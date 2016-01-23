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Israel Cycling Academy - новый владелец лицензии Мирового Тура команды Katusha

Команда Israel Cycling Academy приобрела лицензию команды Мирового тура

 

 

  Команда Israel Cycling Academy  официально объявила о том, что является новым владельцем лицензии Мирового тура команды Katusha. Сделка по слиянию команд и переходу руководства к Israel Cycling Academy завершена и ждёт подтверждения от Международного союза велосипедистов.

 

 

  Совладелец команды Israel Cycling Academy Сильван Адамс (Sylvan Adams): «Я уже говорил, что команда Israel Cycling Academy рано или поздно станет командой Мирового тура. Я рад, что это случится уже в следующем сезоне. В соответствии с соглашением,  Israel Cycling Academy будет выступать в Мировом туре с лицензией команды Katusha, которая была обновлена на следующие три года.

 

  Соглашение, конечно, требует одобрения UCI, это обычная практика в бизнесе.

 

 Команда Israel Cycling Academy продолжит выступать в традиционной бело-голубой велоформе, которую предоставит бренд Katusha в соответствии с новым спонсорским соглашением.

 

  Для Israel Cycling Academy, которая в качестве команды Мирового тура будет выступать на крупнейших велогонках, это новый шаг в быстром развитии. 5 лет назад команда начинала выступать как континентальная.

 

  У нас будет несколько новых гонщиков, включая некоторых из нынешнего состава команды Katusha. Обещаю, что мы наделаем шума на крупных гонках в следующем году. Мы. Только. Начинаем.

 

Хочу поблагодарить руководство команды Katusha и её владельца Игоря Макарова за то, что выбрал для сделки нашу команду. Я знаю, что у него было несколько других вариантов. Вклад, который Игорь внёс в велоспорт, впечатляет. Мы продолжим поддерживать велоспорт».

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Теги к статье: Israel Cycling Academy

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  1. Rokka

    Сегодня, 21:05 | Регистрация: 23.01.2016

    Сначала продали Катюшу немцам, а теперь евреям. То ли смеяться то ли плакать

  2. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 21:15 | Регистрация: 4.07.2017

    От Катюши в этой команде уже ничего не осталось

  3. Имя: Андрей

    tds

    Сегодня, 21:19 | Регистрация: 9.03.2019

    Цитата: Rokka
    Сначала продали Катюшу немцам, а теперь евреям. То ли смеяться то ли плакать
    Поддерживаю, дальше "дно"!

  4. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Сегодня, 21:21 | Регистрация: 28.06.2017

    Приятно, конечно, что Академия будет в мировом туре кататься.

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