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Наиро Кинтана: «Тур де Франс-2020 – моя цель номер один»

Наиро Кинтана о переходе в команду Arkea-Samsic и цели на сезон 2020 года

 

 

  В четверг, 21 ноября, Наиро Кинтана приехал во Францию, в Ренн, из Боготы, для участия в первом сборе состава команды Arkea-Samsic, где будет выступать с 2020 года. Вскоре он вновь вернётся в Колумбию, где в январе на национальном чемпионате впервые наденет форму команды Arkea-Samsic. В интервью Le Telegramme 29-летний колумбийский велогонщик рассказал о том, как пришёл в команду и какие цели ставит на сезон 2020 года.

 

 

 

 - Наиро, в каком настроении ты приехал на сбор команды Arkea-Samsic?

 

- Я приехал с радостью, с решительным настроем. До этого никогда не думал, что однажды буду выступать во французской команде.

 

- Почему ты выбрал Arkea-Samsic?

 

- Ивон Ледануа (главный спортивный директор команды) – один из моих бывших спортивных директоров (он работал в команде Movistar в 2012 году). Вместе мы проехали много гонок. Он связался со мной весной,  потом представил меня Эммануэлю Юберу (генеральному менеджеру Arkea-Samsic), который и убедил меня присоединиться к его команде. То, как он представил ситуацию, дало мне ощущение спокойствия.   

 

- И для тебя не стало проблемой, что ты переходишь из Мирового тура во второй дивизион?

 

- Одни понимают мой выбор, другие – нет. Тут ничего не поделаешь. И потом, команда участвует в Тур де Франс, это главная цель.

 

- Последние два сезона казалось, что в команде Movistar ты чувствуешь себя плохо?

 

- Я не был особенно несчастным, но и счастливым себя не чувствовал. Такое случается в жизни. В какой-то момент у тебя открываются глаза, и начинаешь смотреть вперёд. Именно поэтому я решил покинуть Movistar, где провёл восемь лет. Я искал новый вызов, который принимаю с огромным желанием.

 

 - Какой представлял команду Arkea-Samsic до того, как подписал контракт?

 

- Командой-семьёй, где у всех близкие отношения друг с другом. Но я считал эту команду маленькой. Я видел её прогресс, а теперь хочу помочь ей расти дальше. Это большая задача. Мы хотим стать одной из сильнейших команд.

 

- А что ты знал о Бретани?

 

- Перед тем, как сюда приехать, в основном знал Бретань по этапам Тур де Франс. И они были довольно трудными. Я открыл для себя центр Ренна в пятницу. Помимо Плуэ (классики) других бретонских гонок я не знаю. С другой стороны знаю, что Бретань – велосипедный регион.

 

- Как оцениваешь сезон 2019 года, который был для тебя 11-м в карьере?

 

- Не самый яркий сезон, но я всё-таки выиграл этап Тур де Франс, Вуэльты Испании и Тура Колумбии. Я также финишировал 2-м на Париж-Ницце и 4-м на Вуэльте. Год неплохой несмотря на то, что я привык к лучшим сезонам.

 

- Что ожидаешь от 2020 года?

 

- Моя цель № 1 – Тур де Франс-2020, где хочу попасть на подиум. Я знаю, что смогу это сделать. Со мной сильная команда, снова попробую побороться за победу. Думаю, это возможно. Помимо Тур де Франс хочу ярко выступить на всех французских гонках. В следующем сезоне буду чаще выступать во Франции, так как теперь я во французской команде. Команда подписала много сильных гонщиков и ставит целью собрать как можно больше подиумов. После Тур де Франс надеюсь принять участие в Олимпийских играх. Я бы хотел с гордостью представлять страну в Токио.

 

- Эммануэль Юбер сказал, что твоей первой целью будет Париж-Ницца-2020?

 

- В этом году я финишировал вторым. Если у меня будет возможность выиграть гонку в 2020, не хочу лишать себя этого шанса. В любом случае, буду готовиться к этой гонке. Да, это большая цель.

 

- Как представляешь свою работу с Варраном Баргилем?

 

- Варран – очень живой, экспрессивный гонщик. Уверен, что мой приход в команду поможет ему стать более спокойным, так как теперь мы будем делить ответственность. Уверен, что мы с ним поладим.

 

- Поговорим о тебе. Ты никогда не был особенно экспрессивным на велосипеде…

 

- Нет. Мой лицо ничего не выражает, я слишком концентрируюсь на работе, которую воспринимаю предельно серьёзно. И того же ожидаю от моих товарищей по команде. Мы должны прикладывать все силы. Цель – всегда победа. Вне велосипеда я люблю смеяться, мне очень нравится обмениваться шутками с товарищами по комнате. Фактически, я всегда чувствую себя счастливым.

