Генеральный менеджер команды Arkéa-Samsic о контракте с Наиро Кинтаной

Эммануэль Юбер: «Уверен, Наиро Кинтане понравится атмосфера команды Arkéa-Samsic»

Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), генеральный менеджер команды Arkéa-Samsic с нетерпением ждёт начала работы с 29-летним колумбийским гонщиком Наиро Кинтаной, который с 2020 года начнёт выступать во французской команде.

Проконтинентальная команда Arkéa-Samsic подала заявку на получение лицензии Мирового тура. Эммануэль Юбер считает, что Наиро Кинтана в команде Arkéa-Samsic сможет поставить целью борьбу за генеральную классификацию Тур де Франс. В этом ему будут помогать помимо выступающего в команде чемпиона Франции Варрана Баргиля пришедшие в Arkea Дайер Кинтана, а также Виннер Анакона и Диего Роза.

В интервью El Pais Эммануэль Юбер рассказал о том, как был подписан контракт с Наиро Кинтаной и какие задачи команда поставит на ближайшее будущее.

Photo (c) Team Arkéa Samsic @Arkea_Samsic

- Почему вы стремились подписать контракт с Наиро Кинтаной?

- Причина проста. Наиро – один из лучших велогонщиков мира. И когда он стал свободен, у меня появился великолепный шанс с ним поработать. Для меня он – один из ценных гонщиков для команды.

- Когда начались переговоры с Наиро Кинтаной?

- Первый разговор состоялся в мае, после чего мы убеждали его подписать с нами контракт.

- Какой получилась первая встреча?

- Первые переговоры прошли отлично, я увидел, что он приятный и общительный человек, с сильной волей и решимостью, качествами, которые считаю очень важными. Он человек, который берёт на себя обязательства, много работает и фокусируется на целях. Он профессионал во всех смыслах.

- Что навело вас на мысль, что Наиро уйдёт из команды Movistar, ведь он проработал в ней очень долго?

- Конечно, команда Movistar сыграла важную роль в его карьере. Нелегко решиться уйти из команды, где всё работало хорошо. Но, думаю, решение Кинтаны уйти имело под собой серьёзные основания. Он хотел найти новую атмосферу, команду, которая может ему предложить новые задачи.

- Какие условия он выдвинул к вашей команде?

- С самого начала мы нашли общий язык. Ему понравилась программа, которую мы предложили, в ней он увидел новые для себя задачи, новые возможности. Факт, что в данный момент наша команда не является командой Мирового тура, может оказывать небольшое давление, потому что мы всё время зависим от результатов. Но, думаю, именно эта зависимость от результатов нужна Наиро как новая цель. Все, кто хорошо знают Наиро, знают, что он скромный человек, который много работает на команду.

- Вы считаете, что Наиро сможет добиться с вашей командой желаемого титула победителя Тур де Франс?

- Нужно время, чтобы сработаться с командой. С идеальной подготовкой, и если обстоятельства будут в нашу пользу, можно стать победителем Тура.

- Было ли подписание Виннера Анаконы и Дайера Кинтаны условием со стороны Наиро Кинтаны?

- Он не выставлял такого условия, мы не были обязаны подписывать с ними контракт. Он предложил нам, а я со своей стороны посчитал это возможностью. Я был очень заинтересован подписать гонщиков с такими характеристиками. Мы не стали раздумывать и подписали контракт.

- А что остальные гонщики команды думают о лидерстве Наиро?

- Мы чётко представляем, на каких гонках Наиро будет лидером. Мы хотим построить сильную команду. На одних гонках Наиро будет работать на Варрана Баргиля, на других Варран станет работать на Кинтану. То, что в команде два сильных гонщика, даёт преимущество, и мы должны им воспользоваться. Ключ к успеху – хорошее взаимопонимание, слаженная работа команды и создание прочных дружеских отношений. У нас в команде отличная атмосфера, уверен, именно это Наиро очень понравится.

- Вы уверены, что команда получит лицензию Мирового тура?

- На данный момент мало что могу сказать. Есть сложности в отношении очков. Очки, которые Наиро заработал за эти годы в команде Movistar, ему не принадлежат, они остаются команде. Фактически, он приходит в команду без очков. Это небольшой недостаток, но так работает система, мы знаем эти правила.

- Если не получится войти в высшую лигу, альтернативой остаётся выступление на крупных велогонках?

- Этот вопрос не слишком нас беспокоит. Мы – одна из команд мирового уровня, и получим приглашения на такие важные велогонки как Париж-Ницца, Тиррено-Адриатико, Вуэльта Каталонии и Тур де Франс.

- Какой будет подготовка команды Arkea к сезону 2020 года?

- Подготовку разобьём на несколько этапов – ноябрь, декабрь и январь. Думаю, в январе Наиро будет в Колумбии. Но в ноябре и декабре он вместе с нами будет работать с оборудованием.

- Какая гонка станет первым тестом Наиро в команде?

- Первый тест – Тур Колумбии. Весь календарь ещё в процессе планирования.

- Какого уровня вы хотите достичь с проектом Arkea?

- Мы начинаем с чистого листа. Сначала мы были очень маленькой командой. День за днём, шаг за шагом мы росли, становились более заметными. Факт, что многие сильные гонщики хотят у нас выступать, заставляет нас желать большего. Сегодня наша цель – поднять команду на высший уровень.