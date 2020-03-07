VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Директор команды Arkea-Samsic: «Наиро Кинтана может бороться за победу на Париж-Ницце-2020»

Директор команды Arkea-Samsic о Наиро Кинтане, Варране Баргиле и Насэре Буанни

 

  30-летний колумбийский гонщик Наиро Кинтана, перейдя во французскую команду Arkea-Samsic, начал сезон победами на двух многодневных гонках. Его следующей целью является первая для него в этом сезоне гонка Мирового тура – Париж-Ницца, где в прошлом году Наиро Кинтана занял 2-е место. Директор команды Arkea-Samsic Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert) в интервью Cyclingnews сказал, что Наиро Кинтана сможет побороться за победу на французской гонке.

 

 

  Эммануэль Юбер: «Мы не можем быть более довольными тем, как сейчас выступает Наиро. И это не из-за его результатов. Люди в нашей команды показали, что верят в него, с ним выступает сильный состав. Все эти условия дают ему спокойствие, он получает всё, что ему необходимо для работы, и выступает хорошо. Также думаю, что благотворно сказывается то, что он выступает во французской команде на французских гонках.

 

  Принимая во внимание его дебют в этом сезоне, совершенно ясно, что Наиро сможет бороться за подиум или даже за победу на Париж-Ницце в этом году.

 

  Я не удивлён его выступлением. Когда увидел, как хорошо он проехал чемпионат Колумбии, даже взял серебро, финишировал вторым, обойдя на несколько секунд Берналя, и при том, что этой зимой он очень много работал над своей посадкой на велосипеде, делая её более аэродинамичной, не вижу в его выступлении ничего необычного».

 

 

 

  В этом году гонщики команды Arkea-Samsic одержали шесть побед. Эммануэль Юбер считает, что не последнюю роль в этом играют лидеры команды – Варран Баргиль, Наиро Кинтана и Насэр Буанни. Буанни - ещё один новобранец команды, принёсший Arkea-Samsic две победы на этапах и второе место в общем зачёте на Туре Саудовской Аравии-2020.

 

  «Варран отлично потренировался зимой. Этой весной его форма лучше, чем в прошлом году в это же время. Мы поговорим с ним накануне Париж-Ниццы и решим, на что он нацелится.

 

  Зимой я говорил, что если Буанни собирается преуспеть, то должен начать выигрывать в начале года. Так и получилось. Теперь у него есть уверенность, что позже в сезоне он сможет бороться за более крупные победы.

 

  У нас три очень харизматических  лидера, что подняло всю команду не только физических, а ещё и психологически на новый уровень. Гораздо легче работать на кого-то, когда знаешь, что он будет бороться за победу. В велоспорте дело не только в лидерах, надо, чтобы вся команда отвечала хорошо. Посмотрим, куда это нас приведёт».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

7 марта 2020

Strade Bianche

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

11 - 17 марта 2020

Tirreno-Adriatico

21 марта 2020

Milano-Sanremo

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 марта

Jhonatan Narvaez (Team INEOS)

Tom Wirtgen (Wallonie Bruxelles)

Samuel Munday (Team Novo Nordisk)

5 марта

Christian Knees (Team INEOS)

Alexis Gougeard (AG2R)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2020 (13)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)