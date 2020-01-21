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Команда Arkea-Samsic готовится к сезону 2020 года

Менеджер велокоманды Arkea-Samsic: «Мы смотрим на положительную сторону нашего отсутствия в Мировом туре»

 

 

  Французская проконтинентальная команда Arkea-Samsic надеется, что подписание Наиро Кинтаны и Насэра Буанни позволит команде сделать скачок в развитии.  Arkea-Samsic не получили лицензию команды Мирового тура по спортивным критериям. Международный союз велосипедистов (UCI)  учитывал результаты команды за последние три года, а в этом  году гонщики Arkea-Samsic одержали всего пять побед, и ни одной на гонке Мирового тура, в 2018 году у команды было всего две победы, в 2017 – 12 побед, но ни одной на гонке Мирового тура.

 

  О получении приглашения на Тур де Франс-2020 генеральный менеджер команды Ardea-Samsci Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert) не слишком беспокоится – команда ни разу не осталась  вне французского Гран-тура с 2014 года даже без присутствия трёхкратного призёра Большой Петли, который теперь будет капитаном команды.

 

  В интервью Cyclingnews генеральный менеджер команды Arkea-Samsic Эммануэль Юбер рассказал об изменениях в команде и целях на ближайший сезон.

 

Команда Arkea-Samsic готовится к сезону 2020 года

 

 

  Эммануэль Юбер: «Сейчас для нашей команды поворотный момент. Мы начали процесс «интернационализации», когда подписали в 2018 году Варрана Баргиля. Сейчас с приходом Наиро делаем ещё один шаг в этом направлении.

 

  Наиро почти всегда выступал в Movistar, на личном уровне ему необходим переход в новую команду, чтобы появились новые вызовы и новая ответственность. С нашей точки зрения он поможет нашей команде подняться на совершенно новый уровень по сравнению с тем, где мы находимся сейчас.

 

  Что касается Насэра, последние несколько лет у него были очень трудными. Он хотел дать импульс своей карьере, прежде всего, побеждать в гонках. Я знаю, что он много тренируется, у нас он получит хороший шанс вновь двигаться вперёд.

 

 Для борьбы за генеральную классификацию в горах у нас будет достаточно гонщиков – Наиро, Варран и два или три горняка.

 

  В отношении спринтов всё зависит во многом от этапов. Тур де Франс-2020 будет очень горным, так что, возможно, со спринтами ситуация осложнится. Мы должны проработать, каким образом будем бороться в гонке, но этот вопрос будет решаться во время сезона.

 

  Насэр, Варран, Наиро, без сомнения, войдут в наш состав на Тур де Франс. Но у Насэра были сложные сезоны, ему нужно вернуть былое мастерство в борьбе за победы.

 

  Мы знали существующую систему получения лицензии Мирового тура, которая учитывает выступление команды за три года, поэтому нам было сложно её получить. Но мы должны смотреть на положительную сторону нашего отсутствия в Мировом туре. Это даёт мотивацию для прогресса, в гонках, которые мы поедем, мы должны постараться бросить вызов командам Мирового тура. Гонщики не должны принимать всё как должное или думать, что раз у нас есть Баргиль или Кинтана, или Буанни, то всё пойдёт легко и просто.

 

  Конечно, мы не знаем, в каких гонках Мирового тура мы сможем принять участия. Поэтому я часто прошу директоров гонок давать нам как можно быстрее прямой ответ – «да» или «нет». Тогда мы сможем дать нашим гонщикам шанс подготовиться как можно лучше.

 

  Я совершенно уверен в наших шансах на Тур де Франс, однако, ничего нельзя принимать как само собой разумеющееся. В данный момент, и в другое время, пока всё не станет известно, я не берусь делать предположения.

 

  Вся команда соберётся вместе в Бретани на третьей неделе ноября. Потом с 9 по 22 декабря мы будем в Кальпе, а затем часть команды вернётся в Кальпе в январе. Таким образом новые гонщики интегрируются в команду.

 

  Пока неизвестно, с какой гонки начнёт сезон Наиро Кинтана. Мы получаем много предложений от организаторов. Большая вероятность, что он будет в Колумбии, но мы ещё не решили».

