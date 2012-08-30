Глава команды Ineos призвал подумать о новой бизнес-модели для велоспорта

Дэйв Брэйлсфорд считает, что велоспорт должен перестать полагаться на Тур де Франс

Глава велокоманды Ineos Дэйв Брэйлсфорд считает, что велоспорту пора задуматься о новой бизнес-модели и перестать полагаться только на Тур де Франс, которая долгое время является крупнейшей гонкой в календаре. На данный момент из-за пандемии коронавируса остаётся неопределённость в отношении возможности проведения французского Гранд-тура, хотя организаторы и ASO уже определили новую дату старта.

В интервью BBC Radio 4 глава команды Ineos сказал:

«Если в этом году сможет состояться лишь одно соревнования, мы все бы выбрали Тур де Франс.

Одна из проблем велоспорта в том, что доход полностью зависит от спонсоров. У разных спонсоров разные бизнесы, некоторые в текущей ситуации более эффективны, чем другие.

Модернизация бизнес-модели в будущем была бы на пользу всем. Лучшая модель та, которая будет более многосторонней, в которой крупные гонки распределены по календарю так, чтобы нам не пришлось так сильно полагаться на одну гонку.

Все увидят плюсы более крепкой структуры. Это позволит людям строить средне- и долгосрочную перспективу, а не планировать лишь на короткий период времени, выживать на основе краткосрочных контрактов. Это стало бы крупным изменением всей игры.

Если мы начнём выступать осенью, великолепно. Некоторые команды пострадают больше других, в зависимости от бизнеса их спонсоров. Но если мы не будем выступать до следующего года, под давлением окажутся все.

Какая бы ни была команда, если она на 100% полагается на спонсоров и не выступает очень долго, эффект почувствуется.

Мы все соперники в гонке, но мы нужны друг другу, чтобы спорт продолжался. Мы можем быть заклятыми соперниками, но в реальности здоровье велоспорта требует здоровья всех команд и здоровой структуры, в том числе структуры гонок. В наших общих интересах поддерживать друг друга и делать всё, что в наших силах, ради спорта, чтобы мы могли строить будущее».

В интервью Eurosport Дэйв Брэйлсфорд рассказал, что гонщики команды Ineos готовятся ко второй части сезона, хотя ситуация остаётся неопределённой.

Дэйв Брэйлсфорд: «Когда впереди уплотнённый календарь, в котором меняется порядок Гранд-туров – Тур, Джиро и Вуэльта, это большое изменение. Мы уже думаем над этим. Пока что мы ещё не выстроили планы, как нам готовиться. Важно то, как мы пройдём через всю ситуацию.

Понятно, что теперь не получится сделать дубль, принять участие в Тур де Франс, а потом в Джиро д’Италия. Потенциально можно проехать Тур, а потом Вуэльту, но то, как гонки построены на данный момент, это немыслимо. Это значит или бросить все силы на Тур, или разделить ресурсы и поставить какие-то цели на Джиро, или предпочесть Тур и Вуэльту.

Мы были одной из первых команд, столкнувшейся с коронавирусом во время соревнования. Для всех команд, которые были на Туре ОАЭ, он стал реальностью. Довольно часто, глядя на ситуацию со стороны, думаешь, что она тебя не коснётся, но как только оказываешься в ней, то всё происходит очень и очень быстро.

Для многих спортсменов главные цели изменились. Не то, чтобы они исчезли полностью, но ребята очень далеко продвинулись в подготовке, а теперь она вся перечёркнута.

Мы много чего можем сделать в текущей ситуации, если будем думать творчески. У нас большой охват аудитории. Можем выступать на Zwift, можем что-то делать виртуально».