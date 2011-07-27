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Петер Саган продлил контракт с командой BORA – hansgrohe до 2021 года

Петер Саган остаётся в команде BORA – hansgrohe до конца 2021 года

 

 

  28-летний словацкий гонщик Петер Саган накануне групповой гонки чемпионата мира-2018, где собирается защищать свой титул чемпиона, продлил контракт с командой BORA – hansgrohe до конца 2021 года.

 

 Photo © BORA - hansgrohe / VeloImages

 

  Вместе со словацким гонщиком до 2021 года контракты продлили: его брат,  29-летний Юрай Саган, 24-летний словацкий гонщик Эрик Башка (Erik Baska), 33-летний польский гонщик Мацей Боднар (Maciej Bodnar), 31-летний итальянский гонщик Даниэль Осс (Daniel Oss) и 35-летний немецкий гонщик Маркс Бургхардт (Marcus Burghardt).

 

  До конца 2020 года в команде продолжат выступать австрийские гонщики: 26-летний Патрик Конрад (Patrick Konrad), 24-летний Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger), 26-летний Лукас Пёстльбергер (Lukas Pöstlberger) и 24-летний Феликс Гроссхартнер (Felix Großschartner).

 

 

  Петер Саган: «Я рад остаться в команде до конца 2021 года. Это решение далось мне легко, хотя мой текущий контракт заканчивался в конце следующего года. Я наслаждался двумя замечательными сезонами с этой командой и мне не хотелось бы переходить куда-то ещё, потому что мне было оказано такое большое доверие, даже в самые трудные моменты в меня верили и поддерживали.  Уверен, ближайшие годы в BORA-hansgrohe будут такими же результативными, как и первые два».

 

  Ральф Денк, менеджер команды BORA – hansgrohe: «Благодаря главным спонсорам команды – компаниям BORA и hansgrohe, которые продлили с нами контракты ранее в этом сезоне, у нас есть счастливая возможность строить планы в долгосрочной перспективе. Петер – звезда велоспорта. Он не только успешный велогонщик, но и настоящий посол бренда даже за пределами нашего спорта. Понятно, почему мы заранее переподписали с ним контракт. Для нас удовольствие работать с Петером.

 

  Идёт наш второй сезон в Мировом туре, и вместе с Петером мы достигли значительных успехов. Победа Петера на Париж-Рубэ, конечно, стала настоящей кульминацией. Но мы всё ещё нацелены прогрессировать дальше. Мы продолжаем строить амбициозные планы, в которых можем рассчитывать на Петера, который одарён невероятно редким талантом.

 

  Пока к нему  приковано всё внимание и интерес средств массовой информации и публике, молодые гонщики нашей команды имеют возможность спокойно развиваться. Например, Патрик Конрад, Паскаль Акерман и Эмануэль Бухман в этих условиях работают очень продуктивно. Думаю, мы на  правильном пути. Мы продолжаем расти как команда, а Петер Саган остаётся основой этого процесса».

 

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:15 | Регистрация: 27.07.2011

    Ну Саган это удачное вложение))

    а вот братишка его тупо трата или переплата за сагана

     

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Комментарии

  • rude_rider
    Петер Саган продлил контракт с ... (1)
    rude_rider-Фото

    Ну Саган это удачное вложение))

    а вот братишка его тупо трата или переплата за сагана

     

  • Roscomsport
    Результаты чемпионата мира-201 ... (13)
    Roscomsport-Фото
    Циклы статей в журналах: Blood, Cancer, JAMA, Human Genetics - 2000 - 2018
  • Roscomsport
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (3)
    Roscomsport-Фото

    Rogli? 

  • VeloVelo
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Эпический маршрут. Очень тяжелый и непредсказуемый. 
    Но, все-таки попробую сделать свою ставку. Москон.

  • Astanaforever
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Лопес вперед! 60 й.
  • vitali
    Результаты чемпионата мира-201 ... (7)
    vitali-Фото
    Уже даже и не кажется, а так и есть.
    В двух оставшихся гонках нужно даже не "чудо", а "чудо в квадрате", чтобы кто-то из спортсменов бывшего СССР заехал хотя-бы в тройку.
    Относительно двух оставшихся победителей в гонках этого ЧМ неожиданно заинтриговал один нюанс: победители определятся в результате атаки в гору, или атаки на спуске?
  • VeloVelo
    Результаты чемпионата мира-201 ... (7)
    VeloVelo-Фото

    А вдруг Леша Луценко послезавтра выстрелит? )
    Похоже, он в отличной форме.

  • uran
    Результаты чемпионата мира-201 ... (7)
    uran-Фото

    Кажется только Аленка смогла в призы заехать из постСССР. Последняя надежда была сегодня, не хватило чуть-чуть.

  • Freejazz
    Результаты чемпионата мира-201 ... (7)
    Freejazz-Фото
    Цитата: pac1ent
    4. Gino Mader (Switzerland)

    ненавижу колесников, но именно он лишил шансов Данбара и Падуна. Потрясающая гонка от швейцарцев. Что случилось с Сосой? Просмотрел :(

    В такую горку сбросить ЖуЖу не получится, на спуске он может сам сбросить кого угодно. Для меня он №1 на воскресенье.
    У взрослых будет ещё одна горка покруче - вот там и решится - удержатся ли универсалы.
  • uran
    Ремко Эвенепул - абсолютный ч ... (8)
    uran-Фото
    "Любимец публики" Лопес-супермен ровно одного роста.
    Паоло Беттини 169.
    Победитель Вуэльты 2018 лишь на 2 см выше.
    Думаю вполне себе перспективы победителя ГТ мира олимпиады классик.
    Собственно есть и раздельщики и спринтеры и классики около 170.
    Рост не помеха даже в баскетболе (Muggsy Bogues)

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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