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Велокоманда CCC сократила большую часть персонала и урезала зарплаты гонщикам

 Велокоманда CCC временно увольняет большую часть персонала и значительно сокращает зарплаты велогонщикам

 

 

  В период пандемии коронавируса польская велокоманда CCC объявила, что вынуждена временно приостановить большую часть контрактов персонала команды, а зарплаты велогонщиков на оставшуюся часть сезона значительно сократить. Работу команды на минимальном уровне во время периода без гонок будут поддерживать очень небольшое количество поддерживающего персонала.

 

Президент команды CCC Джим Очович сказал, что эти меры команда вынуждена принять в надежде, что в этом году гонки возобновятся.

 

  Джим Очович: «Принятие решения о широком урезании расходов было болезненным. Мы даже не рассматривали это ещё неделю назад. Экономическое влияние пандемии COVID-19 драматически повлияло на бизнес нашего титульного спонсора, компании CCC. Как и другие профессиональные велокоманды, теперь мы столкнулись с нехваткой денежных средств из-за непредвиденного сокращения доходов наших спонсоров. Этот аспект бизнеса находится вне нашего контроля. Мы знаем, что гонок, самое меньшее, не будет до июня.

 

  Ситуация постоянно меняется, в данный момент мы можем действовать с расчётом только на краткосрочный период. Чтобы иметь бюджет на тот момент, когда гонки снова начнутся, мы должны временно уволить всех кроме нескольких членов персонала и сильно урезать зарплату велогонщиков. Надеемся, что сможем вернуть как можно больше персонала и переоценить бюджет, как только гонки возобновятся.

 

  Сейчас все переживают трудное время. В то время, как мы с нетерпением ожидаем возвращения к любимой работе, мы продолжим представлять наших спонсоров, используя все наши возможности. Сделаем всё возможное, чтобы сохранить команду в этот период и надеемся вернуть всё на свои места, как только ситуация с коронавирусом улучшится».

 

  Ранее о том, что зарплата велогонщиков команды Bahrain McLaren за март, апрель и май будет задержана, рассказал Род Эллингворт, генеральный менеджер команды Bahrain McLaren: «В это время мы, я и другие члены руководящего состава команды, решили отказаться от своей зарплаты за три месяца, за тот же период мы не сократим, а задержим выплату процента зарплаты персонала и велогонщиков. Как и в большинстве компаний по всему миру, в отношении нашего дохода в этот период существует большая неопределённость. Так как мы действуем в долгосрочных интересах наших гонщиков и персонала, мы должны гарантировать, что когда кризис ослабнет, наша команда останется на жизнеспособном соревновательном уровне.

 

  Мы понимаем, что временное сокращение заработка наших гонщиков создаёт трудности. Но просим понять серьёзность ситуации, с которой мы столкнулись как команда. Мы очень ценим вклад и поддержку каждого гонщика и члена персонала до, во время и после пандемии».

 

 Также о временном сокращении зарплат гонщиков и персонала на 30% на период отсутствия велогонок объявила казахстанская команда Мирового тура Astana.

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Теги к статье: CCC

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:25 | Регистрация: 22.05.2013

    После кризиза может получиться так что 30% сильнейших гонщиков окажутся в одной-двух командах. 

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • velodoctor
    Велокоманда CCC сократила боль ... (1)
    velodoctor-Фото

    После кризиза может получиться так что 30% сильнейших гонщиков окажутся в одной-двух командах. 

  • litxaa
    Виртуальный Тур Фландрии-2020 ... (3)
    litxaa-Фото
    На днях уже показывали на "матч тв" поединок каких то наших футбольных команд (я не большой знаток футбола), который играли два игрока из этих команд на приставках. Дальше больше(((
  • patar
    Виртуальный Тур Фландрии-2020 ... (3)
    patar-Фото

    Для меня вообще никакого интереса нет. Тоже самое - смотреть как Тайсон бьет рожу Кличко в Мортал комбате или как Криштиану Роналду выигрывает чемпионат мира в FIFA

  • uran
    Виртуальный Тур Фландрии-2020 ... (3)
    uran-Фото
    Групповые, конечно, очень посредственны в плане реальности, ІТТ ещё куда ни шло.
  • Серафим
    Давиде Мартинелли: «Если есть ... (1)
    Серафим-Фото

     Молодец, если есть возможность помогать - надо помогать. Хороший пример для других.

  • rude_rider
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    rude_rider-Фото

    Цитата: Sezar
    Немного добавлю статистики, чтобы сбить грудус эмоций. По имеющейся статистике те страны, которые (включая Россию) прививают людей от туберкулеза ( кажется это называется БЦЖ)  ИМЕЮТ СМЕРТНОСТЬ В 14 РАЗ МЕНЬШУЮ, против стран, которые  достаточно давно от этого отказались. Типа Италии, Испании  и.т.п. так что похоже всем нам крупно повезло.

     

    чувствую что нас всех развели с этим вирусом ..

    и по идеи это закончится тогда когда кое кто посчитает что свое дело уже он сделал или они

  • paindoc
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    paindoc-Фото

    Тур Фландрии в августе, Париж-Рубэ в сентябре. А что, давно уже мокрых брусчаточных гонок не было!

  • Адриен
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    Адриен-Фото

    Мечты, мечты...

  • serghi
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    serghi-Фото

    Если получится провести все три ГТ, монументы и ЧМ уже хорошо, а если Страде Бьянки, Северные и Арденские классики, то вообще супер. Без всего остального можно и обойтись.

  • serghi
    Филипп Жильбер: «Милан-Сан-Рем ... (1)
    serghi-Фото

    Надеюсь что МС все таки состоится в этом году и ФилЖил наконец-то напоит своих друзей вином, которое уже залежалось в его погребе в ожидании победного финиша на Виа Рома.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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