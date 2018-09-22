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Максимилиан Шахман подписал контракт с командой BORA – hansgrohe

Максимилиан Шахман переходит в команду BORA – hansgrohe

 

 

  24-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann) подписал двухлетний контракт с командой BORA – hansgrohe, куда переходит после двух лет выступления в команде Quick Step Floors. В этом сезоне Максимилиан Шахман открыл счёт победам, выиграв этапы на Джиро д’Италия, Туре Германии и Вуэльте Каталонии, а также стал 4-м в общем зачёте Binck Bank Tour-2018.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды BORA – hansgrohe: «О большом потенциале Максимилиана не надо много рассказывать, потому что он уже неоднократно проявлял его, одерживая победы в этом сезоне. Я очень счастлив, что теперь в нашей команде три ключевых немецких гонщика – Акерман, Бухман и Шахман.

 

  В первые два года работы нашей команды на уровне Мирового тура многие часто смотрели на нас как на «Команду Сагана». Конечно, Петер – величайшая звезда нашего спорта, он привлекает к себе огромное внимание. Но наши молодые ребята в этом году доказали, что BORA – hansgrohe – больше, чем «только» Саган.

 

  Переход Шахмана важен для нас, потому что мы хотим подчеркнуть немецкие корни команды. Мы хотим стать успешными в будущем не только с Петером, но и с нашими немецкоговорящими талантами. Максимилиан обладает потенциалом на всех рельефах, но пока ему нужно время и терпение, чтобы продолжить развиваться в нашей команде».

 

  Максимилиан Шахман: «Я очень счастлив. Как гонщику из Германии, для меня идеально выступать в немецкой команде. Мои коллеги рассказали мне о структуре BORA – hansgrohe. Атмосфера в команде великолепная. Я рад, что присоединюсь к команде на ближайшие два года. Развитие команды в последние годы было многообещающим, особенно для немецкого велоспорта. Думаю, высокий профессионализм команды поможет мне в спортивном развитии».

 

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Теги к статье: Максимилиан Шахман Maximilian Schachmann BORA – hansgrohe

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Комментарии

  • DALMAT
    Трульс Корсет завершает профес ... (3)
    DALMAT-Фото

    На весенних классиках смотрелся неплохо 

  • Earl57
    Giro della Toscana - Memorial ... (4)
    Earl57-Фото

    Прикольнее было, как Москон и Барде пытались отвязаться от Поццовиво. На подъеме вроде скинули, он перешел на свой темп и на спуске спокойно догнал. Итальянский комментатор аж взвыл: "Грандиссимо профессионале!!!". На равнине сбросить его молодые уже не смогли. Так и доехали втроем до финиша. Спринтерского рывка у Поццовиво нет, поэтому он и не пытался, спокойно заехал третьим.

    Вообще Поццовиво хороший сезон проводит. Побед нет, но несколько "пьяццоменто", как говорят итальянцы. В том числе 3-е место на чемпионате Италии. 25 попаданий в топ-10.

  • Николай Н.
    Giro della Toscana - Memorial ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Хорошая гонка, хорошая подготовка к ЧМ. Многие просто потренировались, а кое-кто поборолся за победу.

  • close2you
    Giro della Toscana - Memorial ... (4)
    close2you-Фото
    Цитата: tim147
    Посмотрел заключительные 50 км гонки из любопытства - интересовало состояние Ланды, который вроде бы остается вне состава сборной Испании на ЧМ. Факт, что он далек от формы, при протяге Скай на последней горе Ланда вместе с оруженосцами сразу же выпал из пелотона и закончил гонку далеко сзади. так что в таком разобранном состоянии ему на сложнейшей трассе Инсбрука делать нечего. Что касается Москона, то он достойно завершил усилия команды, хотя справедливости ради следует отметить, что  заключительные 25 км ему пришлось ехать только вдвоем с Барде. Однако сегодня больше всего впечатлил мастер-класс колесничанья, который преподал Поццовиво двум коллегам по отрыву!
    Спасибо за краткое описание))
  • collega2011
    Протест команды Bora-Hansgrohe ... (16)
    collega2011-Фото

    Мне интересно фото.Если бы интервью брал один человек и один фотограф--чтобы делали все остальные??biggrinАвтоматом по интернету и интервью и фотки распространяются всем,кто в этом нуждается.И завалов бы не былоdash

    Говорит то он одно и тоже всем. Безработица....mosking

  • tim147
    Giro della Toscana - Memorial ... (4)
    tim147-Фото

    Посмотрел заключительные 50 км гонки из любопытства - интересовало состояние Ланды, который вроде бы остается вне состава сборной Испании на ЧМ. Факт, что он далек от формы, при протяге Скай на последней горе Ланда вместе с оруженосцами сразу же выпал из пелотона и закончил гонку далеко сзади. так что в таком разобранном состоянии ему на сложнейшей трассе Инсбрука делать нечего. Что касается Москона, то он достойно завершил усилия команды, хотя справедливости ради следует отметить, что  заключительные 25 км ему пришлось ехать только вдвоем с Барде. Однако сегодня больше всего впечатлил мастер-класс колесничанья, который преподал Поццовиво двум коллегам по отрыву!

  • gaaga777
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (15)
    gaaga777-Фото

    Цитата: opalex

    Не получилось только из-за просчетов спортивных менеджеров команды (могу и обосновать почему так, но потребуется много букв)

    не спорю, но походу там все просчитались. даже когда Ейтс выскочил как чертик из табакерки, не верили. сами австралийцы до конца не верили (смотрите комментарии руководства мичскоттов о 20-м этапе). Маса тоже никто всерьез не воспринимал до разделки - телега телегой.

    так, что на тот момент пара Кинтана-Лопес была намного актуальнее

  • opalex
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (15)
    opalex-Фото
    Не совсем корректно сравнивать гонки с разными условиями, но доля истины в вашем мнении есть.
    Лопес в этом году вполне мог выиграть Вуэльту, т.к. потенциально был сильнее любого из соперников.
    Не получилось только из-за просчетов спортивных менеджеров команды (могу и обосновать почему так, но потребуется много букв). А Лопес ещё не до конца уверен в себе, поэтому, на свою беду, слишком полагается на них.
  • paziz
    Протест команды Bora-Hansgrohe ... (16)
    paziz-Фото
    Где в итоге те кто поливали Петера?
  • RexDroid
    Трульс Корсет завершает профес ... (3)
    RexDroid-Фото
    вот так мне кажется должны заканчиваться выявления допинга теперь. скандалы в велоспорте больше ну никак не нужны. поймали - тихо и мирно заявляй о завершении карьеры в профессиональном велоспорте, подписывай соглашение о неразглашении и с вещами на выход. рад бы ошибаться, но о гонцах, завершивших карьеру будем теперь слышать чаще.

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