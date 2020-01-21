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Сформирован состав команды Bora-hansgrohe на 2020 год

Патрик Гампер – новый велогонщик команды Bora-hansgrohe

 

 

 

  Подписанием 22-летнего австрийского велогонщика Патрика Гампера (Patrick Gamper) велокоманда Bora-hansgrohe завершила формирование состава на 2020 год. Патрик Гампер впервые заключил профессиональный контракт. В этом году он выступал в континентальной команде Tirol KTM. Сильная сторона Патрика Гампера – выносливость и мощность на равнине.  

 

 

  Патрик Гампер: «Должен сказать, что переход в команду Мирового тура для меня самого стал фантастическим сюрпризом, а ещё больше захватывает, что я присоединюсь к команде моей мечты – Bora-hansgrohe. Конечно, я с огромным уважением отношусь к задаче, которая ждёт меня впереди.

 

  Выступление на уровне Мирового тура – совсем другой опыт, но, думаю, переход на этот новый уровень должен пройти гладко, так как я буду работать в одной из лучших команд пелотона. С нетерпением жду знакомства с командой. Bora-hansgrohe – команда профессионалов высокого уровня, я буду там в очень хороших руках. Мне будет легче привыкнуть, учитывая, что в команде уже выступает несколько австрийских гонщиков. Я очень взволнован и с огромным нетерпением хочу встретить новый вызов. Уверен, что получу лучшую поддержку».

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Патрик – молодой гонщик, обладающий отличными качествами, прежде всего, является силовым гонщиком на равнине. Он усилит наш спринтерский развозящий поезд, будет, в основном, помощником в команде. Конечно, мы ставим целью его дальнейшее развитие и прогресс его сильных сторон.

 

  Ему понадобится время, чтобы адаптироваться к выступлению на уровне Мирового тура. Мы дадим ему время набраться опыта, особенно на бельгийских гонках. Уверен, что он довольно быстро интегрируется в команду, так как у нас уже выступают его соотечественники».

 

  Помимо Патрика Гампера в команде Bora-hansgrohe в 2020 году будут выступать четверо новых гонщиков – 23-летний немецкий велогонщик Леннард Кемна, перешедший из команды Sunweb; 21-летний нидерландский велогонщик Иде Шеллинг, выступавший в континентальной команде  SEG Racing Academy; 26-летний эстонский гонщик Мартин Лаас, выступавший в континентальной команде Illuminate; 24-летний итальянский гонщик Маттео Фаббро, перешедший из команды Katusha-Alpecin.

 

 

Состав команды Bora-hansgrohe на 2020 год:

 

 

Паскаль Акерманн (Pascal Ackermann), Германия,

Эрик Башка (Erik Baska), Словакия,

Чезаре Бенедетти (Cesare Benedetti), Италия,

Мацей Боднар (Maciej Bodnar ), Польша,

Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann), Германия,

Маркус Бургхардт (Marcus Burghardt), Германия,

Жампи Друкер ( Jempy Drucker), Люксембург,

Маттео Фабро (Matteo Fabro), Италия,

Патрик Гампер (Patrick Gamper), Австрия,

Оскар Гатто (Oscar Gatto), Италия,

Феликс Гроссшартнер ( Felix Großschartner), Австрия,

Леннард Кемна (Lennard Kämna), Германия,

Патрик Конрад (Patrick Konrad), Австрия,

Мартин Лаас (Martin Laas), Эстония,

Рафал Майка (Rafal Majka), Польша,

Джей МакКарти (Jay McCarthy), Австралия,

Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger), Австрия,

 Даниэль Осс (Daniel Oss), Италия,

Лукас Пёстльбергер (Lukas Pöstlberger), Австрия,

Павел Полянски (Pawel Poljanski), Польша,

Юрай Саган (Juraj Sagan), Словакия,

Петер Саган (Peter Sagan), Словакия,

Максимилиан ШАхманн (Maximilian Schachmann), Германия,

Иде Шеллинг ( Ide Schelling), Нидерланды,

Андреас Шиллингер (Andreas Schillinger), Германия,

Михаэль Шварцманн (Michael Schwarzmann), Германия,

Рюдигер Зелиг (Rüdiger Selig), Германия.

