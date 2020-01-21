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Команда Arkea-Samsic представила велоформу на 2020 год

Новая велоформа французской команды Arkéa-Samsic

 

 

   В первый день 2020 года французская профессиональная континентальная команда Arkéa-Samsic представила велоформу нового велосезона. В пресс-релизе команды говорится, что новый цвет веломайки – светлый оттенок красного – символизирует страсть, смелость и рвение к работе. Красный плавно переходит в дымчато-красный и чёрный цвет, что ярче выделяет название титульных спонсоров – Arkéa и Samsic.

 

 

Команда Arkea-Samsic представила велоформу на 2020 год

 

Команда Arkea-Samsic представила велоформу на 2020 год

 

Команда Arkea-Samsic представила велоформу на 2020 год

 

Команда Arkea-Samsic представила велоформу на 2020 год

 

  Новый цвет символизирует интернационализацию команды, в которой в 2020 году будут выступать гонщики 7 стран, а также желание стать одной из лучших команд мира на многодневных гонках (с Варраном Баргилем и Наиро Кинтаной) и в спринтах  с Насэром Буанни и Даниэлем Маклеем, а также подающими надежды Тома Буда и Брамом Вельтеном.

 

  Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды: «Наше желание – как можно быстрее добиться успехов в новой форме Arkéa-Samsic. Это лучший способ продвижения».

 

  В велогонках на шоссе первыми в новой велоформе Arkéa-Samsic выступят Наиро и Дайер Кинтана и Виннер Анакона, которые примут участие в чемпионате Колумбии в разделке и в гонке на шоссе 31 января и 2 февраля 2020 года.

 

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Теги к статье: Arkea-Samsic

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Комментарии

  • VeloVelo
    Доменико Поццовиво подписал 2- ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Еще 2 года с Поццо!!!
    Хорошая новость! )

  • Brodyazhnik
    С Новым 2020 годом! (17)
    Brodyazhnik-Фото

    С новым годом всех кто имеет хоть малейшее отношение к велоспорту: занимается, пишет, работает, болеет, переживает!

    Пусть этот год будет интереснее, принесет множество интересных гонок, ярких эмоций и впечатлений, увлекательных путешествий. 

    Огромная блегодарность всему коллективу сайта за их каждодневный и кропотливый труд ради нас. 

    И конечно же хотелось бы терпимости и уважения друг к другу всех участников обсуждений. Спасибо вам всем, что вы есть.

  • Shega
    С Новым 2020 годом! (17)
    Shega-Фото

    Администрацию сайта и  любителей велоспорта - с наступившим Новым годом! И пусть у всех-всех в новом году будут здоровье... силы... удача и оптимизм)

  • uran
    Alpecin-Fenix – новое название ... (4)
    uran-Фото
    Срочно всем налысо!
  • SportSpirit
    Alpecin-Fenix – новое название ... (4)
    SportSpirit-Фото

    ван дер Пул - последняя надежда на возрождение Alpecin-a, как Fenix из пепла)

  • Rokka
    Alpecin-Fenix – новое название ... (4)
    Rokka-Фото
    Отличные подписания! Старый конь борозды не испортит, а тут и вовсе может сыграть значимую роль. Удачи МВДП на шоссе
  • Astanaforever
    Alpecin-Fenix – новое название ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Всё. Сливай воду. Катюша не даст соврать. Ван Дер Пул..пока ищи себе новую команду пока не поздно.
  • старт-шоссе 82
    С Новым 2020 годом! (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Спасибо огромное всех за поздравления, я тоже желаю всем счастья , любви и здоровья.

  • Zhanzhak
    С Новым 2020 годом! (17)
    Zhanzhak-Фото
    Скорее всего у нас, в Астане! )))
  • Shalam s Urala
    Жулиан Алафилипп – лучший спор ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    никакие пентюры с мбаппами с Жулианом Великолепным и рядом не стояли

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