Наиро Кинтана переходит в команду Arkea-Samsic

Arciv

Ричард Карапас переходит в вел ... (6) Цитата: s75 Мас, Солер, два молодых колумбийца на перспективу. ДеЛаКруз тоже пока не в Кофидисе.. Ну мне кажется потери ощутимее. Всё таки Ланда,Кинтане и Карапас сильнее Маса,Де да Круза. Интересно посмотреть на Солера лидера



Цитата: Александра Думаете, на генерал берут?

На Джиро им кто-то ж нужен Ну мне кажется потери ощутимее. Всё таки Ланда,Кинтане и Карапас сильнее Маса,Де да Круза. Интересно посмотреть на Солера лидераНа Джиро им кто-то ж нужен

Александра

Ричард Карапас переходит в вел ... (6) Думаете, на генерал берут?

s75

Ричард Карапас переходит в вел ... (6) Мас, Солер, два молодых колумбийца на перспективу. ДеЛаКруз тоже пока не в Кофидисе..

BaTman

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101) Но вы же проявляете агрессию к другим командам. Про Инеос были нелицеприятные высказывания. Почему кто то должен проявлять терпимость к Астане. Только потому что она из страны таможенного союза ?



Я уже писал, что болеть за Инеос у большинства столько же причин как и за Астану.

Earl57

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101) Цитата: AndreyEst

Роглича пару раз назаал Роглой,всех остальных строго по фамилиям.А почему Кинтана не Кондор,а Вальверде не Greenbullit.

А давно Вальверде Greenbullit стал? Он как бы испанец и всегда был Balaverde и Imbatido. Цитата: AndreyEst

А эмоции надо как то сдержиаать.

Эмоции надо сдерживать всем пользователям или только некоторым?

BaTman

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101) неактуально

Александра

Велопутешествие по Лофотенам. ... (3) Спасибо!) Север, он такой! Не отпускает. С первого похода по Ладоге я хочу возвращаться на север и забираться все дальше. А на юг с тех пор не хочется.)

Arciv

Стартовый протокол разделки на ... (8) Цитата: motte Именно, и молодой словенец очень опасен, ещё две недели впереди, выдержит ли психика 20 паренька? Вроде он очень спокоен,плюс на него ничего не давит. Думаю выдержит. Если проведёт разделку как может,то уже завтра может оказаться на пьедестале Вроде он очень спокоен,плюс на него ничего не давит. Думаю выдержит. Если проведёт разделку как может,то уже завтра может оказаться на пьедестале

Arciv

Ричард Карапас переходит в вел ... (6) А что Мувики думают? Минус Ланда,Кинтана,Карапас,+ год к возрасту Вальверде. Мас слабее этих людей. Им нужен генеральщик теперь

AndreyEst

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101) Цитата: Gottliche_Recht Цитата: Astanaforever Цитата: BaTman Так за Инеос выступает "Кири" и Сиваков. Допинговые скандалы преследовали всех великих, и Конта, и Винокуров были в них.

Не совсем понимаю чем Астана лучше Инеоса. Может просто болельщики Инеоса более культурные и не навязывают своём мнение на форуме, всех без разбора обзывая Асанофобами ?

