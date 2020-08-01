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Будущее команды Mitchelton-SCOTT обеспечено до конца 2022 года

Главный спортивный директор Mitchelton-SCOTT о будущем команды

 

 

  Спортивный директор велокоманды Mitchelton-SCOTT Мэтт Уайт в подкасте Zwift Cycling Central рассказал, что будущее мужской и женской команд обеспечено на ближайшие два года. Официальные представители команды подтвердили VeloNews, что Джерри Райан (Jerry Ryan), владелец  Mitchelton-SCOTT заверил весь персонал, что команда, по меньшей мере, до конца 2022 года, продолжит работать.

 

 

 Мэтт Уайт: «Конечно, ситуацию стабилизировало активное ответственное отношение Джерри Райана. Все, абсолютно все у нас знают, что когда Джерри что-то говорит, так и будет. А когда все это знают, то у нас не будет переживаний по поводу второй части сезона или будущего. Думаю, вы увидите, что в женской и мужской командах Mitchelton-SCOTT состав на ближайшие пару лет не будет сильно меняться, так же, как и состав персонала. Мы с нетерпением ждём возвращения на дорогу, ждём, когда снова начнём побеждать.

 

  Пару недель развивалась история с Manuela Foundation. По поводу фонда возникла масса вопросов. Это был период сомнений. Мы ничего, совершенно ничего не знали о спонсоре, о том, кто это такой. Фонд, который ещё не существует, но стабильность кораблю   на ближайшие пару лет придал Джерри Райан».

 

Основное изменение в команде связано с приходом Брента Коупленда (Brent Copeland), который заменил на посту генерального менеджера Шейна Бэннана (Shayne Bannan).

 

  Мэтт Уайт: «Брент Коупленд работает в нашем спорте 25 лет. Он был спортивным директором команды Lampre 10 или 12 лет. Потом он помогал Дугу Райдеру вывести команду MTN-Qhubeka с континентального на более высокий уровень. Потом он работал в Bahrain-Merida. Так что я знаю его, хотя мы не были близко знакомы. Но англоговорящее сообщество в велоспорте не так велико, а он известен, как толковый менеджер. Думаю, он великолепно впишется в нашу команду. За последнюю пару недель мы уже многое с ним сделали».

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Теги к статье: Mitchelton-SCOTT

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Konstantin41
    Велокоманда CCC распределила к ... (5)
    Konstantin41-Фото

    Я верю, что Закарин может ещё раз подняться на подиум Гранд-тура, но не ТДФ. Вуэльта или Джиро - да. И ставку надо делать именно на Вуэльту.

  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр против включения ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    дяде Патрикею показать картинки с Туров столетней давности. - какие козьи тропы тогда ехали, на чём ехали, в чём ехали, как оказывалась техпомощь (и оказывалась ли), и много-много всего такого интересного..

    может быть, тогда седой уже дядя не будет попусту вскукарекивать. именно это выглядит нелепо

    полагаю, для ASO это лишь скромная дань истории. и ничего страшного, если электронно-карбоновые кони свернут ненадолго с асфальта на козью тропу

  • Earl57
    Велокоманда CCC распределила к ... (5)
    Earl57-Фото
    А у них есть выбор? ССС за выживание борется, им надо показать потенциальным спонсорам, что команда не халам-балам, за генерал на Туре борется. Понятно, что главные надежды в реальности на ГВА и Трентина в спринтах, а Ильнур уж как получится...
    И не они одни такие. Вон посмотрите на Митчелтон. Говорят про Тур, а самых сильных гонщиков с Саймоном на Джиро отправляют. Где у Саймона гораздо больше шансов чем у Адама на Туре. Жисть такая, что делать.
  • Pi-man
    Велокоманда CCC распределила к ... (5)
    Pi-man-Фото

    Я думаю, что реальный план Закарина именно таков - на Тур за этапом, на Вуэльту - за высоким местом в генерале. А говорить - так это часть работы...

  • Cyrill
    Велокоманда CCC распределила к ... (5)
    Cyrill-Фото

    При всём уважении к Ильнуру - конечно, деньги надо отрабатывать, куда ставят, там и ехать. Но, если смотреть на вещи реально - взять этап на ТДФ и попасть в тройку генерала на Вуэльте - это будет супер-результат для Ильнура. Я надеюсь, они шутят, говоря про генерал ТДФ ? Просто в погоне за журавлём, он будет истощён к Вуэльте. Про его капитанство в целом - думаю у него сейчас одна из самых выгодных позиций в пелотоне - его рассматривают максимум как претендента на горный этап, но по сути он может больше...

  • Camel
    Велокоманда CCC распределила к ... (5)
    Camel-Фото

    Что-то мне подсказывает, что Закарин как капитан, что баба на судне.

  • motte
    Крис Фрум переходит в велокома ... (36)
    motte-Фото
    Спасибо
    Искренне,
  • Серафим
    Тадей Погачар готовится дебюти ... (8)
    Серафим-Фото
    ИМХО, у Берналя, Роглича, Погачара рост идеальный для многодневщика на ГТ. На недельках это уже не так важно, там один этап разделки часто решает в генерале.
    Мне кажется, и без гормонов можно взрастить хорошего генеральщика, рост 175 вполне себе обычный, генетически определенный, даже в Европе, Я не говорю про Азию, где это даже слишком высокий рост.
    Кстати, Саму Дюмулен с ростом 158 был довольно неплохим спринтером, любопытно, да? Только недавно закончил карьеру.
  • uran
    Матье ван дер Пул о подготовке ... (1)
    uran-Фото

    Ему нужно ехать все подряд, все монументы. К чему эти наскоки Париж-Рубе? Шансов на выиграть в 5 гонках куда выше, чем в одной. Лишним опыт никогда не будет, тем более для такого классика, Матье создан для монументов.

  • uran
    Тадей Погачар готовится дебюти ... (8)
    uran-Фото
    Глянул антропометрию основных новых: Берналь 175 60 Роглич 177 65 Погачар 176 66 Карапас 170 62 Алафилипп 173 62 Ну и Эвенепул 171 61 Из 180+ это Дюмолан Фрум Томас, которые уже не действующие. Уж не будут сейчас специально готовить будущих генеральщиков на гормонах и ограничивать рост? Пидкок 158, что за рост такой?

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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