Mitchelton-Scott – новое название велокоманды Orica-Scott в 2018 году

Австралийская велокоманда Orica-Scott в 2018 году будет называться Mitchelton-Scott

В 2018 году команда Orica-Scott будет называться Mitchelton-Scott, цвета велоформы также изменятся на чёрно-жёлтые. Изменение названия команды связано со сменой титульного спонсора – вместо компании Orica, которая в конце 2017 года завершает спонсорскую поддержку после пяти лет сотрудничества, титульным спонсором станет сам владелец команды Джерри Райан (Gerry Ryan). Ему принадлежит винодельческая компания Mitchelton.

Джерри Райан планирует расширять бизнес, помимо винодельни Mitchelton он собирается открыть отель, и считает, что велоспорт поможет развитию этого направления бизнеса и привлечь туристов из других стран.

В этом году компания Mitchelton уже стала титульным спонсором любительской андеровской команды, которую основал Джерри Райан.

Эндрю Райан, сын Джерри Райана, менеджер команды: «В прошлом компания Mitchelton фокусировалась на бизнесе в пределах Австралии, но теперь мы готовы двигаться на внешние рынки, велоспорт отлично поможет прорекламировать наш бренд в разных странах. Открывая отель и спа, мы хотим увеличить поток иностранных туристов, и велокоманда поможет представить наше поместье всему миру».