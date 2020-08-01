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Владелец команды Mitchelton-SCOTT о несостоявшейся сделке с фондом “Manuela Fundacion”

Джерри Райан: «Сделка с “Manuela Fundacion” оказалась не тем, что я думал»

 

 

   Джерри Райан (Gerry Ryan), владелец велокоманды Mitchelton-Scott, хочет сохранить «австралийскую ДНК» команды.

 

  Он отказался от сделки с некоммерческим фондом Manuela Fundación, когда узнал, что фонд собирается приобрести команду, а не становиться титульным спонсором. Подробностями о несостоявшемся контракте Джерри Райан поделился в интервью Sydney Morning Herald.

 

  Джерри Райан: «Я не разобрался в деле досконально, а когда начал изучать, ….сделка оказалась не той, о которой я думал. Это было совсем не то. Я сказал нет, потому что они могли стать только спонсорами, но не владельцами».

 

  Владелец команды Mitchelton-Scott подчеркнул, что никогда не разговаривал ни с владельцем фонда Франсиско Уэртасом, ни с его представителем, Стефано Гардзелли:

 

  «Разговаривал Шейн Бэннан. У меня не было даже переписки, кроме пары электронных писем. Проблема оказалась в том, что все переговоры велись через Zoom. Я думаю, что в переводе многое оказалось неверно понятым – и то, что они хотят, и то, что ищем мы. Я поздно подключился к переговорам, когда сделка в основном была согласована, но не получила моего одобрения. Как только я вник, сразу же вышел из дела.

 

  Он (Шейн Бэннан) решил уйти, потому что была потеряна почва под ногами. Шейн был честен, откровенно сказал: «Я привёл команду к этому этапу, думаю, наверное, ей нужен свежий взгляд и свежее направление».

 

  Возможно, в следующем году вы увидите, как в команду придёт больше австралийцев. Мы постараемся собрать в команду лучших из тех, кого сможем нанять». 

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Теги к статье: Mitchelton-SCOTT

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Комментарии

  • SportSpirit
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
    SportSpirit-Фото

    После воскресного кофе, хочу предложить к обсуждению вот какую тему про Ineos.

     

    В тактике 3-х капитанов помимо психологических холиваров есть один конкретный недостаток: «минус 1 грегори». В текущих реалиях количественно уменьшенный поезд будет ослаблен еще и отсутствием долгой скатанности. Для Sky это всегда было архиважно.

     

    Можно и по персоналиям пробежаться. Ушел сильнейший доместик Пулс и заметный де ла Крус. Завершил Кириенко. Квято уже вряд ли будет также хорош, как до ТДФ-2018 включительно.

     

    Самым надежным, на мой взгляд, выглядит нордический испанец Кастровьехо. Проверенный Люк Роу, удачно влившийся Ван Барле. Карапас в Ineos после долгой паузы – загадка. Ставить Москона – рискованно.

     

    Резюмируя «А грегори кто – вот в чем в вопрос?»)

  • rude_rider
    Роман Барде разделит лидерство ... (1)
    rude_rider-Фото
    Толку Лучше сразу за горох или охота за этапами
  • Semen057
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
    Semen057-Фото

    Друзья! Запаситесь пивом, поп-корном и терпением!!! Нечего гадать на кофейной гуще. Скоро все узнаем или увидим!



    [/quote]

     И мы не должны забывать, что, к несчастью, у них больше нет Николя Порталя, который мог бы сгладить напряжённые моменты.

     [quote]

    good

  • EL-Fenomeno
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: RVL
    ...исключать участие Фруми в тдф это бред. Он основная фигура события, и оч многое сейчас завязано на нем.

    Вот именно (тоже так считаю). Последний ТдФ Фрума в ИНЭОСе и не взять, так Прюдом, Ино и другие орги такое не попустят (не взять звезду на ГТ - я без иронии); хотя с другой стороны много французиков (может и не только французов) учитывая как они высказывали свое "Буу-у" и недовольство для Фрумия во время горных этапов раньше будут совсем не против (т.е. даже моджет и рады) елси не увидят Криса на своем туре.

