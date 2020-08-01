Будущее команды Mitchelton-SCOTT обеспечено до конца 2022 года

Главный спортивный директор Mitchelton-SCOTT о будущем команды

Спортивный директор велокоманды Mitchelton-SCOTT Мэтт Уайт в подкасте Zwift Cycling Central рассказал, что будущее мужской и женской команд обеспечено на ближайшие два года. Официальные представители команды подтвердили VeloNews, что Джерри Райан (Jerry Ryan), владелец Mitchelton-SCOTT заверил весь персонал, что команда, по меньшей мере, до конца 2022 года, продолжит работать.

Мэтт Уайт: «Конечно, ситуацию стабилизировало активное ответственное отношение Джерри Райана. Все, абсолютно все у нас знают, что когда Джерри что-то говорит, так и будет. А когда все это знают, то у нас не будет переживаний по поводу второй части сезона или будущего. Думаю, вы увидите, что в женской и мужской командах Mitchelton-SCOTT состав на ближайшие пару лет не будет сильно меняться, так же, как и состав персонала. Мы с нетерпением ждём возвращения на дорогу, ждём, когда снова начнём побеждать.

Пару недель развивалась история с Manuela Foundation. По поводу фонда возникла масса вопросов. Это был период сомнений. Мы ничего, совершенно ничего не знали о спонсоре, о том, кто это такой. Фонд, который ещё не существует, но стабильность кораблю на ближайшие пару лет придал Джерри Райан».

Основное изменение в команде связано с приходом Брента Коупленда (Brent Copeland), который заменил на посту генерального менеджера Шейна Бэннана (Shayne Bannan).

Мэтт Уайт: «Брент Коупленд работает в нашем спорте 25 лет. Он был спортивным директором команды Lampre 10 или 12 лет. Потом он помогал Дугу Райдеру вывести команду MTN-Qhubeka с континентального на более высокий уровень. Потом он работал в Bahrain-Merida. Так что я знаю его, хотя мы не были близко знакомы. Но англоговорящее сообщество в велоспорте не так велико, а он известен, как толковый менеджер. Думаю, он великолепно впишется в нашу команду. За последнюю пару недель мы уже многое с ним сделали».