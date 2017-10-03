Саша Модоло подписал контракт с велокомандой Джонатана Воутерса

Саша Модоло переходит в команду Джонатана Воутерса

Джонатан Воутерс благодаря поддержке нового спонсора сумел сохранить состав гонщиков и персонала нынешней команды Cannondale-Drapac, и продолжает формировать состав на будущий год. Компания Slipstream Sports подписала двухлетний контракт с 30-летним итальянским гонщиком Сашей Модоло, который последние два года выступал в команде UAE Team Emirates.

За 8 лет карьеры в профессионалах он работал лишь в итальянской команде или в команде, где персонал и велогонщики большей частью были из Италии. В общей сложности с 2010 года Саша Модоло одержал 45 побед, в том числе две на этапах Джиро д’Италия. В этом сезоне у него 4 победы, последнюю из которых взял на этапе Тура Польши-2017.

Саша Модоло: «Переход в Slipstream – большой шаг, но это именно то, что мне надо. После четырёх лет работы с Джузеппе Саронни, которого хочу поблагодарить, я, в свои 30 лет искал новую мотивацию, которую нашёл в этой команде. Все, с кем я говорил в Slipstream, верят в меня. Для гонщика очень важно чувствовать ответственность и знать, что в тебе уверены.

Я горжусь всеми своими победами, но больше всего выигранными этапами Джиро д’Италия и победой на этапе Тура Швейцарии (в 2014), когда обошёл Петера Сагана. В этом году я стал 6-м на Туре Фландрии, и этот результат тоже особенный для меня.

За послдение несколько лет я показывал высокие результаты на тяжёлых гонках, надеюсь, что в хорошем окружении с моими новыми товарищами по команде добьюсь больших побед на крупных гонках.

С нетерпением жду знакомства с новым персоналом, товарищами по команде и новой техникой. Моя самая большая цель – создать хороший развозящий поезд для спринта. Я также очень хочу работать на команду.

Благодарю Slipstream Sports за то, что дали мне эту возможность. Надеюсь отплатить моей новой команде победами».