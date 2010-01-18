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Велокоманда Mitchelton-SCOTT сформировала состав на 2020 год

Состав команды Mitchelton-SCOTT на 2020 год

 

 

  Австралийская велокоманда Мирового тура Mitchelton-SCOTT объявила о завершении формирования состава на 2020 год. В команде будет выступать 28 велогонщиков из 14 стран. В команду пришли четверо новых гонщиков – 32-летний казахстанский гонщик Андрей Зейц и трое нео-про - 21-летний венгерский гонщик Барнабаш Пеак, 21-летний итальянский гонщик Александр Конышев и 20-летний австралийский гонщик Кэйден Кроувс. 38-летний швейцарский велогонщик Михаэль Альбазини будет выступать в команде до июня 2020 года, до завершения карьеры.

Эстебан Чавес и Микель Ниеве продлили контракты до конца 2021 года.

 

  В 2019 году гонщики команды Mitchelton-SCOTT одержали 35 побед, 13 из которых в гонках Мирового тура, в том числе 5 побед на этапах Гран-туров.

 

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды: «Цель номер один – продолжать побеждать. После ещё одного великолепного сезона 2019 года, который мы завершили с 35 победами, мы продолжим бороться за победы на гонках с января по октябрь, в том числе на каждом из трёх Гранд-туров. У нас есть состав, чтобы выполнить эти задачи.

 

  Изменения в составе будут минимальными за 8-летнюю историю команды. Это показывает, что иногда важно обеспечить стабильность. В то же время к нам пришли очень талантливые ребята, в которых мы нуждались. Всегда приятно видеть новые лица в команде и рассчитывать не только на следующий год или два, а на долгий срок.

 

  Самое важное – сохранить ядро команды, внимательно изучать, где возможны потери через год или два, чтобы не быть застигнутыми врасплох этими изменениями. Начало карьеры гонщиков нового поколения – нелёгкий процесс, который займёт время. Поэтому надо всё хорошо спланировать».

 

 

Состав команды Mitchelton-SCOTT на 2020 год:

 

Михаэль Альбазини/Michael Albasini, (Швейцария)

Джек Бауэр/Jack Bauer, (Новая Зеландия)

Сэм Бьюли/Sam Bewley, (Новая Зеландия)

Брент Букуолтер/Brent Bookwalter, (США)

Эстебан Чавес/Esteban Chavez, (Колумбия)

Люк Дабридж/Luke Durbridge, (Австралия)

Александр Эдмондсон/Alexander Edmondson, (Австралия)

Цгабу Грмай/Tsgabu Grmay, (Эфиопия)

Кейден Гроувс/Kaden Groves, (Австралия)

Джек Хейг/Jack Haig, (Австралия)

Лукас Хэмильтон/Lucas Hamilton, (Австралия)

Майкл Хепберн/Michael Hepburn, (Австралия)

Дэмьен Хаусон/Damien Howson, (Австралия)

Дэрил Импи/Daryl Impey, (ЮАР)

Кристофер Юл-Йенсен/Christopher Juul Jensen, (Дания)

Александр Конышев/Alexander Konychev, (Италия)

Кэмерон Мейер/Cameron Meyer, (Австралия)

Лука Мезгец/Luka Mezgec, (Словения)

Микель Ниеве/Mikel Nieve, (Испания)

Барнабаш Пеак/Barnabas Peak, (Венгрия)

Николас Шульц/Nicholas Schultz, (Австралия)

Каллум Скотсон/Callum Scotson, (Австралия)

Дайон Смит/Dion Smith, (Новая Зеландия)

Роберт Стэннард/Robert Stannard, (Австралия)

Адам Йейтс/Adam Yates, (Великобритания)

Саймон Йейтс/Simon Yates, (Великобритания)

Андрей Зейц/Andrey Zeits, (Казахстан)

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Теги к статье: Mitchelton-SCOTT

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Вчера, 19:28 | Регистрация: 18.01.2010

    Казахстан как экзотика

  2. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 20:01 | Регистрация: 23.05.2017

    Сразу два венгра нео-про в мировом туре в новом сезоне. Вот что старт ГТ в стране делает)

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 21:34 | Регистрация: 27.07.2011

    Давай Андрей.удачи в новом сезоне и в новой команде.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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