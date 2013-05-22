Велокоманда CCC сократила большую часть персонала и урезала зарплаты гонщикам

Велокоманда CCC временно увольняет большую часть персонала и значительно сокращает зарплаты велогонщикам

В период пандемии коронавируса польская велокоманда CCC объявила, что вынуждена временно приостановить большую часть контрактов персонала команды, а зарплаты велогонщиков на оставшуюся часть сезона значительно сократить. Работу команды на минимальном уровне во время периода без гонок будут поддерживать очень небольшое количество поддерживающего персонала.

Президент команды CCC Джим Очович сказал, что эти меры команда вынуждена принять в надежде, что в этом году гонки возобновятся.

Джим Очович: «Принятие решения о широком урезании расходов было болезненным. Мы даже не рассматривали это ещё неделю назад. Экономическое влияние пандемии COVID-19 драматически повлияло на бизнес нашего титульного спонсора, компании CCC. Как и другие профессиональные велокоманды, теперь мы столкнулись с нехваткой денежных средств из-за непредвиденного сокращения доходов наших спонсоров. Этот аспект бизнеса находится вне нашего контроля. Мы знаем, что гонок, самое меньшее, не будет до июня.

Ситуация постоянно меняется, в данный момент мы можем действовать с расчётом только на краткосрочный период. Чтобы иметь бюджет на тот момент, когда гонки снова начнутся, мы должны временно уволить всех кроме нескольких членов персонала и сильно урезать зарплату велогонщиков. Надеемся, что сможем вернуть как можно больше персонала и переоценить бюджет, как только гонки возобновятся.

Сейчас все переживают трудное время. В то время, как мы с нетерпением ожидаем возвращения к любимой работе, мы продолжим представлять наших спонсоров, используя все наши возможности. Сделаем всё возможное, чтобы сохранить команду в этот период и надеемся вернуть всё на свои места, как только ситуация с коронавирусом улучшится».

Ранее о том, что зарплата велогонщиков команды Bahrain McLaren за март, апрель и май будет задержана, рассказал Род Эллингворт, генеральный менеджер команды Bahrain McLaren: «В это время мы, я и другие члены руководящего состава команды, решили отказаться от своей зарплаты за три месяца, за тот же период мы не сократим, а задержим выплату процента зарплаты персонала и велогонщиков. Как и в большинстве компаний по всему миру, в отношении нашего дохода в этот период существует большая неопределённость. Так как мы действуем в долгосрочных интересах наших гонщиков и персонала, мы должны гарантировать, что когда кризис ослабнет, наша команда останется на жизнеспособном соревновательном уровне.

Мы понимаем, что временное сокращение заработка наших гонщиков создаёт трудности. Но просим понять серьёзность ситуации, с которой мы столкнулись как команда. Мы очень ценим вклад и поддержку каждого гонщика и члена персонала до, во время и после пандемии».

Также о временном сокращении зарплат гонщиков и персонала на 30% на период отсутствия велогонок объявила казахстанская команда Мирового тура Astana.