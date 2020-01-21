Сформирован состав команды Bora-hansgrohe на 2020 год

Патрик Гампер – новый велогонщик команды Bora-hansgrohe

Подписанием 22-летнего австрийского велогонщика Патрика Гампера (Patrick Gamper) велокоманда Bora-hansgrohe завершила формирование состава на 2020 год. Патрик Гампер впервые заключил профессиональный контракт. В этом году он выступал в континентальной команде Tirol KTM. Сильная сторона Патрика Гампера – выносливость и мощность на равнине.

Патрик Гампер: «Должен сказать, что переход в команду Мирового тура для меня самого стал фантастическим сюрпризом, а ещё больше захватывает, что я присоединюсь к команде моей мечты – Bora-hansgrohe. Конечно, я с огромным уважением отношусь к задаче, которая ждёт меня впереди.

Выступление на уровне Мирового тура – совсем другой опыт, но, думаю, переход на этот новый уровень должен пройти гладко, так как я буду работать в одной из лучших команд пелотона. С нетерпением жду знакомства с командой. Bora-hansgrohe – команда профессионалов высокого уровня, я буду там в очень хороших руках. Мне будет легче привыкнуть, учитывая, что в команде уже выступает несколько австрийских гонщиков. Я очень взволнован и с огромным нетерпением хочу встретить новый вызов. Уверен, что получу лучшую поддержку».

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Патрик – молодой гонщик, обладающий отличными качествами, прежде всего, является силовым гонщиком на равнине. Он усилит наш спринтерский развозящий поезд, будет, в основном, помощником в команде. Конечно, мы ставим целью его дальнейшее развитие и прогресс его сильных сторон.

Ему понадобится время, чтобы адаптироваться к выступлению на уровне Мирового тура. Мы дадим ему время набраться опыта, особенно на бельгийских гонках. Уверен, что он довольно быстро интегрируется в команду, так как у нас уже выступают его соотечественники».

Помимо Патрика Гампера в команде Bora-hansgrohe в 2020 году будут выступать четверо новых гонщиков – 23-летний немецкий велогонщик Леннард Кемна, перешедший из команды Sunweb; 21-летний нидерландский велогонщик Иде Шеллинг, выступавший в континентальной команде SEG Racing Academy; 26-летний эстонский гонщик Мартин Лаас, выступавший в континентальной команде Illuminate; 24-летний итальянский гонщик Маттео Фаббро, перешедший из команды Katusha-Alpecin.

Состав команды Bora-hansgrohe на 2020 год:

Паскаль Акерманн (Pascal Ackermann), Германия,

Эрик Башка (Erik Baska), Словакия,

Чезаре Бенедетти (Cesare Benedetti), Италия,

Мацей Боднар (Maciej Bodnar ), Польша,

Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann), Германия,

Маркус Бургхардт (Marcus Burghardt), Германия,

Жампи Друкер ( Jempy Drucker), Люксембург,

Маттео Фабро (Matteo Fabro), Италия,

Патрик Гампер (Patrick Gamper), Австрия,

Оскар Гатто (Oscar Gatto), Италия,

Феликс Гроссшартнер ( Felix Großschartner), Австрия,

Леннард Кемна (Lennard Kämna), Германия,

Патрик Конрад (Patrick Konrad), Австрия,

Мартин Лаас (Martin Laas), Эстония,

Рафал Майка (Rafal Majka), Польша,

Джей МакКарти (Jay McCarthy), Австралия,

Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger), Австрия,

Даниэль Осс (Daniel Oss), Италия,

Лукас Пёстльбергер (Lukas Pöstlberger), Австрия,

Павел Полянски (Pawel Poljanski), Польша,

Юрай Саган (Juraj Sagan), Словакия,

Петер Саган (Peter Sagan), Словакия,

Максимилиан ШАхманн (Maximilian Schachmann), Германия,

Иде Шеллинг ( Ide Schelling), Нидерланды,

Андреас Шиллингер (Andreas Schillinger), Германия,

Михаэль Шварцманн (Michael Schwarzmann), Германия,

Рюдигер Зелиг (Rüdiger Selig), Германия.