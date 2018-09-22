Максимилиан Шахман подписал контракт с командой BORA – hansgrohe

Максимилиан Шахман переходит в команду BORA – hansgrohe

24-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann) подписал двухлетний контракт с командой BORA – hansgrohe, куда переходит после двух лет выступления в команде Quick Step Floors. В этом сезоне Максимилиан Шахман открыл счёт победам, выиграв этапы на Джиро д’Италия, Туре Германии и Вуэльте Каталонии, а также стал 4-м в общем зачёте Binck Bank Tour-2018.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Ральф Денк, генеральный менеджер команды BORA – hansgrohe: «О большом потенциале Максимилиана не надо много рассказывать, потому что он уже неоднократно проявлял его, одерживая победы в этом сезоне. Я очень счастлив, что теперь в нашей команде три ключевых немецких гонщика – Акерман, Бухман и Шахман.

В первые два года работы нашей команды на уровне Мирового тура многие часто смотрели на нас как на «Команду Сагана». Конечно, Петер – величайшая звезда нашего спорта, он привлекает к себе огромное внимание. Но наши молодые ребята в этом году доказали, что BORA – hansgrohe – больше, чем «только» Саган.

Переход Шахмана важен для нас, потому что мы хотим подчеркнуть немецкие корни команды. Мы хотим стать успешными в будущем не только с Петером, но и с нашими немецкоговорящими талантами. Максимилиан обладает потенциалом на всех рельефах, но пока ему нужно время и терпение, чтобы продолжить развиваться в нашей команде».

Максимилиан Шахман: «Я очень счастлив. Как гонщику из Германии, для меня идеально выступать в немецкой команде. Мои коллеги рассказали мне о структуре BORA – hansgrohe. Атмосфера в команде великолепная. Я рад, что присоединюсь к команде на ближайшие два года. Развитие команды в последние годы было многообещающим, особенно для немецкого велоспорта. Думаю, высокий профессионализм команды поможет мне в спортивном развитии».