    Цитата: Astanaforever
    Инеос тур не возьмет если допустят Фрума к нему.. И тому вина Фрума, его амбициям, его тщеславию. Еще тур не стартовал, а уже такая байга! А когда стартануть, то вообще начнутся трехголовые разборки, что будет на пользу соперникам. Джамбо под шумок сделают их в горах. Зря они замутили с тремя капитанами. Надо было сразу осадить шкипера, без иллюзий чтобы. Вот теперь и пожинают плоды распрей и недопониманий.

    Шо то слишком громкое заявление: и насчёт Фрума (его амбиции, тщеславие - что! разве человек/спортсмен не может мечтать и заявлять об очередной победе на гонке?), и насчёт самой британской команды.

    Джамбо хороши, но вот беда в том, что ТОМ (простите за каламбур) в этом сезоне какой то "мятный", всё готовился и откладывал (а время то идёт), да и Кройшвайк как не крути рангом поНиже будет если его брать тет-а-тет например с тем же Берналем.

  • Astanaforever
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Инеос тур не возьмет если допустят Фрума к нему.. И тому вина Фрума, его амбициям, его тщеславию. Еще тур не стартовал, а уже такая байга! А когда стартануть, то вообще начнутся трехголовые разборки, что будет на пользу соперникам. Джамбо под шумок сделают их в горах. Зря они замутили с тремя капитанами. Надо было сразу осадить шкипера, без иллюзий чтобы. Вот теперь и пожинают плоды распрей и недопониманий.
  • RVL
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
    RVL-Фото

    Стратегий развития событий много. Но исключать участие Фруми в тдф это бред. Он основная фигура события, и оч многое сейчас завязано на нем.

  • RVL
    Патрик Лефевр против включения ... (18)
    RVL-Фото

    А мне не нравится паркетный тур

  • veloliveuser
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
    veloliveuser-Фото
    а что есть гонщик, пусть и гранд, в инеос без команды? Фрум не выиграл бы ни одного гт без команды. вспомните, как мувики его разобрали на раз-два, когда скаевцы отстали. так и теперь тренер и команда будут ковать победу. ну а с кем во главе - увидим.
  • Sezar
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
    Sezar-Фото

    Думаю таки больше. Все же колумбийцы стали лучше адаптироваться к жесткой спортивной конкуренции, культурная прошивка стала качественнее. Бетанкуровских эпических залетов здесь уже не будет. Лет в 35 как от Фрума, Нибали и Томаса от них (него) вряд ли чего придется ждать. Но до 30 Берналь успеет пошуметь.

  • Гонщик
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Адриен
    Как-то не верится, что - как сказал Гимар - Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ. Конечно, всё может быть, но вспоминаются подобные прогнозы о "головокружительной " карьере того же Кинтаны. Какие были надежды ! И не безосновательные... А что на выхлопе ?.. Что касается Фрума - если его допустят до Тура ( не пустить - проявить неэтичность и непорядочность), то он будет его проходить в ОДИНОЧКУ . Поэтому ( уже писал) ему не стоит сильно напрягаться, рвать жилы и тратить драгоценное здоровье ради победы уже ЧУЖОЙ команды. Тем более, что она вряд ли будет работать на самого Фрума... Проехать в СВОЁ удовольствие, взять этап... А вот в 2021 , будучи ЕДИНОЛИЧНЫМ и НЕПРЕРЕКАЕМЫМ - "распрямить пружину" по максимуму... Конечно, руководство Ineos хорошо осведомлено о здоровье Фрума после травмы, о его функционале, о настроении, о  форме. То же касается и Берналя. Наверное поэтому и предпочли последнего, не церемонясь с четырехкратным. Но очень хочется , чтобы желаемое стало действительным. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ и СОВЕСТИ.
    Нет у Фрума времени на раскачку , поезд его стремительно уходит и если не получиться в этом году нанести нокаутирующий удар , придётся лишь передавать опыт молодым в слабой команде . Томас и Берналь на него работать  точно не станут , ибо своих амбиций выше крыши , поэтому скорее всего  Инеос  будет разгромлен на предстоящем Туре .



    Цитата: Sezar
    Хм, ну как по мне, совершенно очевидно, что Берналь в топовых кондициях будет сильнее Фрума в его лучшие времена. Другое дело, что те, кто идут после Берналя - сильнее их обоих. Потому 5 ТДФ Берналю вряд ли светит.
    Наврят ли , будет как  Кинтаныч , Колумбйцы быстро сдуваются , какие там пять Туров , один счучайно зацепил и хватит ему .

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
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