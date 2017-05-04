Наиро Кинтана переходит в команду Arkea-Samsic

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Наиро Кинтана, Виннер Анакона, Дайер Кинтана, Диего Роса подписали контракт с командой Arkea-Samsic
Наиро Кинтана подтвердил, что подписал 3-летний контракт с французской проконтиненальной командой Arkea-Samsic, куда переходит после 8 лет работы в команде Movistar. Выступая в испанской команде с 2012 года, Наиро Кинтана стал победителем двух Гран-туров – Джиро д’Италия в 2014 и Вуэльты Испании в 2016, трижды становился призёром Тур де Франс (в 2013, 2015 и 2016 годах). На счету Наиро Кинтаны 39 побед, в том числе победы на этапах всех трёх Гран-туров, две последние из которых одержаны в этом году – на Тур де Франс и на Вуэльте Испании-2019.
Вместе с Наиро Кинтаной в команду Arkea-Samsic придут 31-летний колумбийский гонщик Виннер Анакона (Winner Anacona), брат Наиро Кинтаны, 27-летний Дайер Кинтана (Dayer Quintana), а также 30-летний итальянский гонщик Диего Роса (Diego Rosa).
Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Мы с гордостью приветствуем Наиро Кинтану, а также трёх сильных горняков – Виннера Анакону, Дайера Кинтану и Диего Росу. Теоретически, наш состав команды на 2020 год из 28 гонщиков таков, что нам незачем завидовать лучшим командам Мирового тура. Наша цель – мы даём себе три сезона, чтобы в течение этого срока одержать победу на Гран-туре.
Альянс Наиро Кинтаны и Варрана Баргиля должен прибавить нам сил для достижения этой цели. Они должны помогать прогрессировать друг другу. Наиро выиграл Джиро д’Италия и Вуэльту Испании, у него три подиума на Тур де Франс. Я также убеждён, что у Варрана есть способности, чтобы блистать в общем зачёте. Именно поэтому мы его подписали. Вокруг них, двух наших лидеров, мы хотим создать сильную команду, способную бороться.
С поддержкой двух великолепных спонсоров, компаний Arkea и Samsic, мы хотим быть конкурентоспособным на всех рельефах, в том числе в спринтах. В середине сентября мы объявим о новых контрактах.
Моя цель – построить одну из самых прекрасных команд в мире. Это требует точности и профессионализма на всех уровнях. Мы больше не «маленькая» семейная велокоманда, но мы хотим, чтобы люди вкладывали душу в наш проект. Я желаю всем нашим велогонщикам и сотрудникам быть преданными проекту, тогда придёт общий успех».
Наиро Кинтана: «Команда Arkea Samsic прогрессирует с каждым годом. Я следил за её развитием, интересовался проектом. Больше всего мне нравится их мировоззрение. Думаю, в этой команде центральное место занимают человеческие ценности. Я искал команду, в которой могу стать счастливым. Думаю, это ключ к профессиональному успеху.
Мои задачи остаются прежними. Моя цель и цель команды совпадают - бороться за победу на Тур де Франс. Это поворотная точка моей карьеры, уверен, что это положительный поворот. Я адаптируюсь к команде, выучу французский. Но самое главное, я продолжу делать то, что люблю. Я счастлив, когда еду на велосипеде, в моей душе мир. Вместе, выступая в цветах Arkea-Samsic , мы будем прилагать максимум усилий.
Команда интересная. Я уже знаю Варрана, потому что в мы выступали вместе в юности. Руководство команды решило подписать гонщиков, которые меня знают. Мне важно снова выступать с Дайером, Виннером Анаконой и Диего Росой. Они для меня как семья. Это черта нашей культуры – нас вдохновляют близкие люди, мы хотим приносить успех нашей стране.
Я ещё не знаком с культурой Бретани, но мне говорили, что она похожа на нашу. Этой зимой мы откроем для себя Бретань, приедем туда, чтобы вложить в общее дело наши силы и сердца».
Дайер Кинтана: «Я очень счастлив присоединиться к команде Arkea-Samsic на ближайшие сезоны. У меня огромная мотивация. Это важная перемена в моей жизни, потому что я работал в итальянской команде. Понадобится немного времени на адаптацию. Мы верим в этот проект, хотим, чтобы он был успешным».
