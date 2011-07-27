Наиро Кинтана: «Тур де Франс-2020 – моя цель номер один»

Наиро Кинтана о переходе в команду Arkea-Samsic и цели на сезон 2020 года

В четверг, 21 ноября, Наиро Кинтана приехал во Францию, в Ренн, из Боготы, для участия в первом сборе состава команды Arkea-Samsic, где будет выступать с 2020 года. Вскоре он вновь вернётся в Колумбию, где в январе на национальном чемпионате впервые наденет форму команды Arkea-Samsic. В интервью Le Telegramme 29-летний колумбийский велогонщик рассказал о том, как пришёл в команду и какие цели ставит на сезон 2020 года.

- Наиро, в каком настроении ты приехал на сбор команды Arkea-Samsic?

- Я приехал с радостью, с решительным настроем. До этого никогда не думал, что однажды буду выступать во французской команде.

- Почему ты выбрал Arkea-Samsic?

- Ивон Ледануа (главный спортивный директор команды) – один из моих бывших спортивных директоров (он работал в команде Movistar в 2012 году). Вместе мы проехали много гонок. Он связался со мной весной, потом представил меня Эммануэлю Юберу (генеральному менеджеру Arkea-Samsic), который и убедил меня присоединиться к его команде. То, как он представил ситуацию, дало мне ощущение спокойствия.

- И для тебя не стало проблемой, что ты переходишь из Мирового тура во второй дивизион?

- Одни понимают мой выбор, другие – нет. Тут ничего не поделаешь. И потом, команда участвует в Тур де Франс, это главная цель.

- Последние два сезона казалось, что в команде Movistar ты чувствуешь себя плохо?

- Я не был особенно несчастным, но и счастливым себя не чувствовал. Такое случается в жизни. В какой-то момент у тебя открываются глаза, и начинаешь смотреть вперёд. Именно поэтому я решил покинуть Movistar, где провёл восемь лет. Я искал новый вызов, который принимаю с огромным желанием.

- Какой представлял команду Arkea-Samsic до того, как подписал контракт?

- Командой-семьёй, где у всех близкие отношения друг с другом. Но я считал эту команду маленькой. Я видел её прогресс, а теперь хочу помочь ей расти дальше. Это большая задача. Мы хотим стать одной из сильнейших команд.

- А что ты знал о Бретани?

- Перед тем, как сюда приехать, в основном знал Бретань по этапам Тур де Франс. И они были довольно трудными. Я открыл для себя центр Ренна в пятницу. Помимо Плуэ (классики) других бретонских гонок я не знаю. С другой стороны знаю, что Бретань – велосипедный регион.

- Как оцениваешь сезон 2019 года, который был для тебя 11-м в карьере?

- Не самый яркий сезон, но я всё-таки выиграл этап Тур де Франс, Вуэльты Испании и Тура Колумбии. Я также финишировал 2-м на Париж-Ницце и 4-м на Вуэльте. Год неплохой несмотря на то, что я привык к лучшим сезонам.

- Что ожидаешь от 2020 года?

- Моя цель № 1 – Тур де Франс-2020, где хочу попасть на подиум. Я знаю, что смогу это сделать. Со мной сильная команда, снова попробую побороться за победу. Думаю, это возможно. Помимо Тур де Франс хочу ярко выступить на всех французских гонках. В следующем сезоне буду чаще выступать во Франции, так как теперь я во французской команде. Команда подписала много сильных гонщиков и ставит целью собрать как можно больше подиумов. После Тур де Франс надеюсь принять участие в Олимпийских играх. Я бы хотел с гордостью представлять страну в Токио.

- Эммануэль Юбер сказал, что твоей первой целью будет Париж-Ницца-2020?

- В этом году я финишировал вторым. Если у меня будет возможность выиграть гонку в 2020, не хочу лишать себя этого шанса. В любом случае, буду готовиться к этой гонке. Да, это большая цель.

- Как представляешь свою работу с Варраном Баргилем?

- Варран – очень живой, экспрессивный гонщик. Уверен, что мой приход в команду поможет ему стать более спокойным, так как теперь мы будем делить ответственность. Уверен, что мы с ним поладим.

- Поговорим о тебе. Ты никогда не был особенно экспрессивным на велосипеде…

- Нет. Мой лицо ничего не выражает, я слишком концентрируюсь на работе, которую воспринимаю предельно серьёзно. И того же ожидаю от моих товарищей по команде. Мы должны прикладывать все силы. Цель – всегда победа. Вне велосипеда я люблю смеяться, мне очень нравится обмениваться шутками с товарищами по комнате. Фактически, я всегда чувствую себя счастливым.

- Как проведёшь зиму?

- На следующей неделе возвращаюсь в Колумбию. 1 декабря приму участие в «Гран-фондо Наиро Кинтаны» (ожидается, что в этом спортивном мероприятии примут участие 3200 велосипедистов). Маршрут пройдёт через Комбиту (Combita), деревню, где я вырос. С радостью буду общаться с моими болельщиками. В Колумбии я в первый раз надену майку команды Arkea-Samsic (во время чемпионата Колумбии, который пройдёт с 30 января по 2 февраля).

- Пока ты здесь, во Франции, воспользуешься возможностью взять уроки французского?

- (Улыбается). Как только сюда приехал, меня сразу окружили говорящие на французском. Надеюсь, так способом выучу несколько слов. Если прогресса не будет, в середине сезона возьму уроки.

По материалам Le Telegramme/ Nairo Quintana : « Je cherchais un nouveau défi »