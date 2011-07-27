Петер Саган продлил контракт с командой BORA – hansgrohe до 2021 года

Петер Саган остаётся в команде BORA – hansgrohe до конца 2021 года

28-летний словацкий гонщик Петер Саган накануне групповой гонки чемпионата мира-2018, где собирается защищать свой титул чемпиона, продлил контракт с командой BORA – hansgrohe до конца 2021 года.

Photo © BORA - hansgrohe / VeloImages

Вместе со словацким гонщиком до 2021 года контракты продлили: его брат, 29-летний Юрай Саган, 24-летний словацкий гонщик Эрик Башка (Erik Baska), 33-летний польский гонщик Мацей Боднар (Maciej Bodnar), 31-летний итальянский гонщик Даниэль Осс (Daniel Oss) и 35-летний немецкий гонщик Маркс Бургхардт (Marcus Burghardt).

До конца 2020 года в команде продолжат выступать австрийские гонщики: 26-летний Патрик Конрад (Patrick Konrad), 24-летний Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger), 26-летний Лукас Пёстльбергер (Lukas Pöstlberger) и 24-летний Феликс Гроссхартнер (Felix Großschartner).

Петер Саган: «Я рад остаться в команде до конца 2021 года. Это решение далось мне легко, хотя мой текущий контракт заканчивался в конце следующего года. Я наслаждался двумя замечательными сезонами с этой командой и мне не хотелось бы переходить куда-то ещё, потому что мне было оказано такое большое доверие, даже в самые трудные моменты в меня верили и поддерживали. Уверен, ближайшие годы в BORA-hansgrohe будут такими же результативными, как и первые два».

Ральф Денк, менеджер команды BORA – hansgrohe: «Благодаря главным спонсорам команды – компаниям BORA и hansgrohe, которые продлили с нами контракты ранее в этом сезоне, у нас есть счастливая возможность строить планы в долгосрочной перспективе. Петер – звезда велоспорта. Он не только успешный велогонщик, но и настоящий посол бренда даже за пределами нашего спорта. Понятно, почему мы заранее переподписали с ним контракт. Для нас удовольствие работать с Петером.

Идёт наш второй сезон в Мировом туре, и вместе с Петером мы достигли значительных успехов. Победа Петера на Париж-Рубэ, конечно, стала настоящей кульминацией. Но мы всё ещё нацелены прогрессировать дальше. Мы продолжаем строить амбициозные планы, в которых можем рассчитывать на Петера, который одарён невероятно редким талантом.

Пока к нему приковано всё внимание и интерес средств массовой информации и публике, молодые гонщики нашей команды имеют возможность спокойно развиваться. Например, Патрик Конрад, Паскаль Акерман и Эмануэль Бухман в этих условиях работают очень продуктивно. Думаю, мы на правильном пути. Мы продолжаем расти как команда, а Петер Саган остаётся основой этого процесса».