Виннер Анакона: «Наиро поговорил со мной, сказал, что у нас есть возможность выступать в ближайшие годы в команде Arkea-Samsic, помочь команде вырасти благодаря нашему опыту. Мне понравилась идея. Я люблю принимать вызов. Всегда хотел быть профессиональным велогонщиком, ради этого много работал, боролся, чтобы исполнить свою мечту, не зная, смогу ли стать успешным. Теперь наслаждаюсь работой на высшем уровне. Моя миссия – помогать Наиро и горнякам в достижении их целей. Как и каждому, мне нравится побеждать. У меня есть личные амбиции, надеюсь, что смогу воспользоваться шансами».
Диего Роса: «Три года я выступал в лучших командах мира. В команде Ineos многому научился, но в ней я был один из многих. Когда я встретил Эммануэля Юбера, он рассказал мне о своём проекте, захотел, чтобы я к нему присоединился. Он сказал, что верит в меня. Я был доместиком на Гран-турах, но мне хочется снова выступать на классиках. Иногда у меня появляется ощущение, что я просто выполняю свою работу, а мне хочется чувствовать себя частью велогонки».
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Arciv
Ричард Карапас переходит в вел ... (6)
Цитата: s75
Мас, Солер, два молодых колумбийца на перспективу. ДеЛаКруз тоже пока не в Кофидисе..
Ну мне кажется потери ощутимее. Всё таки Ланда,Кинтане и Карапас сильнее Маса,Де да Круза. Интересно посмотреть на Солера лидера
Цитата: Александра
Думаете, на генерал берут?
На Джиро им кто-то ж нужен
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BaTman
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101)
Но вы же проявляете агрессию к другим командам. Про Инеос были нелицеприятные высказывания. Почему кто то должен проявлять терпимость к Астане. Только потому что она из страны таможенного союза ?
Я уже писал, что болеть за Инеос у большинства столько же причин как и за Астану.
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Earl57
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101)
Цитата: AndreyEst
Роглича пару раз назаал Роглой,всех остальных строго по фамилиям.А почему Кинтана не Кондор,а Вальверде не Greenbullit.
А давно Вальверде Greenbullit стал? Он как бы испанец и всегда был Balaverde и Imbatido.
Цитата: AndreyEst
А эмоции надо как то сдержиаать.
Эмоции надо сдерживать всем пользователям или только некоторым?
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Александра
Велопутешествие по Лофотенам. ... (3)
Спасибо!)
Север, он такой! Не отпускает. С первого похода по Ладоге я хочу возвращаться на север и забираться все дальше. А на юг с тех пор не хочется.)
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Arciv
Стартовый протокол разделки на ... (8)
Цитата: motte
Именно, и молодой словенец очень опасен, ещё две недели впереди, выдержит ли психика 20 паренька?
Вроде он очень спокоен,плюс на него ничего не давит. Думаю выдержит. Если проведёт разделку как может,то уже завтра может оказаться на пьедестале
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AndreyEst
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101)
Цитата: Gottliche_Recht
Цитата: Astanaforever
Цитата: BaTman
Так за Инеос выступает "Кири" и Сиваков. Допинговые скандалы преследовали всех великих, и Конта, и Винокуров были в них.
Не совсем понимаю чем Астана лучше Инеоса. Может просто болельщики Инеоса более культурные и не навязывают своём мнение на форуме, всех без разбора обзывая Асанофобами ?