 

 

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Теги к статье: Bora-hansgrohe

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Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (63)
    levonardo-Фото
    Мадс Вюрц и Рик Цабель в ICA на следующий год.
  • Earl57
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Ну, Ван дер Пулу тоже никто ничего не гарантировал. Ван Арт выздоравливает и даже собирается до конца велокроссового сезона проехать несколько гонок. На тренировках по лесу уже бодро ездит...
    https://twitter.com/WoutvanAert/status/1195018566447308801

    По этому сезону Матье намного сильнее выглядет, его постоянные атаки, победы там, где охотники за очками уже отказались бы и доезжали видеи и организаторы. неизвестно как там Ван Арт, но присуствие Вандерпули в гоке атоматически повышает градус. Приглашать их будут везде, вот увидите)))

  • Ice
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Ну, Ван дер Пулу тоже никто ничего не гарантировал. Ван Арт выздоравливает и даже собирается до конца велокроссового сезона проехать несколько гонок. На тренировках по лесу уже бодро ездит...
    https://twitter.com/WoutvanAert/status/1195018566447308801

    По этому сезону Матье намного сильнее выглядет, его постоянные атаки, победы там, где охотники за очками уже отказались бы и доезжали видеи и организаторы. неизвестно как там Ван Арт, но присуствие Вандерпули в гоке атоматически повышает градус. Приглашать их будут везде, вот увидите)))

  • Earl57
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Earl57-Фото

    Ну, Ван дер Пулу тоже никто ничего не гарантировал. Ван Арт выздоравливает и даже собирается до конца велокроссового сезона проехать несколько гонок. На тренировках по лесу уже бодро ездит...

    https://twitter.com/WoutvanAert/status/1195018566447308801

  • Kitsune-taichou
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Kitsune-taichou-Фото
    и тогда он сказал, что сдает позиции
  • Earl57
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Earl57-Фото

    Он хотел сказать, что в 2020 году попадание в топ-10, которое приносит драгоценные очки UCI, становится вопросом ВЫЖИВАНИЯ команды. Чем выше занятое гонщиком место, тем больше очков ему, а значит и команде оно приносит. Чем выше статус гонки, тем дороже оцениваются занятые места. Так победа на Париж-Рубе, например, дает 500 очков UCI, а победа на Кюрн-Брюссель-Кюрн только 200 очков. На ПР 200 очков - это 5-е место. На Париж-Рубе очковая зона до 60-го места включительно, а на Кюрн-Брюссель-Кюрн только 40 мест. Следовательно на дорогих гонках очки набираются быстрее.
    Директ Энерджи единственная проконтинентальная команда, которая в 2020 году будет иметь автоматическое попадание на все гонки Мирового тура и не зависеть от приглашений организаторов. Все гонки без исключения, в том числе и грантуры. Чтобы заработать такое же право на 2021 год, им придется очень и очень сильно надрываться, зарабатывая рейтинговые очки.

     

    upd. а тут еще кроме привычного круга конкурентов еще и Корендон нарисовался. Раньше они ограничивались велокроссом и на шоссе особо ни на что не претендовали. А теперь Матье Ван дер Пул вошел во вкус и собирается ехать Страде Бьянке, Тиррено, МСР, Фландрию, Рубе и Вуэльту. И в Корендоне уверены, что присутствие Ван дер Пула обеспечит им приглашения на любые гонки.

  • paziz
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    paziz-Фото
    Да, 3й этап 2015 года с прохождением Мюр де Уи был жесток, Спартак в желтой майке сошел в тот же день после падения
  • Kitsune-taichou
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Kitsune-taichou-Фото
    это понятно, но тогда о чем его лозунги?

    Я вычеркнул выражения «топ-10» и «очки UCI» из своего словаря, потому что они превращают гонку в игру цифр, делают её скучной. Но в этом году мне придётся снова привыкать к этим словам.

    в общем, никак не пойму, что он хотел сказать.
  • Earl57
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Kitsune-taichou
    мы против того, чтобы бороться за очки, но нам нужны очки. ээ?..

    Потому что по новым правилам именно от количества набранных очков будет зависеть наличие или отсутствие приглашений на гонки Мирового тура, включая грантуры и престижные однодневные гонки. Приглашений не просто мало, а очень мало. А желающих получить их очень много. Конкуренция жесточайшая.

    А для команд с лицензией Мирового тура от суммы очков за трехлетний период (2020-2022 гг.) будет зависеть получение такой лицензии на следующие 3 года. И никто не спрашивает, хотят они этого или нет.

  • Kitsune-taichou
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Kitsune-taichou-Фото

    мы против того, чтобы бороться за очки, но нам нужны очки. ээ?..

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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