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Варран Баргиль продлил контракт с командой Arkea Samsic до 2022 года

Варран Баргиль остаётся в команде Arkéa Samsic до конца 2022 года

 

 

 

  Чемпион Франции, 27-летний велогонщик Варран Баргиль (Warren Barguil) продлил контракт с проконтинентальной командой Arkéa Samsic до конца 2022 года. Баргиль пришёл в команду в 2018 году после успешного сезона 2017 года, досрочно расторгнув предыдущий контракт с командой Sunweb. 

 

  В этом году ему пришлось восстанавливаться после травмы таза, полученной в марте, но он вернулся и стал чемпионом Франции в групповой гонке, на Тур де Франс-2019 замкнул топ-10 генеральной классификации, на Арктической гонке Норвегии стал призёром общего зачёта.

 

 

 

  Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), генеральный менеджер команды Arkéa Samsic: «Очень счастлив объявить, что Варран Баргиль продлил контракт с нашей командой до 2022 года. У него ещё оставался год по прошлому контракту, но по взаимному соглашению он предпочёл перезаключить его на более долгий срок.  Варран – лицо команды, он пережил сложный период, собрал все силы, чтобы вернуться.

 

  В будущем мы хотим, чтобы он боролся за генеральную классификацию на Гран-турах. Думаю, для этого у него есть все необходимые качества. С приходом Наиро Кинтаны в горах мы сможем полагаться на двух сильных лидеров. Они будут  вместе три сезона, что даёт нам время хорошо отладить работу на пути к нашим целям».

 

  Варран Баргиль: «Я очень счастлив быть частью проекта Эммануэля Юбера. Сейчас я заканчиваю в этой команде второй сезон, и впереди у меня ещё три. Понимаю, что карьера профессионального велогонщика быстро проходит. 2018 год получился тяжёлым, но чтобы расти, нужно проходить через сложные моменты. Самым лёгким решением было бы присоединиться к команде, где всё уже построено. Но я предпочёл стать частью растущего проекта.

 

 В команде Arkéa Samsic я чувствую себя хорошо, у меня отличные товарищи по команде, компетентный персонал, у нас сильные спонсоры. Здесь я нашёл баланс.

 

  В этой команде меня привлекла её «бретонская» идентичность. Для меня это было важно. Существовал риск, потому что молодой проект зависит от приглашений от организаторов, но я принял это. Первый год был непростым. Когда я выступал заграницей, то был далёк от прессинга средств массовой информации, но я рос вместе с командой. Прошлой зимой я сконцентрировался на том, чтобы перестать слушать всех подряд. Я хорошо тренировался, в гонках ехал так быстро, как мне нравится, радовался тому, что я выступаю. Но потом на Париж-Ницце и Вуэльте Каталонии мне не повезло. Команда поддержала меня, всегда в меня верила. Я очень счастлив, что стал чемпионом Франции, для меня радость от этого титула была невероятной. Я разделил её с командой.

 

  Подписание Наиро Кинтаны даёт большое преимущество и команде, и мне. Он уже выиграл два Гран-тура, знает, как готовится и выступать, ставя целью генеральную классификацию. С этой точки зрения он многое даст команде.

 

  Мои цели на следующий сезон нам с руководством команды ещё предстоит обсудить, но моя задача – протестировать себя в борьбе за генеральную классификацию на Гран-туре. Также я хочу одержать победу в майке чемпиона Франции. Я был очень близко к победе на Арктической гонке Норвегии. Я не часто выигрываю, поэтому надо быть терпеливым и быстрым. Это даёт мне дополнительную мотивацию».

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Теги к статье: Warren Barguil Варран Баргиль Arkea Samsic

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Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (57)
    VeloVelo-Фото
    А 55-й задвинул всех, кроме пятидесятичетырех.
    Логично )
  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (57)
    VeloVelo-Фото

    Интересно, почему 2 гонщика из Сирии и 2 гонщика из Кувейта?
    Откуда такая квота?

  • Astanaforever
    Куин Симмонс и Антонио Тибери ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Мы следили за Симмонсом и Тибери ещё до чемпионата мира. В Йоркшире мы просто получили подтверждение их способностей.======================================= Во, заливает!!!
  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    RVL-Фото

    что за бред ..рука лицо

  • Astanaforever
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Джузеппо хороший приплод велогонщиков дал. Давиде., Аллесио. Тоже а Астану заберут.
  • ROSt
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    ROSt-Фото

    Он самый !)

  • Astanaforever
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    Astanaforever-Фото
    А не сын ли Мартинелли со Астаны этот Аллесио?
  • Серафим
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    Серафим-Фото

     Как то мне эта гонка напомнила женские велогонки. Тут даже и говорить особенно не о чем. 

      Победа бородатенького юниора из США была неотвратима как рост курса доллара.

  • uran
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (18)
    uran-Фото
    С коленями понятно, не совсем физиологично работает сустав. Все же сердце имеет запаса побольше, и внезапные смерти, вероятно, вызваны пороками.
    Да и случаев этих очень мало.
  • Shalam s Urala
    Роан Деннис – двукратный чемпи ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Student
    Думаю приход нового спортдира решит многие проблемы с Деннисом)
    согласен. но, если под Роана поменяют спортдира, - это уже и будет слегка то самое "Роан рулит"


    а может ещё в команде найдут более контактного спортдира под (теперь) 2-кратного. ну или возьмут и МакГи, которого Роан тут неслучайно упомянул, и собссно тренера РД. а ещё дадут на бмс наклейки мериды лепить.. в общем - чёт слишком фантастично выходит. с учётом максимально-стрёмного (для обеих сторон) демарша на Туре - просто никакущая вероятность

    если вернуться к МакГи - он не только соотечественник Денниса и его тренер по сборной, не только тренер (был) Р.Порта, но и тот самый чел, который не постеснялся заявить, что Великий и Ужасный (и вся компания) украли у него всю гранд-тур-карьеру. ни больше, ни меньше... ведь правда же?! - главное - пролог взять, а там в лидерской маечке должны как-то довезти, всего-ж 3 недели ехать то, пусть и по горкам

    это адский компот странных допущений, согласен )


    но напомните ещё преследователя (кроме его тёзки Уигинса), чтоб брал ГТ? британцу свезло - флеш-рояль - безвременье (на имена), супер-команда и "честный дурачёк за пиво", который сам мог всё прибрать. это не чтоб Фрум Фрумыча обидеть - просто так воспринимаю удачу Уигинса. при этом - не отказываю ему ни разу в том, что всё заслуженно и не случайно. достаточно вспомнить откровения с его деревянного Тура. искренность и глубина были огого

    может и у Роана ещё как-то получится? было-б .. мягко говоря, интересно )

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