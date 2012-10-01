Состав команды Orica-Scott на 2018 год:

Команда Orica-Scott сформировала состав на 2018 год

Состав австралийской команды Orica-Scott на 2018 год сформирован, в команде будут выступать 25 гонщиков. Среди пяти новых гонщиков команды 28-летний итальянец Маттео Трентин (Matteo Trentin), 33-летний испанец Микель Ниеве (Mikel Nieve), 32-летний новозеландец Джек Бауэр (Jack Bauer), 29-летний австралиец Кэмерон Мейер (Cameron Meyer), а также один нео-про – 21-летний австралиец Лукас Хамильтон (Lucas Hamilton).

Orica-Scott продлила контракты со Свейтом Тафтом, Мэттью Хейманом, Кристофером Юлом-Йенсеном, Майклом Хепберном, Сэмом Бьюли и Джеком Хейгом.

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Из команды ушли Магнус Корт (Magnus Cort), перешедший в команду Astana, Рубен Пласа (Ruben Plaza), подписавший контракт с Israel Cycling Academy, Саймон Герранс (Simon Gerrans), перешедший в команду BMC, Йенс Кёкелейр (Jens Keukeleire), ставший гонщиком команды Lotto Soudal и Митч Докер (Mitch Docker), перешедший в EF Education First-Drapac.

В этом году гонщики команды Orica-Scott одержали 29 побед, из них 13 – на гонках Мирового тура, в том числе победа на этапе Джиро д’Италия, которую команде принёс Калеб Юэн. Юэн стал самым побеждающим гонщиком команды Orica-Scott в 2017 году, одержав 10 побед.

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Orica-Scott: «Сейчас по всем областям мы находимся в лучшем положении, чем год назад. Одна из причин – подписание очень хороших контрактов. Наши новые гонщики дополнят команду, которая уже работает как надо. Например, Трентин и Бауэр усилят нашу группу на классиках, а также добавят силы поезду, развозящему Калеба Юэна. Я уверен, что благодаря их приходу мы сможем добиться значительного преимущества в двух этих сферах гонок.

Конечно, мы заключили великолепный контракт, подписав такого гонщика как Микель Ниеве, бывшего правой рукой Криса Фрума на многочисленных Гран-турах. Он будет играть в нашей команде похожую роль, а также передавать опыт и поддерживать наших молодых генеральщиков. А на некоторых крупных гонках у Ниеве будет возможность реализовать собственные шансы.

Усиление команды в ключевых областях позволит нам поставить на 2018 год чёткие цели, и это очень вдохновляет.

Мы ещё не побеждали в одной классике -Монументе велоспорта – Туре Фландрии. Возможно, выиграть эту классику сложнее всего, но наша команда способна побеждать, мы хотим принять этот вызов.

Затем Гран-туры, мы хотим бороться на всех трёх, включая победы на этапах и генеральную классификацию. Год будет насыщенным, но мы с нетерпением ждём начала сезона».

Состав команды Orica-Scott на 2018 год:

Михаэль Альбазини/Michael Albasini, Швейцария,

Сэм Бьюли/Sam Bewley, Новая Зеландия,

Джек Бауэр/Jack Bauer, Новая Зеландия,

Эстебан Чавес/Esteban Chaves, Колумбия,

Люк Дабридж/Luke Durbridge, Австралия,

Александр Эдмондсон/Alexander Edmondson, Австралия,

Калеб Юэн/Caleb Ewan, Австралия,

Джек Хейг/Jack Haig, Австралия,

Лукас Хамильтон/Lucas Hamilton, Австралия,

Мэттью Хейман/Mathew Hayman, Австралия,

Майкл Хепберн/Michael Hepburn, Австралия,

Дэмьен Хаусон/Damien Howson, Австралия,

Дэрил Импи/Daryl Impey, ЮАР,

Кристофер Юл-Йенсен/Christopher Juul-Jensen, Дания,

Роджер Клюге/Roger Kluge, Германия,

Роман Кройцигер/Roman Kreuziger, Чехия,

Кэмерон Мейер/Cameron Meyer, Австралия,

Лука Мегзец/Luka Mezgec, Словения,

Микель Ниеве/Mikel Nieve, Испания,

Роберт Пауэр/Robert Power, Австралия,

Маттео Трентин/Matteo Trentin, Италия,

Свейн Тафт/Svein Tuft, Канада,

Карлос Верона/Carlos Verona, Испания,

Адам Йейтс/Adam Yates, Великобритания,

Саймон Йейтс/Simon Yates, Великобритания.