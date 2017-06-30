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Команда Bora-hansgrohe о целях на сезон 2020 года

Петер Саган, Рафал Майка, Эмануэль Бухманн, Паскаль Акерманн, Максимилиан Шахманн о целях на сезон 2020 года

 

 

  В баварском городе Кольбермор (Kolbermoor) прошла презентация состава команды Bora-hansgrohe, на которой был представлен новый партнёр команды – регион Эцталь (Ötztal), самая большая долина Восточных Альп, находящаяся в восточном Тироле. В 2020 году в составе команды Bora-hansgrohe будут выступать 27 гонщиков из девяти разных стран. Пятеро гонщиков – новобранцы команды.

 

Команда Bora-hansgrohe о целях на сезон 2020 года

 

Photo © BORA - hansgrohe / VeloImages

 

  Во время презентации были объявлены цели Bora-hansgrohe на сезон 2020 года. Петер Саган дебютирует на Джиро д’Италия. Максимилиан Шахманн также примет участие в итальянском Гран-туре, а для Эмануэля Бухманна главной целью снова будет Тур де Франс. Паскаль Акерман примет участие в Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, он впервые собирается проехать два Гран-тура в один сезон.

 

  Ральф Денк, менеджер команды Bora-hansgrohe: «Сезон 2019 года стал одним из самых успешных в нашей истории. Мы завершили год на втором месте в Мировом рейтинге команд. Мы стали значительно сильнее, особенно на многодневных гонках, чему я очень рад. Мы также довольны тем, что на Джиро д’Итали, Тур де Франс и Вуэльте Испании финишировали в общем зачёте на 6-м, 4-м и 6-м местах соответственно. Однако, несмотря на это, мы не собираемся почивать на лаврах и уже с нетерпением смотрим в сезон 2020 года, с которым у нас связаны большие планы.

 

  Наши цели – достичь подиума на Гран-туре, выиграть Монумент, как нам удалось в 2018 году, и, конечно, мы ставим задачу в будущем стать в мире велокомандой №1. Чтобы добиться этого, у нас должен быть правильный состав, правильные люди, и, конечно, спонсоры.

 

  Мне повезло работать с невероятно увлечёнными партнёрами, которые на 100% преданы нашему общему делу. Я с особенным удовольствием объявляю о том, что мы сегодня обновили контракт с компанией «Hansgrohe». Также я счастлив, что у нас появился новый партнёр  - Эцталь, приход которого в нашу велосемью приветствую от всего сердца».

 

 

  Оливер Шварц, исполнительный директор по туризму Эцталя: «Мы рады начать сотрудничество с этой сильной командой. С таким партнёром как Bora-hansgrohe, одной из самых любимых команд в пелотоне, мы ожидаем притока внимания со стороны средств массовой информации в Германии, родной стране большинства гостей Эцтеля, который очень близок велоспорту. У Эцтеля есть много разнообразных предложений для велосипедистов. Несколько раз мы принимали финиш этапов Тура Германии и Тура Швейцарии. С 1982 года у нас проводится веломарафон Ötztal Bike Marathon. Учитывая наш опыт не только в элитном велоспорте, но и в организации отдыха на велосипедах, сотрудничество с Bora-hansgrohe стало для следующим логическим шагом».

 

 

  Петер Саган: «С нетерпением жду первого в карьере старта на Джиро д’Италия. Как и в предыдущие годы на Тур де Франс, в своей кампании на Джиро я сосредоточусь на борьбе за победы на этапах. Моя программа гонок в следующем году меняется, например, я не поеду в Австралию. Помимо Джиро д'Италия мои цели на сезон останутся прежними – классики весной и Тур де Франс».

 

  Эмануэль Бухманн: «И снова моей главной целью будет Тур де Франс. Всё остальное второстепенно. Программа гонок у меня будет такой же, как в этом году, потому что всё довольно хорошо сработало. Уверен, в июле я смогу рассчитывать на сильную команду. Маршрут Тур де Франс-2020 мне вполне подходит. Там отсутствуют командные разделки, много горных этапов, а индивидуальная гонка на время тоже под горняков. Цель – достичь подиума. Если смогу сделать маленький шаг вперёд, цель будет достижима».

 

  Рафал Майка: «Я очень доволен прошедшим сезоном. У меня было несколько трудных лет, часто не везло в решающие моменты. В этом году всё было по-другому. Я смог показать, что мне по силам конкурировать с лучшими. Наверное, на Вуэльте Испании я мог бы добиться лучшего результата. Поэтому приложу все силы в подготовке, чтобы потенциально я смог бороться за подиум на Гран-туре в 2020 году. Мечта сбудется, если я смогу добиться этой цели на Джиро д’Италия, потому что мне особенно нравится эта гонка. В Италии невероятные болельщики и атмосфера».

 

  Максимилиан Шахманн: «Для меня главная цель – Токио-2020. Мне должен хорошо подойти этот маршрут. Я очень благодарен команде Bora-hansgrohe за то, что в вопросе формирования календаря гонок мне предоставили определённую свободу. В следующем году после Арденнских классик, которые являются первой задачей сезона, я поедут на Джиро д’Италия, а затем начну специально готовиться к Олимпийским играм-2020».

 

  Паскаль Акерманн: «Конечно, мне бы хотелось поскорее показать свою силу в спринтах на Тур де Франс, бороться за победы на этапах. Но маршрут предлагает не так много спринтерских финишей. Кроме того, Эму (Эмануэлю Бухманну) нужна мощная в горах команда. Поэтому мне более логично поехать на Джиро д’Италию. Вместе с Петером мы будем занимать хорошие позиции в спринтах, и, конечно, с нами будет очень сильная команда. Я также приму участие в Вуэльте Испании-2020. Я увидел, что участие в Гран-туре дало положительный эффект на моё дальнейшее выступление, так что мы решили, что в 2020 году я проеду два Гран-тура».

 

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Теги к статье: Bora-hansgrohe Петер Саган

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:04 | Регистрация: 30.06.2017

    ШахмаН БухмаН АккермаН СагаН..)))

    Вся жизнь это гонка.
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