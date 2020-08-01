Владелец команды Mitchelton-SCOTT о несостоявшейся сделке с фондом “Manuela Fundacion”

SportSpirit

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11) После воскресного кофе, хочу предложить к обсуждению вот какую тему про Ineos. В тактике 3-х капитанов помимо психологических холиваров есть один конкретный недостаток: «минус 1 грегори». В текущих реалиях количественно уменьшенный поезд будет ослаблен еще и отсутствием долгой скатанности. Для Sky это всегда было архиважно. Можно и по персоналиям пробежаться. Ушел сильнейший доместик Пулс и заметный де ла Крус. Завершил Кириенко. Квято уже вряд ли будет также хорош, как до ТДФ-2018 включительно. Самым надежным, на мой взгляд, выглядит нордический испанец Кастровьехо. Проверенный Люк Роу, удачно влившийся Ван Барле. Карапас в Ineos после долгой паузы – загадка. Ставить Москона – рискованно. Резюмируя «А грегори кто – вот в чем в вопрос?»)

rude_rider

Роман Барде разделит лидерство ... (1) Толку Лучше сразу за горох или охота за этапами

Semen057

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11) Друзья! Запаситесь пивом, поп-корном и терпением!!! Нечего гадать на кофейной гуще. Скоро все узнаем или увидим!



[/quote] И мы не должны забывать, что, к несчастью, у них больше нет Николя Порталя, который мог бы сгладить напряжённые моменты. [quote]

EL-Fenomeno

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11) Цитата: RVL ...исключать участие Фруми в тдф это бред. Он основная фигура события, и оч многое сейчас завязано на нем. Вот именно (тоже так считаю). Последний ТдФ Фрума в ИНЭОСе и не взять, так Прюдом, Ино и другие орги такое не попустят (не взять звезду на ГТ - я без иронии); хотя с другой стороны много французиков (может и не только французов) учитывая как они высказывали свое "Буу-у" и недовольство для Фрумия во время горных этапов раньше будут совсем не против (т.е. даже моджет и рады) елси не увидят Криса на своем туре. Цитата: Astanaforever Инеос тур не возьмет если допустят Фрума к нему.. И тому вина Фрума, его амбициям, его тщеславию. Еще тур не стартовал, а уже такая байга! А когда стартануть, то вообще начнутся трехголовые разборки, что будет на пользу соперникам. Джамбо под шумок сделают их в горах. Зря они замутили с тремя капитанами. Надо было сразу осадить шкипера, без иллюзий чтобы. Вот теперь и пожинают плоды распрей и недопониманий. Шо то слишком громкое заявление: и насчёт Фрума (его амбиции, тщеславие - что! разве человек/спортсмен не может мечтать и заявлять об очередной победе на гонке?), и насчёт самой британской команды. Джамбо хороши, но вот беда в том, что ТОМ (простите за каламбур) в этом сезоне какой то "мятный", всё готовился и откладывал (а время то идёт), да и Кройшвайк как не крути рангом поНиже будет если его брать тет-а-тет например с тем же Берналем.

Astanaforever

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11) Инеос тур не возьмет если допустят Фрума к нему.. И тому вина Фрума, его амбициям, его тщеславию. Еще тур не стартовал, а уже такая байга! А когда стартануть, то вообще начнутся трехголовые разборки, что будет на пользу соперникам. Джамбо под шумок сделают их в горах. Зря они замутили с тремя капитанами. Надо было сразу осадить шкипера, без иллюзий чтобы. Вот теперь и пожинают плоды распрей и недопониманий.

RVL

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11) Стратегий развития событий много. Но исключать участие Фруми в тдф это бред. Он основная фигура события, и оч многое сейчас завязано на нем.

RVL

Патрик Лефевр против включения ... (18) А мне не нравится паркетный тур

veloliveuser

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11) а что есть гонщик, пусть и гранд, в инеос без команды? Фрум не выиграл бы ни одного гт без команды. вспомните, как мувики его разобрали на раз-два, когда скаевцы отстали. так и теперь тренер и команда будут ковать победу. ну а с кем во главе - увидим.

Sezar

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11) Думаю таки больше. Все же колумбийцы стали лучше адаптироваться к жесткой спортивной конкуренции, культурная прошивка стала качественнее. Бетанкуровских эпических залетов здесь уже не будет. Лет в 35 как от Фрума, Нибали и Томаса от них (него) вряд ли чего придется ждать. Но до 30 Берналь успеет пошуметь.

Гонщик

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11) Цитата: Адриен Как-то не верится, что - как сказал Гимар - Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ. Конечно, всё может быть, но вспоминаются подобные прогнозы о "головокружительной " карьере того же Кинтаны. Какие были надежды ! И не безосновательные... А что на выхлопе ?.. Что касается Фрума - если его допустят до Тура ( не пустить - проявить неэтичность и непорядочность), то он будет его проходить в ОДИНОЧКУ . Поэтому ( уже писал) ему не стоит сильно напрягаться, рвать жилы и тратить драгоценное здоровье ради победы уже ЧУЖОЙ команды. Тем более, что она вряд ли будет работать на самого Фрума... Проехать в СВОЁ удовольствие, взять этап... А вот в 2021 , будучи ЕДИНОЛИЧНЫМ и НЕПРЕРЕКАЕМЫМ - "распрямить пружину" по максимуму... Конечно, руководство Ineos хорошо осведомлено о здоровье Фрума после травмы, о его функционале, о настроении, о форме. То же касается и Берналя. Наверное поэтому и предпочли последнего, не церемонясь с четырехкратным. Но очень хочется , чтобы желаемое стало действительным. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ и СОВЕСТИ.

Нет у Фрума времени на раскачку , поезд его стремительно уходит и если не получиться в этом году нанести нокаутирующий удар , придётся лишь передавать опыт молодым в слабой команде . Томас и Берналь на него работать точно не станут , ибо своих амбиций выше крыши , поэтому скорее всего Инеос будет разгромлен на предстоящем Туре .



Нет у Фрума времени на раскачку , поезд его стремительно уходит и если не получиться в этом году нанести нокаутирующий удар , придётся лишь передавать опыт молодым в слабой команде . Томас и Берналь на него работать точно не станут , ибо своих амбиций выше крыши , поэтому скорее всего Инеос будет разгромлен на предстоящем Туре . Цитата: Sezar Хм, ну как по мне, совершенно очевидно, что Берналь в топовых кондициях будет сильнее Фрума в его лучшие времена. Другое дело, что те, кто идут после Берналя - сильнее их обоих. Потому 5 ТДФ Берналю вряд ли светит. Наврят ли , будет как Кинтаныч , Колумбйцы быстро сдуваются , какие там пять Туров , один счучайно зацепил и хватит ему . Наврят ли , будет как Кинтаныч , Колумбйцы быстро сдуваются , какие там пять Туров , один счучайно зацепил и хватит ему .