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Mitchelton-Scott – новое название велокоманды Orica-Scott в 2018 году

Австралийская велокоманда Orica-Scott в 2018 году будет называться Mitchelton-Scott

 

 

  В 2018 году команда Orica-Scott будет называться Mitchelton-Scott, цвета велоформы также изменятся на чёрно-жёлтые. Изменение названия команды связано со сменой титульного спонсора – вместо компании Orica, которая в конце 2017 года завершает спонсорскую поддержку после пяти лет сотрудничества, титульным спонсором станет сам владелец команды Джерри Райан (Gerry Ryan). Ему принадлежит винодельческая компания Mitchelton.

 

  Джерри Райан планирует расширять бизнес, помимо винодельни Mitchelton он собирается открыть отель, и считает, что велоспорт поможет развитию этого направления бизнеса и привлечь туристов из других стран.

 

  В этом году компания Mitchelton уже стала титульным спонсором любительской андеровской команды, которую основал Джерри Райан.

 

 

 

 

  Эндрю Райан, сын Джерри Райана, менеджер команды: «В прошлом компания Mitchelton фокусировалась на бизнесе в пределах Австралии, но теперь мы готовы двигаться на внешние рынки, велоспорт отлично поможет прорекламировать наш бренд в разных странах. Открывая отель и спа, мы хотим увеличить поток иностранных туристов, и велокоманда поможет представить наше поместье всему миру».

 

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Теги к статье: Mitchelton-Scott Orica-Scott

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Вчера, 01:47 | Регистрация: 4.07.2013

    Как же задрали эти изменения формы и названия команд в пелотоне! 

  2. Имя: sasha

    sashaney

    Вчера, 19:58 | Регистрация: 19.09.2014

    Следствие отсутсвия денег как класса. Ну какая винодельня? Следуюшим спонсором будет столовка у дороги? И этой команде грозит кирдык в скором? Где все эти Гуглы, Амазоны, Майксрософты? На их деньги можно было бы держать весь ВордТур. А, может, даже и самообеспечиваемость, по типу североамериканских проф лиг. Тогда и имя/форму менять не надо будет раз в два года.

  3. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 22:39 | Регистрация: 21.05.2014

    От взрывчатки к вину. Красиво. Не то что эти ваши паркеты да вытяжки кухОнные. biggrin

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Комментарии

  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес остается в ... (6)
    Адриен-Фото
    Что значит "побегов"? Разве спортсмены крепостные или в велоспорте существует правило пожизненного найма? Кстати, а чему радоваться ? Захочет уйти - уйдет и при наличии действующего контракта - как тот же Роза. Ару тоже пришел в Астану в 22 года, пять лет в ней ЧЕСТНО отработал, зачем же его называть беглецом ? Еще неизвестно как Лопес себя поведет в 2020, ему то тогда тоже стукнет 26 - как Ару сейчас. Если уйдет - тоже будет плохим ?
  • protur
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (33)
    protur-Фото

    Восход Sky и очевидный, если не закат, то откат с пъедестала доминатора пришлись в основном на "эпоху" Куксона! Сразу призадумаешься, нет ли тут связи?

    И вспомним с какой программой шел Патрик Маккуэйд (проигравший Куксону) на выборы президента UCI.

    «С того момента, как в 2005 году я стал президентом UCI – велоспорт изменился. Сейчас это глобальный вид спорта. Теперь можно участвовать в соревнованиях и побеждать без допинга.

    За эти восемь лет я построил в велоспорте самую сложную и эффективную антидопинговую инфраструктуру в мировом спорте. Я показал многим странам по всему свету, насколько прекрасен наш вид спорта», – приводит слова Маккуэйда официальный сайт UCI.

  • Николай Степаныч
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (33)
    Николай Степаныч-Фото

    Русскоязычные фанаты такие умные, а профессионалы спорта и медицины, устанавливающие антидопинговые правила - полные идиоты. Хотя нет, вы, наверное, скажете, что они понимают ваши "простые истины" и "здравый смысл", но мировая закулиса во всем виновата.

  • Berdok
    Заявление организаторов Вуэльт ... (39)
    Berdok-Фото
    ых-хыыыыы-хыыыыыы!!!
    спасибо, камрад, посмеялся от души!
  • Berdok
    Заявление организаторов Вуэльт ... (39)
    Berdok-Фото

  • Meridale
    Велокоманда LottoNL-Jumbo раст ... (3)
    Meridale-Фото

    Поспать не дали человеку. А у него работа, кстати, тяжёлая.

  • ktilp-12
    Мигель Анхель Лопес остается в ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Лопес трудолюбив,честолюбив, не боится большой работы, успехов и удачи.

    2020г. ему будет только 26 лет, поэтому побед будет много. 

  • Leka68
    Велокоманда LottoNL-Jumbo раст ... (3)
    Leka68-Фото
    Все просто... Двое сдали организатора этой вечеринки! Короче- колесничали.
  • ktilp-12
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (33)
    ktilp-12-Фото

     Куксон подумал, что вопрос по Фруму "разрешился", значит данные вопросы неоднократно "разрешались" Скаем, поэтому они решились на такой шаг, думая, что Куксон сохранит свой пост. Победа на 2 гранд Турах почти без перерыва (Тур + Вуэльта), не доказана. Надо проверить анализы на чемпионате мира.  

  • rude_rider
    Мигель Анхель Лопес остается в ... (6)
    rude_rider-Фото

    в этот раз астана подсуетилась

     

    еще бы теперь топ горняков команды закрепить надолго

     

    Лопесу ехать на Джиро там много молодых будет есть кому что доказывать

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