Пол Барратт назначен ответственным за выступление велогонщиков команды Ineos

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:02
Пол Барратт – новый директор по выступлению и инновациям команды Ineos
37-летний Пол Баррат (Paul Barratt)присоединился к британской велокоманде Ineos в качестве директора, ответственного за выступление гонщиков и инновации. Раньше Баррат тесно сотрудничал с главным тренером команды Тимом Керрисоном.
Пол Барратт перешёл в команду Ineos из федерации велоспорта Великобритании, где два года выполнял сходную работу, занимая должность старшего биомеханика.
Пол Барратт: «Я рад присоединиться к команде Ineos, которая начинает писать новую главу своей истории. Эта команда – вершина высококлассного профессионального велоспорта, очень динамичная, творческая, прогрессивно мыслящая. Я рад возможности стать её частью, особенно в то время, когда команда ставит новые цели, чтобы продолжать двигаться вперёд.
В краткосрочной перспективе моя задача – наблюдать, слушать, учиться у команды, отвечающей за выступление, а следующая задача – предложить долгосрочную стратегию, используя самые передовые достижения науки и технологий, чтобы помочь Ineos прогрессировать ещё больше».
Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Поддержка выступления гонщиков – ключ к нашему успеху. В этой области наша команда всегда превосходила другие команды. Но сейчас и другие команды вкладывают значительные средства в будущее.
Со сменой владельца команды мы благодаря совместной работе с Ineos, объединяясь с ними в стремлениях, амбициях и характере, внимательно изучаем все области, которые поддерживают нашу систему выступления, чтобы понять, где можем добиться лучших результатов, что можем изменить и как двигаться быстрее. Став частью Ineos Sport, мы смогли увидеть другие модели действий, найти новые решения в области стратегии.
Сейчас мы переживаем интересный момент, который показывает, как мы сможем перестроить для будущего работу во всех областях. Мы не должны считать, что если что-то работало в прошлом, то оно будет работать и в будущем. Изменения происходят быстро, а это значит, что всегда есть возможность для роста и прогресса.
Назначение Пола – первый шаг в этом важном для команды Ineos процессе. Мы давно восхищаемся его подходом и прогрессивным мышлением, которое он проявил, работая в федерации велоспорта Великобритании за последнее десятилетие. Он талант мирового уровня, который теперь будет возглавлять и направлять работу в ключевой области выступления команды. Мы рады возможности быть в авангарде в области расширения границ человеческих возможностей».
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