 

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Теги к статье: Arkea-Samsic Наиро Кинтана Nairo Quintana

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Комментарии

  • uran
    Андре Грайпель подписал контра ... (4)
    uran-Фото
    Что-то Андрэ с Марком связывает, хотя на трассе их дуэли были редкостью. Их бы в одну команду, ещё и Киттеля туда, вот был бы состав "ветеранов" спринта.
  • Николай Степаныч
    Адам Хансен: «Получаешь от жиз ... (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Железнее человека очень трудно найти. Респект!

  • Ice
    Генеральный менеджер велокоман ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Ice
    А классики - если команда никогда на них не делала упор, то успехов в первый год можно и не дождаться, переиграть зубров, специализирующихся на этих дисциплинах вряд ли выйдет

    В смысле "никогда не делала упор на классиках"? Санвеб - это бывший Giant, а они до Тома всегда были командой чисто под спринты и классики. Киттель, Дегонкольб - свои лучшие годы они провели в Джайнт. Теперь после ухода Тома команда просто возвращается в исходное состояние.
     
    Дегенкольб с Джайнтом выиграл МСР и Рубе. Он в этой команде 5 лет гонялся, ушел в 2017 году. Вряд ли они успели забыть, как ездить классики и монументы.

    Ключевое слово команда БЫЛА заточена под классики. На данный момент все кузнецы классических успехов поразбежались. Конспекты у спортдиров должны быть, если те еще не ушли, за персоналом в этой команде не следил. Придется заново ковать командное взаимодействие под такие гонки. Да и не вижу сейчас в Санвебе гонцов калибра Киттеля и Дегенкольба в годы, когда они жгли за Джайнт. Мэттьюс может в классиках доезжать, но чаще всего его или выматывают, или отцепляют на последней части дистанции. Если поработает над этим аспектом, то будет явным претендентом следующей весной, главное - несколько толковых помощников подрядить.

  • Sm1T
    Адам Хансен: «Получаешь от жиз ... (3)
    Sm1T-Фото
    Стал Веганом - эт не эксперимент:-) это обычное дело для современного мира???
  • Pilot_by
    Бывший врач команды Sky призна ... (12)
    Pilot_by-Фото
    Ищут козла отпущения чтобы прикрыть реальные употребления Угги и пяти звёздного. Доложат что врач виновен, кушали не спортсмены и все шито-крыто. Все чисты аки ангелы.
  • Pilot_by
    Филиппо Ганна установил два ми ... (6)
    Pilot_by-Фото
    Трек отличный, частенько бываю. На хоккейную арену 2 года ни ногой.
  • Rokka
    Генеральный менеджер велокоман ... (10)
    Rokka-Фото
    Санвеб напоминает Аякс в футболе. Отпускают сильных, взращивают новых и вновь отпускают. Вот только денег за это не получают. Тёниссен, Баухаус, и многие другие. Надеюсь команда найдет себя и год не будет тяжёлым, хотя Спикербинк уже морально приготовил себя и остальных

    Оказывается ещё уходят Вальшайд и Кемна. Тоже не лучшие новости. Зато придёт Бенот, быть может у него сезон пойдёт вверх в новой команде
  • SportSpirit
    Генеральный менеджер велокоман ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Хиропрактик в штате команды - как тонко) 

     

    По последним сезонам абсолютно непонятно, как Том работает/катается в большом коллективе. Из тех, кто запомнился рядом с ним - тен Дам, Омен и поезд Sky) Омену - восстановления, остальные уже велосипедная история. 

     

    В Sunweb c исполнителями как-то не густо. Мэттьюз в принципе еще может, но не часто и не ярко. Кэлдерман - имхо, крепкий середнячок. Сколько его называли "лейтенантом Тома", так у них не сложился тандем.  

     

    Молодой Jai Hindley еще у них запомнился во второй половине сезона, но с другой стороны после прихода в команду он не особо спрогрессировал.  

  • SportSpirit
    Адам Хансен: «Получаешь от жиз ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Адепт бесконечного движения) 

  • Mima
    Андре Грайпель подписал контра ... (4)
    Mima-Фото
    Как у них с развозом-? Андре - успехов, побед, здоровья!

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