Джек Бауэр/Jack Bauer, (Новая Зеландия)
Сэм Бьюли/Sam Bewley, (Новая Зеландия)
Брент Букуолтер/Brent Bookwalter, (США)
Эстебан Чавес/Esteban Chavez, (Колумбия)
Люк Дабридж/Luke Durbridge, (Австралия)
Александр Эдмондсон/Alexander Edmondson, (Австралия)
Цгабу Грмай/Tsgabu Grmay, (Эфиопия)
Кейден Гроувс/Kaden Groves, (Австралия)
Джек Хейг/Jack Haig, (Австралия)
Лукас Хэмильтон/Lucas Hamilton, (Австралия)
Майкл Хепберн/Michael Hepburn, (Австралия)
Дэмьен Хаусон/Damien Howson, (Австралия)
Дэрил Импи/Daryl Impey, (ЮАР)
Кристофер Юл-Йенсен/Christopher Juul Jensen, (Дания)
Александр Конышев/Alexander Konychev, (Италия)
Кэмерон Мейер/Cameron Meyer, (Австралия)
Лука Мезгец/Luka Mezgec, (Словения)
Микель Ниеве/Mikel Nieve, (Испания)
Барнабаш Пеак/Barnabas Peak, (Венгрия)
Николас Шульц/Nicholas Schultz, (Австралия)
Каллум Скотсон/Callum Scotson, (Австралия)
Дайон Смит/Dion Smith, (Новая Зеландия)
Роберт Стэннард/Robert Stannard, (Австралия)
Адам Йейтс/Adam Yates, (Великобритания)
Саймон Йейтс/Simon Yates, (Великобритания)
Андрей Зейц/Andrey Zeits, (Казахстан)
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