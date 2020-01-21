Команда Arkea-Samsic представила велоформу на 2020 год

Новая велоформа французской команды Arkéa-Samsic

В первый день 2020 года французская профессиональная континентальная команда Arkéa-Samsic представила велоформу нового велосезона. В пресс-релизе команды говорится, что новый цвет веломайки – светлый оттенок красного – символизирует страсть, смелость и рвение к работе. Красный плавно переходит в дымчато-красный и чёрный цвет, что ярче выделяет название титульных спонсоров – Arkéa и Samsic.

Новый цвет символизирует интернационализацию команды, в которой в 2020 году будут выступать гонщики 7 стран, а также желание стать одной из лучших команд мира на многодневных гонках (с Варраном Баргилем и Наиро Кинтаной) и в спринтах с Насэром Буанни и Даниэлем Маклеем, а также подающими надежды Тома Буда и Брамом Вельтеном.

Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды: «Наше желание – как можно быстрее добиться успехов в новой форме Arkéa-Samsic. Это лучший способ продвижения».

В велогонках на шоссе первыми в новой велоформе Arkéa-Samsic выступят Наиро и Дайер Кинтана и Виннер Анакона, которые примут участие в чемпионате Колумбии в разделке и в гонке на шоссе 31 января и 2 февраля 2020 года.