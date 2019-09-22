Варран Баргиль продлил контракт с командой Arkea Samsic до 2022 года

Варран Баргиль остаётся в команде Arkéa Samsic до конца 2022 года

Чемпион Франции, 27-летний велогонщик Варран Баргиль (Warren Barguil) продлил контракт с проконтинентальной командой Arkéa Samsic до конца 2022 года. Баргиль пришёл в команду в 2018 году после успешного сезона 2017 года, досрочно расторгнув предыдущий контракт с командой Sunweb.

В этом году ему пришлось восстанавливаться после травмы таза, полученной в марте, но он вернулся и стал чемпионом Франции в групповой гонке, на Тур де Франс-2019 замкнул топ-10 генеральной классификации, на Арктической гонке Норвегии стал призёром общего зачёта.

Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), генеральный менеджер команды Arkéa Samsic: «Очень счастлив объявить, что Варран Баргиль продлил контракт с нашей командой до 2022 года. У него ещё оставался год по прошлому контракту, но по взаимному соглашению он предпочёл перезаключить его на более долгий срок. Варран – лицо команды, он пережил сложный период, собрал все силы, чтобы вернуться.

В будущем мы хотим, чтобы он боролся за генеральную классификацию на Гран-турах. Думаю, для этого у него есть все необходимые качества. С приходом Наиро Кинтаны в горах мы сможем полагаться на двух сильных лидеров. Они будут вместе три сезона, что даёт нам время хорошо отладить работу на пути к нашим целям».

Варран Баргиль: «Я очень счастлив быть частью проекта Эммануэля Юбера. Сейчас я заканчиваю в этой команде второй сезон, и впереди у меня ещё три. Понимаю, что карьера профессионального велогонщика быстро проходит. 2018 год получился тяжёлым, но чтобы расти, нужно проходить через сложные моменты. Самым лёгким решением было бы присоединиться к команде, где всё уже построено. Но я предпочёл стать частью растущего проекта.

В команде Arkéa Samsic я чувствую себя хорошо, у меня отличные товарищи по команде, компетентный персонал, у нас сильные спонсоры. Здесь я нашёл баланс.

В этой команде меня привлекла её «бретонская» идентичность. Для меня это было важно. Существовал риск, потому что молодой проект зависит от приглашений от организаторов, но я принял это. Первый год был непростым. Когда я выступал заграницей, то был далёк от прессинга средств массовой информации, но я рос вместе с командой. Прошлой зимой я сконцентрировался на том, чтобы перестать слушать всех подряд. Я хорошо тренировался, в гонках ехал так быстро, как мне нравится, радовался тому, что я выступаю. Но потом на Париж-Ницце и Вуэльте Каталонии мне не повезло. Команда поддержала меня, всегда в меня верила. Я очень счастлив, что стал чемпионом Франции, для меня радость от этого титула была невероятной. Я разделил её с командой.

Подписание Наиро Кинтаны даёт большое преимущество и команде, и мне. Он уже выиграл два Гран-тура, знает, как готовится и выступать, ставя целью генеральную классификацию. С этой точки зрения он многое даст команде.

Мои цели на следующий сезон нам с руководством команды ещё предстоит обсудить, но моя задача – протестировать себя в борьбе за генеральную классификацию на Гран-туре. Также я хочу одержать победу в майке чемпиона Франции. Я был очень близко к победе на Арктической гонке Норвегии. Я не часто выигрываю, поэтому надо быть терпеливым и быстрым. Это даёт мне дополнительную мотивацию».