Или я что то пропустил ?:)
В отличие от Фруми, Вино понес наказание, хотя ничего не жрал и не нюхал..а вот Фруми поймали с сальбутамолом в руке..а он все непогрешим. Где правда?Знаете, я вот убедился в прошлом году, что нет у нас патриотизма за отечество, за Родину, гордость за наших..слышите. .наших. Когда наш..родной боец из Дагестана, россиянин дрался с чужеземцем, чуждым, далеким ирландцем Коннором МакГрегором, видели бы какие оскорбления сыпались в сторону Хабиба..Вау. И как только эти квасные патриоты, а по сути враги отечества Российского..наши сограждан е, господа болельщики над ним не издевались. Затронули его род, нацию, цвет его заднего места, религию..особенности национального животноводства и т. д. и т. п..Мне стало грустно и обидно. Откуда это в них? Этот оголтелый фашизм, расизм, национализм? Он же Россию представлял, пел российский гимн, слал привет России из ринга после победы. Гордился страной своей. Он же наш. .россиянин. Все мы дети одной страны. Жаль, что до этих лжепатриотов это не доходит. Я к чему все это? Пока мы не осознаем, что люди все равны не взирая на цвет, разрез глаз, вероисповедание, нацию, нас самих не будут никто уважать. Казахстан такая же родная для нас страна как и Беларусь, Украина, Литва, Грузия и все страны бывшего СССР. Мы все родились в этой стране. Когда то все спортсмены этих стран выступали под одним флагом..пели один гимн. Но болеть за чуждые государства и желать неудачи нашим соседям это кощунство..полная деградация . По поводу Астаны. Я желаю ей громких побед назло врагам и завистникам. . Удачи тебе Вино..Молодец. Прекрасный спортсмен и истинный патриот своей Родины .Я уверен, что благодаря ему..многие ребятишки сели на профессиональные велосипеды как в Казахстане..так и в России..так и в странах бывшего СССР. И будут новые Берзины, Меньшовы, Поповичи..Абдужаппаровы брать победы на гран турах и гонках мирового пелотона.
«Казахстан такая же родная для нас страна как и Беларусь, Украина, Литва, Грузия и все страны бывшего СССР. Мы все родились в этой стране. Когда то все спортсмены этих стран выступали под одним флагом..пели один гимн.»Может, я вам открою тайну, но не все «мы» из одной страны, не все «мы» родились в ссср, не все «мы» считаем россию, казахстан родными странами, не все «мы» должны болеть за определенных гонщиков.И еще. Как нейтральный болельщик я, как только начинал смотреть велоспорт, был нейтрален ко всем командам с пост-советского пространства. Но благодаря СК, который абсолютно искренне вещает про гонщиков Астаны по 30 минут эфира при каждом упоминании их в гонке, постоянные дифирамбы в сторону одной команды, постоянные восхваления, постоянные созвоны с винокуровым, хотя это мне лично совершенно не интересно, оно на подсознательном уровне настраивает против команды. Заходишь на сайт, и тут постоянные восхваления болельщиков этой команды. Поймите, я лично ничего не имею против Астаны, я поясняю логику процесса начала «недолюбливания», по крайней мере моего.
Цитата: Shega
Справедливости ради... А с кем ему ещё созваниваться нынче для заполнения эфирного времени? Раньше, когда была команда Тинькова, он не менее часто созванивался с ними) И ещё... Я сложно отношусь к экс-Скай и её лидеру. Поэтому, когда они едут в пелотоне, всегда отмечаю, как много их персонам - и вместе, и поврозь - уделяют внимания: и дифирамбы поются, и выражения лиц разбираются, и на работе ног концентрируются... А про Астану слышу гораздо меньше) Это я к тому, что все мы акцентируемся на том, что нам самим изначально не очень нравится и чего мы слышать не хотим))
Сергей Курдюков комментатор от Бога,но..В последнее время его симпатия к Астане всё больше похожа на ангажированность,как и во времена Тинькофф.Сегодня посмотрел повтор 9 этапа,так получилось...
Последние 19 км с вырезанной напрочь частью без картинки собственно гонки.При упоминании Лопеса в 9 из 10 случаях с эпитетом Супермен.
Роглича пару раз назаал Роглой,всех остальных строго по фамилиям.А почему Кинтана не Кондор,а Вальверде не Greenbullit.
Чётко резануло по ушам,что Роглич отпустил Карапаса на Джиро,хотя Нибали ему предлагал догнать.Это про рывок Погачара по аналогии.
Сугубо моё личное мнение,но это не добавляет хорошего отношения к Астане,ведь все мы смотрим гонки с его комментарием.
И ещё,как мне кажется,АСТАНА очень удачный политический проект для имиджа Казахстана со всеми сопутствующими факторами.
А, вообще-то, пора уже прекращать всякие фобии на Велолайве и наслаждаться обсуждением гонок.Здесь очень много знатоков велоспорта,обладающих и опытом и знаниями "изнутри",отдельные комментарии просто шедевры.
А эмоции надо как то сдержиаать.
Завтра очень аажный этап.Всем хорошего просмотра и горячего боления!
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