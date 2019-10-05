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Пол Барратт назначен ответственным за выступление велогонщиков команды Ineos

Пол Барратт – новый директор по выступлению и инновациям команды Ineos

 

 

  37-летний Пол Баррат (Paul Barratt)присоединился к британской велокоманде Ineos в качестве директора, ответственного за выступление гонщиков и инновации. Раньше Баррат тесно сотрудничал с главным тренером команды Тимом Керрисоном.

 

  Пол Барратт перешёл в команду Ineos из федерации велоспорта Великобритании, где два года выполнял сходную работу, занимая должность старшего биомеханика.

 

Пол Барратт назначен ответственным за выступление велогонщиков команды Ineos

 

  Пол Барратт: «Я рад присоединиться к команде Ineos, которая начинает писать новую главу своей истории. Эта команда – вершина высококлассного профессионального велоспорта, очень динамичная, творческая, прогрессивно мыслящая. Я рад возможности стать её частью, особенно в то время, когда команда ставит новые цели, чтобы продолжать двигаться вперёд.

 

 В краткосрочной перспективе моя задача – наблюдать, слушать, учиться у команды, отвечающей за выступление, а следующая задача – предложить долгосрочную стратегию, используя самые передовые достижения науки и технологий, чтобы помочь Ineos прогрессировать ещё больше».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Поддержка выступления гонщиков – ключ к нашему успеху. В этой области наша команда всегда превосходила другие команды. Но сейчас и другие команды вкладывают значительные средства в будущее.

 

  Со сменой владельца команды мы благодаря совместной работе с Ineos, объединяясь с ними в стремлениях, амбициях и характере, внимательно изучаем все области, которые поддерживают нашу систему выступления, чтобы понять, где можем добиться лучших результатов, что можем изменить и как двигаться быстрее. Став частью Ineos Sport, мы смогли увидеть другие модели действий, найти новые решения в области стратегии.

 

  Сейчас мы переживаем интересный момент, который показывает, как мы сможем перестроить для будущего работу во всех областях. Мы не должны считать, что если что-то работало в прошлом, то оно будет работать и в будущем. Изменения происходят быстро, а это значит, что всегда есть возможность для роста и прогресса.

 

  Назначение Пола – первый шаг в этом важном для команды Ineos процессе. Мы давно восхищаемся его подходом и прогрессивным мышлением, которое он проявил, работая в федерации велоспорта Великобритании за последнее десятилетие. Он талант мирового уровня, который теперь будет возглавлять и направлять работу в ключевой области выступления команды. Мы рады возможности быть в авангарде в области  расширения границ человеческих возможностей».

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Теги к статье: Ineos Paul Barratt Пол Барратт

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Комментарии

  • uran
    Том Дюмулин: «Надеюсь, с ноябр ... (2)
    uran-Фото
    Давай Том комбэк. Сейчас в ГТ эра раздельщиков-горняков, нужно брать ТДФ.
  • close2you
    Альваро Ходж – победитель Muns ... (6)
    close2you-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Молодых ему откапывал , Мачин , он отвечал за работу с андерами. Он же его привёз из Колумбии в испанский квикстеп ,где он подрос на европейских гонках.Сейчас Мачин главный вUAE , Когда то он владел саньер -дювалем там тоже молодёжи выстрелило не мало , но как пришлось закрыть команду ,Лефевр дал ему работу. А до этого ,Патрик поступал так же как и остальные, покупал молодых чемпионов а не растил их, Канчелары да Поцаты ))))Мапей помним )))) Ну а недавно почивший Скуинци поощрял такие траты.
    Очень приятно, что есть люди как вы, которые могут рассказать это. Я эту эпоху не застал, очень интересно узнавать такие тонкости :) Спасибо!
  • close2you
    Tour of Iran (Azarbaijan)-2019 ... (4)
    close2you-Фото
    Тур Ирана, отличная гонка, но...по пустыни))
  • Astanaforever
    Том Дюмулин: «Надеюсь, с ноябр ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Свежая голова не от колена..а от свежей команды.)))
  • DIM
    Israel Cycling Academy - новы ... (36)
    DIM-Фото

    Цитата: Skato
    когда Тиньков уходил, то говорил что вернется

    Тиньков сейчас обхаживает теннисиста Медведева, ему не до велоспорта))

     

  • jerzyk
    Проконтинентальная велокоманда ... (4)
    jerzyk-Фото
    сх - это сельскохозяйственная? :)
  • Rokka
    Проконтинентальная велокоманда ... (4)
    Rokka-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Классный гонщик был Ларс Бум. Именно под классики и брусчатку.
    Он им и остался, теперь будет выступать за сх команду
  • дрокер
    Tour of Iran (Azarbaijan)-2019 ... (4)
    дрокер-Фото

    Вторая победа Локо! Молодцы!

  • Earl57
    Джанни Москон: "После Тур де ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Весь Скай фигово выступал весь год. Потому предъявлять тренерам-это нормально и объективно. 

    Так начальник тренеров в Бахрейн свалил. И есть вероятность, что перетащит за собой некоторых из бывших подчиненных. Так что им уже не до Инеос... 

    Плюс болезнь Брейсфорда, который пытается совмещать лечение и руководство командой. Когда он после Тура лег в больницу на операцию, стало совсем плохо

  • Astanaforever
    Тур Хорватии-2019. Этап 4 (2)
    Astanaforever-Фото
    Гидич завтра майку видимо потеряет в горах. А Йейтс видимо ее оденет до конца тура.

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