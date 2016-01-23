Israel Cycling Academy - новый владелец лицензии Мирового Тура команды Katusha

Команда Israel Cycling Academy приобрела лицензию команды Мирового тура

Команда Israel Cycling Academy официально объявила о том, что является новым владельцем лицензии Мирового тура команды Katusha. Сделка по слиянию команд и переходу руководства к Israel Cycling Academy завершена и ждёт подтверждения от Международного союза велосипедистов.

Совладелец команды Israel Cycling Academy Сильван Адамс (Sylvan Adams): «Я уже говорил, что команда Israel Cycling Academy рано или поздно станет командой Мирового тура. Я рад, что это случится уже в следующем сезоне. В соответствии с соглашением, Israel Cycling Academy будет выступать в Мировом туре с лицензией команды Katusha, которая была обновлена на следующие три года.

Соглашение, конечно, требует одобрения UCI, это обычная практика в бизнесе.

Команда Israel Cycling Academy продолжит выступать в традиционной бело-голубой велоформе, которую предоставит бренд Katusha в соответствии с новым спонсорским соглашением.

Для Israel Cycling Academy, которая в качестве команды Мирового тура будет выступать на крупнейших велогонках, это новый шаг в быстром развитии. 5 лет назад команда начинала выступать как континентальная.

У нас будет несколько новых гонщиков, включая некоторых из нынешнего состава команды Katusha. Обещаю, что мы наделаем шума на крупных гонках в следующем году. Мы. Только. Начинаем.

Хочу поблагодарить руководство команды Katusha и её владельца Игоря Макарова за то, что выбрал для сделки нашу команду. Я знаю, что у него было несколько других вариантов. Вклад, который Игорь внёс в велоспорт, впечатляет. Мы продолжим поддерживать велоспорт».