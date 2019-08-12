Андрей Зейц переходит в команду Mitchelton-Scott

Андрей Зейц подписал двухлетний контракт с командой Mitchelton-Scott

32-летний казахстанский велогонщик Андрей Зейц подписал двухлетний контракт с австралийской командой Мирового тура Mitchelton-Scott, куда переходит после 12 лет работы в казахстанской команде Astana.

Карьеру профессионального велогонщика Андрей Зейц начал в 2008 году. За это время он принял участие в 18 Гран-турах, все их проехал до конца. Команда Mitchelton-Scott ставит целью борьбу за победу на Гран-турах, а Андрей Зейц - один из самых опытных доместиков пелотона.

Он внёс вклад в борьбу капитанов команды за победы и подиумы на Гран-турах (победа Винченцо Нибали на Джиро д’Италия-2013, 2-е место Нибали на Вуэльте Испании-2013, 3-е место Фабио Ару на Джиро д’Италия-2014, 2-е место Фабио Ару на Джиро д’Италия-2015, победа Фабио Ару на Вуэльте Испании-2015, победа Винченцо Нибали на Джиро д’Италия-2016, подиум Винченцо Нибали на Джиро д’Италия-2017, 3-е место Мигеля Лопеса на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании-2018).

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-SCOTT: «Андрей - настоящий труженик. За 12 лет работы в команде Astana он проехал 12 Гран-туров, внёс вклад в успехи команды этих лет. В нашу команду он принесёт огромный опыт. Он знает, как побеждать на многодневных гонках. Андрей – ценный для нашей команды гонщик, так как мы продолжаем усиливать состав на борьбу за Гран-туры и победы в многодневных гонках Мирового тура».