 

- Как проведёшь зиму?

 

- На следующей неделе возвращаюсь в Колумбию. 1 декабря приму участие в «Гран-фондо Наиро Кинтаны» (ожидается, что в этом спортивном мероприятии примут участие 3200 велосипедистов). Маршрут пройдёт через Комбиту (Combita), деревню, где я вырос. С радостью буду общаться с моими болельщиками. В Колумбии я в первый раз надену майку команды Arkea-Samsic (во время чемпионата Колумбии, который пройдёт с 30 января по 2 февраля).

 

- Пока ты здесь, во Франции, воспользуешься возможностью взять уроки французского?

 

- (Улыбается). Как только сюда приехал, меня сразу окружили говорящие на французском. Надеюсь, так способом выучу несколько слов. Если прогресса не будет, в середине сезона возьму уроки.  

 

По материалам Le Telegramme/ Nairo Quintana : « Je cherchais un nouveau défi »

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:16 | Регистрация: 27.07.2011

    Шта? опять тур де франс.. неугомонный..

    забудь

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Комментарии

  • rude_rider
    Наиро Кинтана: «Тур де Франс-2 ... (1)
    rude_rider-Фото

    Шта? опять тур де франс.. неугомонный..

    забудь

  • s75
    Джим Рэтклифф: «Компания Ineos ... (2)
    s75-Фото

    Джим не первый раз предупреждает, что как только - так сразу. Радует именно агрессивный стиль контроля за делами в команде - то, чего не было при предыдущем владельце. Хвосты скандалов тянутся еще со времен совместного ведения дел с ВС, когда люди работали на две организации. "Болото" может и прокатило бы, если бы команда не была британской, где любое серьезное подозрение может довести до парламентских слушаний. Теперь чем быстрее эти друзья начнут говорить, тем лучше, даже если за это придется заплатить существованием команды...

  • s75
    Карлос Родригес – новый велого ... (19)
    s75-Фото

    Беготня спортсменовв из команды в команду не есть показатель качества работы этой команды. Имеется одна потеря - Пулс, и одно серьезное приобретение - действующий чемпион Джиро. На место еще четырех выбывших можно прикупить новых "готовых" людей, а можно дать шанс молодым. Команда качественно укомплектована, нужны лишь точечные усиления и работа над продлением контрактов тех, на кого расчитывают в долгосрочной перспективе. Единственный запланированный провал в селекции - место спринтера. Наличие Свифти и Лаулеса не оставляет шансов на серьезные победы "в этом виде программы". С середины лета было известно о переговорах с Родригесом, в конце августа появился таинственный друг и земляк Эгана (имя узнали в сентябре), в конце сентября заговорили об Амадоре. Действительно серьезное поражение на рынке - Миккель Бьерг. Пидкок решил пока не идти в профи. Хейтер занят олимпийским треком. Бенууту в команде будет слишком тесно и душно. Уже сейчас понятно, что следующий сезон будет более богат на трансферные новости, у офиса команды выстроится очередь и начнутся очередные (страдания) в комментариях "опять всех скупили".

  • Адриен
    Джим Рэтклифф: «Компания Ineos ... (2)
    Адриен-Фото

     Рэтклифф напоминает персонажа одного английского  кинофильма, который с жаром провозглашает  что, мол,  полностью доверяет жене, но - на всякий случай - нанимает частного агента для уверенности в этом... Если уж говоришь о о прекращении спонсирования - заявление о "полной уверенности" явно ни к чему. И - наоборот... 

  • sixpack
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    sixpack-Фото
    Вы можете восполнить этот пробел и обсуждать внешность Дюмулена и иже с ним. Кто мешает? :-)
  • Earl57
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Николай Степаныч
    Почему в новостях о мужчинах нет упоминаний внешности? Почему не было комментариев о том, как жаль красивого Тома Дюмулена, что он получил тяжёлую травму?

    Он же лицо не повредил. Несколько лет назад, когда Штыбар сильно повредил лицо во время падения и ему пришлось делать пластические операции чтобы убрать шрамы, это очень даже бурно обсуждалось

  • AvA
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    AvA-Фото
    Летиция или рамка?))
  • Серафим
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    Серафим-Фото
    Дык худенькая очень.
  • AvA
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    AvA-Фото

    Были ещё комментарии от водителя, что он не заметил велосипедистку из-за "рамки лобового стекла".

  • tds
    Алекс Даусетт подписал контрак ... (1)
    tds-Фото
    Те же яйца, только в профиль!

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