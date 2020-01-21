Команда Arkea-Samsic готовится к сезону 2020 года

Менеджер велокоманды Arkea-Samsic: «Мы смотрим на положительную сторону нашего отсутствия в Мировом туре»

Французская проконтинентальная команда Arkea-Samsic надеется, что подписание Наиро Кинтаны и Насэра Буанни позволит команде сделать скачок в развитии. Arkea-Samsic не получили лицензию команды Мирового тура по спортивным критериям. Международный союз велосипедистов (UCI) учитывал результаты команды за последние три года, а в этом году гонщики Arkea-Samsic одержали всего пять побед, и ни одной на гонке Мирового тура, в 2018 году у команды было всего две победы, в 2017 – 12 побед, но ни одной на гонке Мирового тура.

О получении приглашения на Тур де Франс-2020 генеральный менеджер команды Ardea-Samsci Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert) не слишком беспокоится – команда ни разу не осталась вне французского Гран-тура с 2014 года даже без присутствия трёхкратного призёра Большой Петли, который теперь будет капитаном команды.

В интервью Cyclingnews генеральный менеджер команды Arkea-Samsic Эммануэль Юбер рассказал об изменениях в команде и целях на ближайший сезон.

Эммануэль Юбер: «Сейчас для нашей команды поворотный момент. Мы начали процесс «интернационализации», когда подписали в 2018 году Варрана Баргиля. Сейчас с приходом Наиро делаем ещё один шаг в этом направлении.

Наиро почти всегда выступал в Movistar, на личном уровне ему необходим переход в новую команду, чтобы появились новые вызовы и новая ответственность. С нашей точки зрения он поможет нашей команде подняться на совершенно новый уровень по сравнению с тем, где мы находимся сейчас.

Что касается Насэра, последние несколько лет у него были очень трудными. Он хотел дать импульс своей карьере, прежде всего, побеждать в гонках. Я знаю, что он много тренируется, у нас он получит хороший шанс вновь двигаться вперёд.

Для борьбы за генеральную классификацию в горах у нас будет достаточно гонщиков – Наиро, Варран и два или три горняка.

В отношении спринтов всё зависит во многом от этапов. Тур де Франс-2020 будет очень горным, так что, возможно, со спринтами ситуация осложнится. Мы должны проработать, каким образом будем бороться в гонке, но этот вопрос будет решаться во время сезона.

Насэр, Варран, Наиро, без сомнения, войдут в наш состав на Тур де Франс. Но у Насэра были сложные сезоны, ему нужно вернуть былое мастерство в борьбе за победы.

Мы знали существующую систему получения лицензии Мирового тура, которая учитывает выступление команды за три года, поэтому нам было сложно её получить. Но мы должны смотреть на положительную сторону нашего отсутствия в Мировом туре. Это даёт мотивацию для прогресса, в гонках, которые мы поедем, мы должны постараться бросить вызов командам Мирового тура. Гонщики не должны принимать всё как должное или думать, что раз у нас есть Баргиль или Кинтана, или Буанни, то всё пойдёт легко и просто.

Конечно, мы не знаем, в каких гонках Мирового тура мы сможем принять участия. Поэтому я часто прошу директоров гонок давать нам как можно быстрее прямой ответ – «да» или «нет». Тогда мы сможем дать нашим гонщикам шанс подготовиться как можно лучше.

Я совершенно уверен в наших шансах на Тур де Франс, однако, ничего нельзя принимать как само собой разумеющееся. В данный момент, и в другое время, пока всё не станет известно, я не берусь делать предположения.

Вся команда соберётся вместе в Бретани на третьей неделе ноября. Потом с 9 по 22 декабря мы будем в Кальпе, а затем часть команды вернётся в Кальпе в январе. Таким образом новые гонщики интегрируются в команду.

Пока неизвестно, с какой гонки начнёт сезон Наиро Кинтана. Мы получаем много предложений от организаторов. Большая вероятность, что он будет в Колумбии, но мы ещё не решили».