Или я что то пропустил ?:) В отличие от Фруми, Вино понес наказание, хотя ничего не жрал и не нюхал..а вот Фруми поймали с сальбутамолом в руке..а он все непогрешим. Где правда?Знаете, я вот убедился в прошлом году, что нет у нас патриотизма за отечество, за Родину, гордость за наших..слышите. .наших. Когда наш..родной боец из Дагестана, россиянин дрался с чужеземцем, чуждым, далеким ирландцем Коннором МакГрегором, видели бы какие оскорбления сыпались в сторону Хабиба..Вау. И как только эти квасные патриоты, а по сути враги отечества Российского..наши сограждан е, господа болельщики над ним не издевались. Затронули его род, нацию, цвет его заднего места, религию..особенности национального животноводства и т. д. и т. п..Мне стало грустно и обидно. Откуда это в них? Этот оголтелый фашизм, расизм, национализм? Он же Россию представлял, пел российский гимн, слал привет России из ринга после победы. Гордился страной своей. Он же наш. .россиянин. Все мы дети одной страны. Жаль, что до этих лжепатриотов это не доходит. Я к чему все это? Пока мы не осознаем, что люди все равны не взирая на цвет, разрез глаз, вероисповедание, нацию, нас самих не будут никто уважать. Казахстан такая же родная для нас страна как и Беларусь, Украина, Литва, Грузия и все страны бывшего СССР. Мы все родились в этой стране. Когда то все спортсмены этих стран выступали под одним флагом..пели один гимн. Но болеть за чуждые государства и желать неудачи нашим соседям это кощунство..полная деградация . По поводу Астаны. Я желаю ей громких побед назло врагам и завистникам. . Удачи тебе Вино..Молодец. Прекрасный спортсмен и истинный патриот своей Родины .Я уверен, что благодаря ему..многие ребятишки сели на профессиональные велосипеды как в Казахстане..так и в России..так и в странах бывшего СССР. И будут новые Берзины, Меньшовы, Поповичи..Абдужаппаровы брать победы на гран турах и гонках мирового пелотона. В отличие от Фруми, Вино понес наказание, хотя ничего не жрал и не нюхал..а вот Фруми поймали с сальбутамолом в руке..а он все непогрешим. Где правда?Знаете, я вот убедился в прошлом году, что нет у нас патриотизма за отечество, за Родину, гордость за наших..слышите. .наших. Когда наш..родной боец из Дагестана, россиянин дрался с чужеземцем, чуждым, далеким ирландцем Коннором МакГрегором, видели бы какие оскорбления сыпались в сторону Хабиба..Вау. И как только эти квасные патриоты, а по сути враги отечества Российского..наши сограждан е, господа болельщики над ним не издевались. Затронули его род, нацию, цвет его заднего места, религию..особенности национального животноводства и т. д. и т. п..Мне стало грустно и обидно. Откуда это в них? Этот оголтелый фашизм, расизм, национализм? Он же Россию представлял, пел российский гимн, слал привет России из ринга после победы. Гордился страной своей. Он же наш. .россиянин. Все мы дети одной страны. Жаль, что до этих лжепатриотов это не доходит. Я к чему все это? Пока мы не осознаем, что люди все равны не взирая на цвет, разрез глаз, вероисповедание, нацию, нас самих не будут никто уважать. Казахстан такая же родная для нас страна как и Беларусь, Украина, Литва, Грузия и все страны бывшего СССР. Мы все родились в этой стране. Когда то все спортсмены этих стран выступали под одним флагом..пели один гимн. Но болеть за чуждые государства и желать неудачи нашим соседям это кощунство..полная деградация . По поводу Астаны. Я желаю ей громких побед назло врагам и завистникам. . Удачи тебе Вино..Молодец. Прекрасный спортсмен и истинный патриот своей Родины .Я уверен, что благодаря ему..многие ребятишки сели на профессиональные велосипеды как в Казахстане..так и в России..так и в странах бывшего СССР. И будут новые Берзины, Меньшовы, Поповичи..Абдужаппаровы брать победы на гран турах и гонках мирового пелотона. «Казахстан такая же родная для нас страна как и Беларусь, Украина, Литва, Грузия и все страны бывшего СССР. Мы все родились в этой стране. Когда то все спортсмены этих стран выступали под одним флагом..пели один гимн.»Может, я вам открою тайну, но не все «мы» из одной страны, не все «мы» родились в ссср, не все «мы» считаем россию, казахстан родными странами, не все «мы» должны болеть за определенных гонщиков.И еще. Как нейтральный болельщик я, как только начинал смотреть велоспорт, был нейтрален ко всем командам с пост-советского пространства. Но благодаря СК, который абсолютно искренне вещает про гонщиков Астаны по 30 минут эфира при каждом упоминании их в гонке, постоянные дифирамбы в сторону одной команды, постоянные восхваления, постоянные созвоны с винокуровым, хотя это мне лично совершенно не интересно, оно на подсознательном уровне настраивает против команды. Заходишь на сайт, и тут постоянные восхваления болельщиков этой команды. Поймите, я лично ничего не имею против Астаны, я поясняю логику процесса начала «недолюбливания», по крайней мере моего. Цитата: Shega Справедливости ради... А с кем ему ещё созваниваться нынче для заполнения эфирного времени? Раньше, когда была команда Тинькова, он не менее часто созванивался с ними) И ещё... Я сложно отношусь к экс-Скай и её лидеру. Поэтому, когда они едут в пелотоне, всегда отмечаю, как много их персонам - и вместе, и поврозь - уделяют внимания: и дифирамбы поются, и выражения лиц разбираются, и на работе ног концентрируются... А про Астану слышу гораздо меньше) Это я к тому, что все мы акцентируемся на том, что нам самим изначально не очень нравится и чего мы слышать не хотим))





Сергей Курдюков комментатор от Бога,но..В последнее время его симпатия к Астане всё больше похожа на ангажированность,как и во времена Тинькофф.Сегодня посмотрел повтор 9 этапа,так получилось... Последние 19 км с вырезанной напрочь частью без картинки собственно гонки.При упоминании Лопеса в 9 из 10 случаях с эпитетом Супермен. Роглича пару раз назаал Роглой,всех остальных строго по фамилиям.А почему Кинтана не Кондор,а Вальверде не Greenbullit. Чётко резануло по ушам,что Роглич отпустил Карапаса на Джиро,хотя Нибали ему предлагал догнать.Это про рывок Погачара по аналогии. Сугубо моё личное мнение,но это не добавляет хорошего отношения к Астане,ведь все мы смотрим гонки с его комментарием. И ещё,как мне кажется,АСТАНА очень удачный политический проект для имиджа Казахстана со всеми сопутствующими факторами. А, вообще-то, пора уже прекращать всякие фобии на Велолайве и наслаждаться обсуждением гонок.Здесь очень много знатоков велоспорта,обладающих и опытом и знаниями "изнутри",отдельные комментарии просто шедевры. А эмоции надо как то сдержиаать. Завтра очень аажный этап.Всем хорошего просмотра и горячего боления!